¿Cuál es la cantidad máxima que se puede hacer en una transferencia?

Al momento de hacer una transferencia de dinero suele surgir la duda de si existe una "cantidad máxima" de dinero que se puede transferir además de a partir de qué monto el banco puede solicitar un justificativo de fondos.

¿Cuánto dinero se puede transferir sin declarar en Argentina?

Actualmente el monto máximo que se puede transferir en Argentina es de $125.000 a través de cajeros automáticos y de $250.000 por homebanking, según el BCRA.

En el caso de necesitar realizar una transferencia por un monto superior a este se puede hacer a través de dos métodos: por un lado, realizando una transferencia tradicional, con demora de un día hábil, y, por otro lado, realizando un preaviso en el banco.

En este último caso deberás notificar al banco el día que realizarás la transferencia, el monto aproximado y, en algunos casos, te solicitarán el CBU o cuenta de la persona a la que le realizarás la transferencia. Esto suele ser muy común en operaciones como la compra de un vehículo automotor.

Por otra parte, con respecto a la cantidad de dinero que se puede transferir sin declarar en Argentina, no existen límites legales, dejando de lado las limitaciones que establece cada banco u entidad financiera en particular, del dinero que se puede transferir. En este sentido, los límites son a las cantidades de dinero que se pueden recibir, es decir, las limitaciones no suelen ser de quien transfiere el dinero, sino de quien lo recibe.

¿Qué pasa si me transfieren 300 mil pesos?

En el caso de que te transfieran $300.000 el accionar del banco o la entidad financiera en la que esté radicada tu cuenta variará según los siguientes parámetros:

Si el dinero está justificado: en el caso de que el dinero esté justificado no tendrás ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, si el dinero procede de la venta de un bien o la empresa/persona suele hacerte este tipo de transferencias y las mismas están registradas ante AFIP, la entidad suele "cruzar datos" de forma inmediata, minimizando la posibilidad de que te soliciten justificar los fondos. Sin embargo, en el caso de que lo hagan, simplemente deberás presentar la documentación (por ejemplo, en el caso de dinero proveniente del desarrollo de tu actividad la respectiva factura)

Dependiendo de si "utilizaste" el tope de AFIP será el procedimiento a seguir

¿Qué poner en concepto de transferencia para no pagar impuestos?

Al momento de hacer una transferencia existe la posibilidad de poner distintos conceptos. Si bien muchas personas creen, de forma errónea, que algunos conceptos no pagan impuestos. Esto es falso, al menos en principio, ya que los conceptos que se pueden colocar en las transferencias suelen servirles a los usuarios para tener una "guía" sobre los gastos que hicieron.

En este sentido, los impuestos suelen aplicarse al receptor de la transferencia. Sin embargo, poner el concepto de una transferencia puede ayudar ante reclamos judiciales (por ejemplo, si se realizó una transferencia en concepto de alquileres y el dueño del inmueble niega el pago) como también de "ayuda" o "complemento" ante una operación exenta de algún tributo en específico.

¿Qué pasa si recibo una transferencia de mucho dinero?

Si recibís una transferencia de dinero considerable pero justificada, como, por ejemplo, por la venta de una propiedad, la prestación de servicios facturados a un cliente o la venta de un vehículo, no tenés de qué preocuparte. Sin embargo, en algunos casos, el banco puede decidir retenerte los fondos de manera preventiva. En estos casos deberás presentar la documentación respaldatoria de la operación para liberar el dinero de forma inmediata.

En el caso de que el monto recibido por transferencia no se encuentre debidamente justificado, como podría ser el caso de una venta informal de alto valor, por ejemplo, un reloj de $700.000, existen algunos riesgos que deberías tener en cuenta.

Si sos monotributista o responsable inscripto, podrías estar expuesto a sospechas de evasión fiscal por parte del fisco al no haber facturado dicho monto. Esto podría llevar a la aplicación de sanciones, multas e incluso a una recategorización si superás los límites establecidos por el régimen de monotributo debido a esta transferencia.

AFIP puede aplicarte sanciones en el caso de detectar inconsistencias

Por otro lado, si no estás registrado, es posible que el banco retenga o rechace la transferencia y te solicite documentación para justificar los fondos. En caso de no poder hacerlo, podrían tomar la medida de cerrar tu cuenta y realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

En el caso de que recibas una transferencia de dinero en tu cuenta por error, no deberás preocuparte, ya que simplemente tenés que contactarte con tu banco y notificarles acerca de la acreditación incorrecta. El banco procederá a revertir la transferencia y devolver los fondos a la persona que realizó la orden de transferencia.