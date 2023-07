Sigue la sangría en las reservas impulsada por venta de yuanes: ¿es buena estrategia o implica riesgos?

Con reservas netas negativas por más de u$s6.700 millones, el Banco Central prolongó este miércoles la racha vendedora en el mercado cambiario oficial para abastecer la demanda, mientras sigue dilatándose la definición de la negociación con el FMI, lo cual ya empieza a inquietar al mercado.

Los analistas plantean que alcanzar un acuerdo con el FMI es clave dado que hasta las PASO hay que pagar vencimientos con el organismo internacional por u$s3.400 millones, entre los u$s2.660 millones que operan en julio y fueron pospuestos hasta fin de mes, y otro por u$s736 millones que hay el 1 de agosto, y que no puede ser aplazado por tratarse de un pago de intereses.

Y si no se destraba el desembolso pendiente de junio por u$s4.000 millones antes de fin de mes, para evitar un incumplimiento, habrá que otra vez recurrir a las reservas, puesto que no quedan más DEGs disponibles.

Ante este panorama de escasez extrema de divisas, el BCRA en julio acentuó las operaciones de venta de yuanes en el mercado cambiario para atenuar la pérdida de dólares, y los economistas prevén que si no llega el desembolso a tiempo probablemente se vuelva a recurrir a la moneda china para cancelar los vencimientos con el FMI.

Pero advierten que si se paga al FMI con yuanes "no quedaría poder de fuego para intervenir" en el mercado y mantener a raya a los dólares financieros, en un escenario donde el dólar blue se despertó en los últimos días y este miércoles alcanzó un nuevo valor récord de $503.

Reservas: BCRA extiende racha vendedora

El Banco Central registró este miércoles un saldo vendedor de u$s 22 millones. Y fuentes del mercado indicaron también que la entidad participó en la jornada con una venta en yuanes de 535 millones que equivalen a u$s 74 millones. Consolidando los saldos en ambas monedas, el BCRA terminó la rueda con ventas netas por u$s 96 millones, con lo cual extendió la racha vendedora por doce jornadas consecutivas.

El BCRA extendió la racha vendedora en el MILC por 12 ruedas consecutivas

Así, la entidad acumula en esta semana un resultado negativo de unos $s267 millones, y suma en lo que va de julio un rojo de u$s755 millones..

Los agroexportadores aportaron divisas por u$s 17,97 millones. El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza poco más de u$s 5,531 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

Los analistas de PPI estimaron que tras el pago esta semana a bonistas de la deuda por u$s1.000, el stock de reservas netas "se ubica en -u$s6.716 millones, cayendo u$s15.422 millones desde el pico de u$s8.706 millones de fin de 2022 ". En tanto, en Delphos calcularon que las reservas neta están "en niveles negativos cercanos a los u$s6.900 millones, lo que muestra el stress extremo de la hoja de balance del BCRA".

En ese marco , un análisis de GMA Capital indicó que gran parte del deterioro de las reservas netas "se explica por la performance del BCRA en el MULC: desde que dejó de regir el dólar soja 3, la autoridad monetaria se desprendió de u$s 1.540 millones para hacer frente a la demanda privada".Y sostuvo que "este es un claro reflejo de que, ante la sequía y un tipo de cambio que se apreció 20% en términos reales en el último bienio, con el dólar de $ 262 las cuentas externas no cierran".

Reservas: BCRA profundizó venta de yuanes

Los analistas remarcaron que ante el nivel crítico de las reservas netas, el BCRA profundizó en julio la utilización de yuanes para pagar importaciones. A fin de junio, el gobierno también apeló a las tenencias que disponía en esa moneda para el pago de una parte del vencimiento con el FMI por u$s2.700 millones.

En ese marco, el informe de GMA Capital señaló que "ya desde hace un mes y medio el BCRA comenzó a utilizar crecientemente los yuanes de libre disponibilidad, y recordó que "originalmente, este monto era de hasta u$s 5.000 millones, aunque el límite potencial se extendió hasta u$s 10.000 millones el mes pasado".

El stock de reservas netas es negativo entre u$s6.700 y u$s6.900 millones, según recientes cálculos privados

"Aún cuando el uso de la divisa china había sido reducido en la primera parte del año, desde enero el stock mermó u$s 1.956 millones para atender a la demanda de importaciones. Pero el monto total asciende a u$s 3.000 millones si además consideramos el capital en yuanes utilizado para hacer frente al último vencimiento con el FMI más allá de la suma que el BCRA tenía en DEGs ante la ausencia de desembolsos", puntualizó.

En este contexto, resaltó que "las rispideces en la negociación entre Argentina y el FMI provocaron que al 12 de julio aún no se haya llegado a un entendimiento para avanzar con el desembolso de u$s 4.000 millones correspondiente a junio" y consideró que la razón seria que "Argentina incumplió las metas acordadas y se niega a ajustar discretamente el tipo de cambio, mientras que desde Washington se oponen a que el BCRA siga perdiendo divisas a $ 260".

Ante la dilatación de la negociación con el FMI, y teniendo en cuenta que una vez alcanzado el acuerdo, la aprobación formal y el giro del desembolso suele tardar entre 10 y 15 días, empieza a surgir la especulación de que se vuelva a recurrir al uso de yuanes para pagar los vencimientos que se postergaron a fin de mes con el organismo.

"Tras haber consumido ya el 30% del monto de libre disponibilidad, le quedaría un resto de u$s 7.000 millones. Considerando que se desprende en promedio de USD 60 millones de yuanes para atender la demanda privada de importaciones, el saldo solo bastaría para honrar los compromisos con el FMI hasta septiembre", calculó.

En ese sentido, en Delphos recalcaron que "el stock remanente de yuanes antes de las PASO podría alcanzar nuevos mínimos si el gobierno decide cancelar los vencimientos de capital e intereses con el FMI mediante el financiamiento chino".

A su vez, el economista Amilcar Collante a través de su cuenta de twitter estimó que en "un escenario sin acuerdo con el FMI hasta el 1 de agosto, manteniendo el ritmo de intervención cambiaria vía yuanes de últimas jornadas (-u$s100 millones diarios) y utilizando yuanes para pagos con FMI por u$s3.400 millones, se arrancaría con un stock de solo u$s1.950 millones en yuanes disponibleas pre Paso". Y enfatizó: o acelera el acuerdo con FMI o acelera la activación del resto del swap chino (por u$s8.000 millones)".

Para los analistas es urgente que se llegue a un acuerdo con el FMI para evitar un mayor deterioro de las reservas

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, calculó que "se usaron yuanes por alrededor de u$s2,900 millones entre operaciones de comercio y pago al FMI", con lo cual quedarían unos u$s 2.000 millones en yuanes para seguir usando, pero como una parte la vas a utilizar para comercio bilateral, necesitaría activar un tramo más del swap para disponer de yuanes para pagarle al FMI".

Reservas: el costo de usar yuanes

La economista Natalia Motyl comentó que "deberán volver a usar los yuanes en caso de que se extiendan las negociaciones con el FMI para agosto, y eso sí es crítico, porque ya las reservas netas se encuentran en rojo en más de u$s6.000 millones". Y advirtió que, en ese caso, "no habrá más margen para seguir interviniendo, por lo que podrían enfrentarse a una fuerte corrida contra el peso".

En sintonía, el economista Federico Glustein dijo que "si se paga al FMI con yuanes, no quedaría poder de fuego para intervenir y el sistema financiero quedaria muy debilitado y pasible de corridas cambiarias".Y acotó que el swap chino "es un endeudamiento y un riesgo alto, a pesar de que probablemente no exijan a corto plazo desde China esa deuda, se acumulará y será peligrosa a largo".

Asimismo, en GMA Capital destacaron que "activar el swap no es gratuito, cada vez que la autoridad monetaria se desprende de yuanes, se activa el devengamiento de intereses; debido a la confidencialidad del acuerdo, el costo específico es incierto, aunque rondaría en SHIBOR + 400 bps, en torno a 6%".

En ese sentido, el analista financiero Christian Buteler juzgó que la estrategia de vender yuanes en el mercado deja en evidencia "que ya no tenes más dólares, y usar el swap es tomar un préstamo con el Banco de China, porque no es gratis, eso paga una tasa que se desconoce".

"Una cosa era tener el swap disponible, y otra usar coo se está usando todos los dias fuertemente, porque es plata que va a dejar de deuda al próximo gobierno, que se suma a la deuda con el FMI, y a la deuda comercial que hay con importadores", objetó.

En medio de la sangría de reservas y demora en negociación con el FMI, el dólar blue cerró el miercoles a un récord de $503

También aseveró que "cada vez que tiene que desembolsar yuanes para pagar al FMI, es menos plata que te queda para importaciones básicas que te sostienen la actividad en un segundo semestre que es difícil estacionalmente, y que encima este año se le agrega el impacto de la sequía".

Además, el analista alertó que en un escenario donde el dólar blue este miércoles superó por primera vez la barrera psicológica de $500, y cerró en un valor récord de $503, dejar trascender en reiteradas oportunidades que está por viajar una comitiva de funcionarios para cerrar el acuerdo con el FMI, y luego se pospone, "es jugar con fuego"

"Creo que el acuerdo con el FMI se va a cerrar, pero la demora ya empieza a inquietar. Estas dejando trascender algo que en algún momento el mercado lo puede tomar como una luz roja y generar una corrida. Si dicen que viajan mañana, que viaje mañana, porque sino la lectura va a ser que la negociación no va para atrás ni para adelante. Hasta ahora todos creemos que esto se arregla, no sabemos cúando. que el FMI no le va a cortar el chorro faltando seis meses para que se vaya este gobierno, que en el medio de la contienda electoral no va a generar un lío. Pero en algún momento el mercado se le puede dar vuelta con este tema", alertó.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, opinó que la estrategia de utilizar yuanes en el mercado cambiario "no lo veo mal, deja mayor disponibilidad de dólares, pero en terminos de reservas, no cambia nada".

"El BCRA tiene reservas brutas para seguir interviniendo, aún pagándole con yuanes al FMI lo que debe a fin de mes, el tema es que los depósitos en dólares del sector privado se mantengan estables, que ello no genere preocupacion y eventual corrida", concluyó.