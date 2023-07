¿Puedo ahorrar en yuanes?: cómo funcionan las cuentas bancarias que habilitó el BCRA

El Banco Central habilitó al yuan para que sea una moneda admitida en el sistema financiero argentino, por lo que ahorristas se preguntan si realmente se abre una ventana de inversión en los billetes chinos. Sobre todo, si se transforma en una posibilidad, o no, de saltar el cepo cambiario que hoy impide hacerse de dólares.

Este debate se plantea tras los últimos anuncios del Gobierno, que apremiado por cubrir la deuda con organismos internacionales y por la necesidad de pago de importaciones, salió a buscar financiamiento en el lejano oriente. De hecho, a inicios de junio estableció un intercambio (o swap) de monedas entre el yuan renminbi de China y el peso por 130.000 millones de yuanes, que equivale a unos u$s19.000 millones, con una ampliación de libre disponibilidad que representan u$s5.000 millones.

Es decir, un nivel de yuanes que ya representa el 60% de las reservas internacionales que posee el Banco Central. Por lo que este "mar" de billetes chinos enciende la necesidad oficial de que puedan circular también en la economía.

En concreto, a fines de mes, el BCRA informó que "incorporó al yuan renminbi como moneda admitida de captación de depósitos en las cajas de ahorros y cuentas corrientes", por lo que habilitó a las entidades financieras a abrir cuentas bancarias nominadas en el signo chino.

Algo que se sumó a otro anuncio previo, en este caso de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que ya habilitó la operación de valores negociables en el mercado bursátil en yuanes RMB.

Ahorristas y yuanes: ¿nueva alternativa de ahorro?

Por las últimas medidas oficiales, es claro que el Gobierno promueve al uso del yuan como moneda transaccional, pero los expertos consultados por iProfesional advierten que existen diversos obstáculos que atentan contra ello.

En primera medida, el yuan se utiliza para el intercambio comercial entre empresas argentinas y chinas, por lo que puede ser utilizado por grandes empresas y pymes exportadoras pero no se prevé un "derrame" en el público general. De hecho, es un signo monetario que, prácticamente, no se suele conseguir en las casas de cambio o bancos.

"No hay chances de comprar yuanes en el mercado local. Es una moneda que solo se utiliza para transacciones derivadas de operaciones con China. Además, es inconvertible, no hay posibilidades de importar billetes para hacer transacciones. Las cuentas que habilitó abrir el Banco Central en yuanes no serán fáciles de operar, por la escasa utilidad para ahorristas pequeños, salvo que sean aquellos que tengan vínculos comerciales con China", resume a iProfesional Gustavo Quintana, analista de Pr Cambios.

El otro inconveniente que se presenta para utilizar esta moneda es el cepo cambiario, ya que aquellos ahorristas que están habilitados a operar en el mercado oficial, sólo pueden acceder a comprar un monto de yuanes por un equivalente máximo a los 200 dólares mensuales permitidos.

O bien, si los ahorristas y empresas disponen de dólares en su cuenta bancaria en dicha moneda, sí pueden optar por canjearlos por los yuanes. Claro que su utilidad y aceptación local y extranjera, fuera de China, es muy inferior al que tiene la divisa estadounidense.

"La alternativa en algunos bancos es hacerlo con débito en cuenta, nominada en dólares o en euros (para las entidades que tienen ese tipo de moneda), en concepto de canje o arbitraje por yuanes en billetes. Todo en billetes, salvo que las entidades bancarias ahora abran cuentas en yuanes tras la normativa habilitante del BCRA. En resumen, sí pueden canjear dólares por cualquier otra de las monedas", afirma a iProfesional Gustavo Giráldez, economista del sector financiero y conductor de La City por Dentro.

Yuanes: limitaciones para la compra

Como se mencionó, para aquellos ahorristas que quieran incursionar en los yuanes, más allá de la escasez de la oferta, deben saber que están sujetos a las mismas limitaciones cambiarias que existen en el sistema financiero para la compra de cualquier moneda extranjera. Es decir, el cupo máximo de compra es de u$s200 mensuales en el mercado oficial, pero para ello se debe cumplir una serie de condiciones. Por ende, un gran número de personas queda eximido de este "beneficio".

Por el cepo cambiario no se pueden comprar divisas por más de u$s200 al mes, y encima muy poca gente está habilitada a hacerlo.

En primera medida, todo aquél que reciba un subsidio a las tarifas de servicios públicos (gas, electricidad y agua), queda excluido de poder adquirir este monto permitido de billetes estadounidenses.

También quedan fuera de acceso al mercado cambiario oficial los argentinos que refinanciaron la tarjeta de crédito a 12 meses, o los que obtuvieron un crédito del Gobierno. Y los titulares de créditos UVA que consiguieron que les congelen las cuotas durante la pandemia.

Además sufren este "bloqueo" aquellos trabajadores de empresas privadas que solicitaron ayuda oficial para pagar sus salarios.

Y tampoco pueden comprar "dólares oficiales" las personas sin ingresos declarados o con inconsistencias en los mismos, al igual que cotitulares de cuentas bancarias.

A ellos se les suman quienes utilizaron el cupo de u$s200 para compras con tarjetas de crédito y/o débito al exterior, o aquellos que compraron dólar Bolsa (MEP) en los últimos 90 días.-