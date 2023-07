El gurú de la City explicó en 90 segundos cómo vive la clase media y dio un alarmante pronóstico

La clase media fue el sector más perjudicado por las políticas económicas implementadas durante los últimos gobiernos argentinos. Pese a que goza de empleo y un ingreso todos los meses, no aparece en el radar de los planes sociales u otro tipo de medidas estatales que buscan aminorar la pérdida de poder adquisitivo ante la constante inflación.

A esto se suma la presión fiscal, que impulsa la informalidad -ya que hace mucho más complejo el proceso para contratar trabajadores por la vía legal- y dificulta el aumento de la producción en cualquier negocio, comercio, empresa o emprendimiento.

Alarmante advertencia del Gurú de la City

En este sentido, el economista Claudio Zuchovicki, hizo una predicción que dejó a más de un joven preocupado. "Un tipo que gana $400.000 y tiene un autito con su seguro al día, con obra social y dos hijos en el colegio, etc, empezó a resignar algo todos los días, no sólo plata, porque vive mejor que alguien que gana 80.000 pesos, que puede cobrar algún plan y está contenido", comienza diciendo en uno de sus reels de Instagram.

Y agrega: "A un clase media le estás sacando lo peor que le podés sacar: la ilusión de que si me esfuerzo, cambio mi realidad. Cuándo atacás al mérito y el mérito no tiene sentido, ¿qué sentido tiene estudiar? si a todos nos van a dar lo mismo; ¿qué sentido tiene hacer las cosas bien si me va igual que el que hace las cosas mal?".

Finalmente, el especialista en dinero y finanzas advirtió una tendencia que está comenzando a gestarse en el país. Al respecto, señaló: "Cuando eliminás la movilidad social, es difícil que alguien pueda progresar en serio. Progresar significa: yo tengo una calidad de vida 100 veces mejor que la de mis viejos, y ellos vivieron 100 veces mejor que mis abuelos, pero mis hijos rompieron la racha. No pueden tener la calidad de vida que yo tengo. Y les pasa a todos mis amigos. Es la primera vez que la generación que viene, no sé si llega a un techo propio".

Clase media en crisis: ¿cómo hace para llegar a fin de mes?

La inflación golpea cada ves más a la clase media argentina. De hecho, el 53,4% de las familias se endeuda para pagar créditos pasados o para tener nuevos gastos y, dentro de ese porcentaje, el 63,8% utiliza esos préstamos para gastos en alimentos y medicamentos, según el último informe que presentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los hogares en la Argentina buscan fuentes de financiamiento extras para su consumo presente. A su vez, el endeudamiento permite suavizar la falta de ingresos debido a la alta inflación que atraviesa nuestra economía.

En nuestro país, el 46,1% de familias es sostenida por trabajadores con empleos formales que solicitan financiamiento, mientras que el dato asciende a 63,7% si la familia está compuesta por trabajadores informales. Hay una brecha de 17,6% entre familias que necesitan ingresos extras para poder sostener los gastos a fin de cada mes.