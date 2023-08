El Banco Central anunció una medida clave sobre la tasa del plazo fijo

En una medida clave respecto de la tasa del plazo fijo, el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió mantener este jueves sin cambios la tasa de política monetaria, tras conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.

"El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió mantener sin cambios la tasa de política monetaria. Por segundo mes consecutivo, la inflflación mensual registró una signifificativa desaceleración respecto del mes previo, en línea con las previsiones de la autoridad monetaria", señaló el BCRA a través de un comunicado.

El escrito, añade: "En junio la tasa de inflflación mensual fue 6,0%, 1,8 p.p. menor al registro de mayo y 2,4 p.p. inferior al dato de abril. La desaceleración del IPC fue difundida al interior de sus categorías y divisiones. Así, la inflflación núcleo se ubicó en 6,5%, el registro más bajo desde enero, reduciéndose en el mes -1,3 p.p. En la categoría Estacionales y en la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas (AyB) incidió principalmente la desaceleración de las verduras y frutas, reflflejando que fueron disipándose los efectos adversos de la sequía que en los meses previos presionaron al alza".

Tras el incremento que realizó en mayo pasado, la tasa de referencia llegó al 97% para los plazos fijos y 154,28% efectivo anual, lo que, en términos mensuales, equivale a un 8% nominal o 12,86% efectivo y la desaceleración en la inflación hizo que el BCRA decidiera sostener el nivel de tasas y no hacer cambios al respecto.

Cómo quedará la tasa del plazo fijo respecto de la inflación

De este modo, con un dato de inflación de junio que quedó en el 6%, el rendimiento mensual del plazo fijo continúa siendo real positivo respecto del dato de evolución de precios, tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) y como le viene demandando constantemente el mercado al BCRA.

Y es que, hasta el quinto mes del año, los altos índices inflacionarios habían provocado que el regulador monetario tuviera que correr de atrás a la inflación por más que venía ajustando fuerte la tasa en el último tiempo y dando fuertes señales al mercado respecto de su determinación de que las tasas del plazo fijo sean positivas.

El BCRA decidió mantener un nivel de tasas similar al del mes pasado, tras conocer el IPC de junio.

El economista y director de Eco Go, Sebastian Menescaldi, explicó que "si bien la inflación núcleo no quedó tan baja y se ubicó en el 6%, la tasa ex pos quedó positiva". Y, asimismo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló, en lo que va del año un 50,7%, mientras que, en los últimos 12 meses, alcanzó el 115,6%, por lo que la TEA también se ubica por encima de ese nivel.

Todo indicaba, tal como se confirmó, que no iba a haber cambios en las tasas este mes, ya que tal como explica el economista de Ecolatina, Santiago Manoukian, "el Banco Central venía actualizando las tasas en los últimos meses con un objetivo dual: por un lado, intentando propender a rendimientos reales positivos, pero, por otro, poniéndole un ojo a la dinámica de la brecha cambiaria y la dolarización de carteras".