Aprendé a ahorrar en oro: opciones legales y seguras

Históricamente, muchas personas han decidido ahorrar en oro. Esto se debe, entre otros factores, al enorme grado de liquidez, sus propiedades (como su aplicación en el ámbito tecnológico) y su comportamiento como reserva de valor incluso en los peores momentos históricos como la Segunda Guerra Mundial o la pandemia de COVID 19.

De hecho, el ahorro en este metal precioso no solo es típico en Argentina, sino también en gran parte del mundo como Estados Unidos. En esta línea, el ahorro en oro fue tan grande en dicho país que la Reserva Federal, en 1933, el entonces presidente Franklin D. Roosevelt estableció la "Ley de Confiscación del Oro" en el que los ciudadanos debían entregar este metal y a cambio el gobierno les daría dólares.

El objetivo de dicha ley fue de palear los efectos de la crisis de 1930, estabilizar la economía y devaluar momentáneamente al dólar sin mayores consecuencias a futuro.

La enorme cantidad de oro que contaban los particulares hizo que la Reserva Federal tuviese que imprimir billetes más grandes, creando el billete de u$s 500, u$s 1.000, u$s5.000 y u$s 10.000, los cuales son vigentes, pero solo están en manos de coleccionistas por su alto valor coleccionable. Cabe recordar que diche ley fue revocada en 1974, por lo que los estadounidenses pudieron volver a ahorrar en este metal de forma legal.

¿Cómo ahorrar en oro en Argentina?

Para ahorrar en oro en Argentina podés optar por tres formas diferentes. En primer lugar, comprando lingotes de oro en una joyería o banco. Esta opción te permite contar físicamente con el metal y poder venderlo de forma inmediata obteniendo dinero en efectivo.

Otra alternativa es invertir de forma indirecta, por ejemplo, comprando acciones de empresas relacionadas en el sector minero, como Barrick Gold. De esta manera, podés participar en el mercado del oro sin tener que poseer el metal de forma física.

La tercera opción es comprar "oro digital" a través de criptomonedas respaldadas en oro o fondos cotizados en oro. Estas alternativas ofrecen una forma más accesible de invertir en oro, además de contar con un spread más reducido entre la compra y la venta.

El "oro digital" permite que miles de personas puedan invertir en este material de forma rápida y sencilla

Es importante tener en cuenta que el spread puede variar significativamente, especialmente en el caso del oro físico que no se encuentra en lingotes, como ocurre con la joyería. Sin embargo, invertir en oro digital o en empresas relacionadas suele reducir este spread, aunque implica otros riesgos como la confiabilidad de la empresa, la oferta y demanda de dichos activos, sumado al valor del oro como tal.

Por este motivo es fundamental que analices los riesgos y características de cada forma de inversión en oro, teniendo en cuenta tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo, por lo que asesorarte con expertos en el tema y realizar un análisis exhaustivo te ayudará a tomar decisiones informadas para ahorrar en oro en Argentina.

¿Cómo invertir en oro en Argentina 2023?

Dependiendo del "formato del oro" en el que desees invertir variará el mercado al que tenés que acudir. En el caso del oro físico, la forma más común de invertir es adquiriéndolo en el Banco Ciudad, único banco habilitado en el país para comercializar con este activo, además de las joyerías. Sin embargo, algunos particulares también suelen venderlo a través de plataformas como Facebook Marketplace o Mercado Libre, aunque por el valor del bien no suele ser lo más aconsejable.

En el caso de invertir de forma indirecta como la adquisición de acciones de empresas relacionadas, simplemente deberás buscar si la misma cuenta con un Cedear en Argentina. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, simplemente debés adquirir el Cedear al igual que el de cualquier otra empresa.

Finalmente, en el caso del oro digital como criptomonedas respaldadas en oro, se pueden adquirir a través del mercado P2P o adquiriendo con pesos stablecoins, criptomonedas que mantienen la paridad con el dólar, para luego intercambiarlas por criptos que tengan respaldo o coticen a la par del oro, siendo la más conocida XAUT, emitida por Theter, la misma empresa emisora del USDT.

¿Qué es mejor ahorrar en dólares o en oro?

La respuesta varía mucho, ya que existen distintas formas de ahorrar en oro, además de que los dólares se pueden atesorar o invertir. Sin embargo, dependiendo de cada mercado, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta.

Oro físico

Una de las formas más comunes de ahorrar en oro es a través del oro físico. Si bien la forma más común es a través de lingotes, existen distintas formas en las que se comercializa el oro, por lo que la respuesta sobre si es mejor ahorrar en este mineral o en dólares variará:

Joyería y objetos de oro "comunes"

La joyería es una de las formas más habituales de comercializar oro, no tanto porque sea una "gran opción", sino porque muchas personas han comprado oro en el pasado (las famosas "joyas de la abuela) y hoy en día no se utilizan por diversos motivos, especialmente la inseguridad.

En estos casos, el spread entre el precio de compra y venta de estos artículos es muy grande siendo una mejor opción el ahorro en dólares. Esto se debe a varios motivos, siendo el principal que rara vez las joyas se venden en su estado original, salvo excepciones, sino que se derriten para obtener el oro y crear nuevas piezas.

Otro de los motivos es que, al momento de comprar la joya, en el precio se incluye muchos factores, entre ellos la labor del joyero de crear la pieza. Dicho valor es nulo para las joyerías, ya que al derretirlo "se pierde" y solo vale su peso en oro, además de que el oro de joyas suele ser menos puro. Sin embargo, la comparación no sería del todo "válida", ya que las personas que compran joyas o artículos hechos de oro lo hacen para "disfrutarlos" y utilizarlos, por lo que la intención, al menos al principio, no suele ser la de inversión, sino de consumo como cualquier otro bien del mercado

La joyería suele ser la forma más común en el que las personas tienen oro

Monedas

En el caso de las monedas, con algunas excepciones, su valor suele incrementarse con el tiempo más allá del valor del metal y esto se debe a su valor numismático. En el caso de Argentina la moneda más conocida es el "argentino de oro" creado en el período 1881-1896. El valor de este activo es publicado por el BCRA, aunque suele ser más elevado en el comercio entre particulares

Artículos coleccionables

Existen algunos artículos coleccionables o "raros" en el que su valor de reventa sube considerablemente con el tiempo. Uno de los casos más conocidos son objetos con mucha historia detrás como un tesoro egipcio o el oro de un naufragio.

Por ejemplo, en el famoso programa El Precio de la Historia, un hombre llegó con un lingote de oro con un precio de u$s 24.000, es decir, el simple valor del metal. Sin embargo, se trataba de oro de un naufragio (el mismo tenía coral adherido) de la parte norte del Caribe y su valor era el doble del metal, es decir, u$s 48.000.

Sin embargo, es importante recalcar que en Argentina es sumamente difícil conseguir este tipo de artículos, además de que, en el hipotético caso de conseguir un tesoro de este estilo, es necesario acudir con un especialista además de que su grado de liquidez baja considerablemente.

Por otra parte, cada artículo es un "universo" aparte con sus particularidades. Por ejemplo, en el caso del oro de un naufragio, el propio Rick Harrison sostiene que dependiendo de la antigüedad de este el riesgo varía.

Esto se debe a que cuando pasan 100 años, la ONU suele declarar al pecio como patrimonio cultural subacuático, algo que sucedió en 2012 con el Titanic, siendo imposible volver a obtener objetos par particulares de este y generando que las pocas piezas circulantes sean únicas. Antes de ese lapso, algunas empresas tienen permisos para rescatar objetos de los pecios, además de que es más común la obtención de tesoros por parte de particulares. Esto genera que, en el caso de que aparezcan más piezas, el valor del artículo caiga considerablemente. Si lo comparamos con el dólar, la misma no sería "válida", ya que es un mercado muy exclusivo y de alto riesgo.

Relojes

Los relojes de oro suelen tener un valor coleccionable bastante alto. Sin embargo, todo dependen de la demanda. Por ejemplo, algunos relojes Rolex suelen subir considerablemente de precio, además de que suelen conservar su valor debido a que la empresa, como estrategia de ventas, no suele modificar drásticamente sus diseños, haciendo que los modelos "antiguos" sigan siendo de alguna forma vigentes en la actualidad.

En el caso de otros relojes menos conocidos, puede llegar a perderse su interés y únicamente valer su peso en oro, "pasando a la categoría de joyería". Al igual que en el caso de la joyería, es difícil establecer si es mejor ahorrar en oro o en dólares, ya que estos suelen utilizarse como un accesorio, es decir, como un bien más y rara vez se adquieren única y exclusivamente para invertir, sobre todo para el "público en general"

Lingotes de oro

Es la forma más común de acceder a oro para invertir. Sin embargo, el gran spread que hay entre la compra y la venta hace que el dólar sea una mejor opción, especialmente si esos dólares se invierten como, por ejemplo, en obligaciones negociables.

Además, esta presentación suele requerir medidas de seguridad, por lo que si lo almacenás en tu hogar corrés el riesgo de sufrir un robo, mientras que dejarlo en una caja de seguridad implica costos de almacenamiento.

Inversiones indirectas en oro

En el caso de las inversiones indirectas en oro, como la adquisición de empresas que se dedican a la extracción de oro, suelen ser una gran alternativa frente al dólar. Esto se debe a que el atesoramiento de dólares se devalúa año a año debido a la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de activos volátiles y para perfiles de mediano y alto riesgo.

Oro digital

Suele ser una de las opciones más elegidas y una gran alternativa al dólar. A diferencia de otras formas de comercialización del oro, su versión "digital" no implica costos de almacenamiento, el spread es bajo y su liquidez es alta. Sin embargo, en el caso de las criptomonedas dependen de que su emisor genere confianza. Además, junto con los ETF, pueden verse afectados por decisiones de algunos gobiernos.