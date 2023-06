Las inversiones "estrella" de junio: acumulan ganancias de hasta 55% en lo que va del mes

Los inversores que buscan las alternativas más rentables en poco espacio de tiempo ven como en las primeras semanas de junio un grupo de acciones de empresas líderes acumula una suba de precios que llega al 55% en pesos. Una ganancia que no ofrece ninguna otra opción, que es empujada por el "trade" electoral y que supera por amplio margen al ascenso que tiene en el mismo período el dólar y la inflación.

En concreto, en el índice de acciones de compañías que operan mayor volumen en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en todo junio los papeles de Edenor y Banco Macro escalan un acumulado de más de 50%. Muy cerca se ubican otras entidades financieras como Grupo Galicia, Supervielle y BBVA.

Además, en todo el corriente mes activos de otros rubros de empresas trepan alrededor de 40%, como son los casos de Telecom, YPF y Cresud.

Incluso, el índice Merval avanza en junio más de 20%, cifra que supera con creces al tipo de dólar que más aumenta en el mismo período, que es el oficial, que asciende alrededor de 8%. Una cifra que es muy cercana a la inflación prevista para el corriente mes.

Asimismo, casi todas estas empresas, que además cotizan en Estados Unidos, muestran también en Nueva York subas en dólares que se ubican en todo junio en los mismos porcentajes que en Buenos Aires, entre 30% a 50%.

Acciones en suba, causas que lo justifican

Respecto a las causas que llevan a que las acciones de bancos, energéticas y otras firmas argentinas lleguen a trepar hasta 50% en pocas semanas, los expertos consultados por iProfesional consideran que el fundamento de ello es un adelantamiento a lo que puede ocurrir en el proceso electoral, debido a que se considera a que los precios en dólares de estas empresas estaban "muy baratos" y que pueden pegar un salto por el cambio en las perspectivas políticas y económicas.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también escalan solo en junio hasta 50% en dólares en Nueva York.

"Hay un trade electoral en marcha. El flujo ´mata´ fundamentals, donde estoy viendo recomendaciones de bancos del exterior para el sector bancario argentino, que comenzaron con este rally a inicios de año porque estaban atrasados. A su vez, fueron evidentes las subas para el sector petrolero ya hace un año. Los inversores se están llevando de todo un poco, y comenzará a primar la selectividad de ahora en más", detalla Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT).

Al respecto, Juan Diedrichs, analista de Capital Markets, concuerda: "La suba es, básicamente, efecto político a partir de las elecciones. Una vez más el mercado compra expectativas de cambio. Y se observa en esas acciones porque habían quedado retrasadas respecto del sector energético. Además, por tener ADRs en Nueva York, son el vehículo más fácil para los fondos que quieren tener posición en Argentina sin tener que entrar los dólares, ni abrir cuentas locales".

En este sentido, Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, acota que los papeles bancarios venían "más atrasados que el resto de las acciones del Merval, luego de las fuertes subas de las energéticas. A su vez, la composición del patrimonio bancario había sido afectada por la alta exposición al sector público consolidado. Entonces, esta suba es una corrección de ese retraso, aunque siguen siendo complicadas desde el mismo punto".

Finalmente, el analista Marcelo Bastante, suma que el motivo de esta escalada general es que las acciones estaban "muy rezagadas y no había fundamento para que estuvieran tan castigadas. Lo que nadie sabe, o ningún gurú se puede atrever a decir, es por qué empezaron a subir en particular en este momento".

Qué puede pasar con las acciones de ahora en adelante

Si bien las acciones líderes mencionadas escalan entre 30% a 50% sólo en junio, y en todo el 2023 llegan a acumular un ascenso en sus cotizaciones entre 80% hasta 160%, para los expertos este rally puede seguir en algunos papeles.

"Se observa una suba de precios e incremento de volumen operado. Esto es continuidad de tendencia. Tengamos en cuenta que vienen de cotizaciones extremadamente bajas", resume Diedrichs a iProfesional.

Las acciones de Edenor trepan 59% en pesos en las primeras semanas de junio, y es el papel que más escala en el mes.

En este sentido, Bastante completa: "Ya subieron mucho y, con la volatilidad que hay en el mercado argentino, el que entró justo y agarró el rally ya está para tomar ganancias. El otro tema es que los crecimientos de las cotizaciones medidos en dólares son importantes, justamente porque el precio del billete estadounidense está medio planchado. En conclusión, puede que las acciones sigan subiendo en pesos, pero puede que el dólar también suba y neutralice la ganancia en moneda dura".

Para Neffa, el mercado apuesta a revertir la caída de las PASO del 2019. "No sé si llegará a los u$s1.000 el S&P Merval porque ahora hay que ver para convalidar. El escenario base es un triunfo de la oposición y, en un caso extremo, que no vaya al ballotage el oficialismo, algo que no es mi proyección".

En cuanto a los sectores más prometedores, Diedrichs es contundente: "Personalmente, me gusta más el sector energético, tiene más para crecer por múltiplos. En cambio, el sector bancario tiene demasiada exposición al sector público".-