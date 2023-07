Con las reservas al límite y elecciones, ¿el dólar acelerará su marcha en este semestre?

A pesar del nivel crítico de las reservas netas internacionales, el Banco Central desaceleró en junio el ritmo de ajuste del tipo de cambio que fue inferior al de mayo, a diferencia de la tendencia alcista mensual que exhibía desde febrero.

El tipo de cambio se devaluó en junio 7,2% (punta a punta), con lo cual se ralentizó en relación al 7,5% de mayo. Sin embargo, podría ser el primer mes de este año que el dólar oficial haya ajustado por arriba de la inflación en caso de que el costo de vida el mes pasado se ubique en torno al 7% o algo menos como estiman algunas consultoras privadas.

En los meses previos de 2023, el ritmo devaluatorio corrió atrás de la inflación: en abril había sido de 6,5% de abril, en marzo 6% de marzo, en febrero 5,4% y en enero 5,5% de enero.

Manuel Cerdan, analista de Invecq, sostuvo que "el Gobierno vio que la inflación en junio fue menor a la esperada y por consiguiente redujo el crawling-peg" y afirmó que "este ritmo fue suficiente para no perder competitividad, gracias a la apreciación de las monedas de nuestros principales socios comerciales frente el dólar.

En sintonía, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, aseguró que "el BCRA está manteniendo la estrategia de ajustar el tipo de cambio nominal en función de que el tipo de cambio real no se le atrase". Y enfatizó que "todo el proceso de mejora circunstancial del tipo de cambio real tiene más que ver con las variaciones de las monedas de los países con los que comercializamos", y dijo que "pudo haber desacelerado un poco el ritmo de devaluación nominal en junio porque como la apreciación del Real fue alta, Argentina se benefició".

Pese a las elecciones que se avecinan, los analistas prevén que el Gobierno en el segundo semestre del año mantendrá el ritmo de ajuste devaluatorio en un nivel cercano o levemente por debajo de la inflación, dado que consideran que con reservas netas negativas no hay margen para apelar a la típica receta electoral de pisar fuerte el tipo de cambio.

Pese a reservas netas negativas, el BCRA desaceleró en junio el ritmo devaluatorio

Dólar oficial: ¿cómo empezó julio y cómo seguirá?

El dólar mayorista cerró el miércoles 5 de julio en $259,50 con lo cual acumulan en los tres primeros días hábiles del mes una suba de $2,80. El operador Gustavo Quintana precisó que "está en línea con los $ 2,85 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior, alejando la percepción de un aceleramiento en el ritmo de ajuste".

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, indicó que el ajuste del tipo de cambio oficial este miércoles fue de 7,8% TEM (Tasa Efectiva Mensual)m desacelerando el ritmo respecto a la jornada previa. Así, en las tres primeras rueda hábiles de julio el tipo de cambio promedio fue de 7,53% TEM".

"El martes vimos un ritmo inusualmente alto de devaluación diaria (14,6% mensualizado respecto de día previo) pero en el promedio no generó una disparada", señaló Reschini.

El especialista evaluó que "no creo que veamos un julio con una devaluación por encima de la tasa de política monetaria". Y consideró que "por ahora parece que la idea es mantener controlados los dólares financieros para frenar el ritmo inflacionario y seguir con un dólar oficial por debajo de la tasa". De esta manera, estimó que el ajuste devaluatorio "será parecido a la inflación",

De igual diagnóstico, Jeremías Morlandi, Director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI opinó que "es muy probable que se intente, aunque sea hasta las PASO, continuar por debajo de la inflación y de la tasa de interés para desincentivar la dolarización de carteras mientras mantiene férreos controles e intervenciones sobre los dólares financieros para evitar que la brecha se siga ampliando".

Sin embargo, Morlandi sostuvo que "esta estrategia entrará en colisión con las exigencias del FMI, puesto que para adelantar fondos o realizar nuevos desembolsos, el organismo pedirá garantías de que esos dólares no serán usados para intervenir en el mercado cambiario, y en los hechos, esto implica pedir una devaluación".

Julio arranco con un ritmo promedio devaluatorio de 7,5% de Tasa Efectiva Mensual

Dólar: ¿qué pasará en el segundo semestre?

La Fundación Capital planteó que el tipo de cambio oficial es una variable a monitorear, "dado que las autoridades podrían verse tentadas a utilizarlo como ancla inflacionaria en el marco electoral". Y juzgó que "no hay espacio para continuar con esta dinámica tras más de dos años de atraso: en 2021, el tipo de cambio se deslizó un 22,1% interanual, frente a un índice de Precios al Consumidor que en el 50,9%, algo similar ocurrió en 2022, con la cotización subiendo un 72,4% , frente a una inflación del 94,8%, y el fenómeno continuó en lo que va de 2023 con el tipo de cambio se deslizó 45% versus. 53,3% de inflación".

De igual mirada, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, proyectó que el Gobierno "va a mantener el ritmo del crawling debajo de la inflación, tal vez medio punto". Y argumentó que "no pueden pisar más fuerte el tipo de cambio y usarlo como ancla porque a diferencia de 2021 no tiene cuerda, no tiene reservas, y necesita que le liquiden divisas".

"Dada la sequía y las reservas, lo va a mantener levemente debajo de la inflación, no lo va a poder apreciar este año", sentenció.

Con el mismo diagnóstico, Cerdan aseveró que "no hay margen para seguir atrasando el tipo cambio oficial: desde la llegada de Alberto Fernández, la apreciación es de casi 24% (observando el tipo de cambio real multilateral)".

"La apreciación de las monedas de nuestros socios comerciales frente el dólar (principalmente la del real brasileño) juega a favor. Por lo que, de mantenerse esta situación externa favorable, lo más probable es que el BCRA siga devaluando apenas por debajo de la inflación, moderando así la presión sobre los precios internos antes de las elecciones".

A su vez, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos analizó que "históricamente el comportamiento del kirchnerismo ha sido tratar de frenar el tipo de cambio en los años de elecciones" y recordó que "en 2021, el dólar arrancó el año subiendo al 4% por mes y a partir de marzo-abril bajó al 1% por mes en un contexto en el cual la inflación estaba en torno al 3%".

Los analistas prevén que el BCRA mantendrá ritmo devaluatorio levemente por debajo de la inflación

"Lo que pasa es que, con la falta de dólares tendrían que mover mucho más rápido el tipo de cambio. Ahí está la tensión que tiene el BCRA. En marzo-mayo fueron acelerando el ritmo porque fue el momento que se percibió que la sequía pegaba fuerte y que iban a faltar dólares", subrayó.

El dólar y el factor FMI

El economista Federico Glustein afirmó que "atrasar el tipo de cambio oficial repercute "sobre todo, en la demanda de importados y afecta a las propias arcas del Estado que paga cada vez más con endeudamiento cuasifiscal para poder obtener dólares para financiar esa demanda de divisas" pero prevé que. el BCRA "nantenga la desaceleración de la depreciación, y por ende, para el segundo semestre se seguirá atrasando". Estimó que "lo más probable es que en julio el ritmo devaluatorio se mantenga en torno al 7%, posiblemente algo por arriba de la inflación de junio y julio, pero no alcanza a revertir el atraso acumulado".

"Sin embargo, el FMI pide un ajuste del tipo de cambio más severo para cortar con la dependencia de divisas, por lo tanto, puede que a partir de los desembolsos pueda haber un cambio de política e incrementar la tasa de depreciación", especuló.

Por su parte, Tiscornia manifestó que en el marco de la renegociación del acuerdo con el FMI, "no sabemos qué le va a exigir el organismo pero difícilmente avale que el Gobierno planche el tipo de cambio demasiado", por lo cual cree "que el ritmo devaluatorio se puede mover en torno al 7 o 7 y pico por ciento por mes, no veo que lo puedan frenar mucho más allá de eso".

Para Cerdan, "probablemente el FMI quiera que, al menos, la devaluación acompañe a la inflación, como para no perder aún más competitividad", y estimó que "el ajuste fuerte del tipo de cambio se va a venir con el próximo gobierno".

A su vez, Reschini expresó que "no creo que FMI se ponga demasiado duro, sino que más bien intentará llegar a un acuerdo, un poco de transición, para volver a sentarse con la próxima administración".

El foco del mercado está puesta en la negociación con el FMI y qué pedirá en relación al ajuste del tipo de cambio

En ese sentido, el experto advirtió que "seguir así implica riesgos porque está todo demasiado forzado pero no veo que vayan a dar golpes de timón a esta altura, una devaluación del dólar oficial más brusca implicaría aceleración inflacionaria que dejaría prácticamente sin chances a Massa y en base a la lógica del oficialismo no creo que quieran afrontar ese costo ahora".

En sintonía, Morlandi afirmó que "el Gobierno trata generalmente de mantener el tipo de cambio por debajo de la inflación pero lo menos negativo posible, en línea con los pedidos del FMI".

"Lo ideal para cualquier gobierno en un año electoral es que el dólar tenga la mayor estabilidad posible, por lo tanto, es razonable esperar que Massa y el BCRA tomen cualquier medida que sea necesaria para frenar la subida de los tipos de cambio financieros, mientras mantienen controlado el crawling peg del oficial. Ya hemos visto que el plan de Massa, desde que asumió como ministro y difícilmente cambie ahora como candidato a presidente, es controlemos ahora y después vemos", recalcó.

En ese marco, el analista razonó: "Si a Massa le va bien en las PASO, ¿qué incentivo tiene en acelerar el ajuste (del tipo de cambio) hasta octubre? Y si, por el contrario a Massa le va mal en las PASO y se encamina a una derrota en octubre, ¿qué incentivo tiene en acelerar el ajuste y dejarle el camino más despejado al próximo gobierno?".