Con reservas en estado crítico, expertos ajustan la proyección para el precio del dólar blue antes de las PASO

El dólar blue arrancó la semana con una baja de $2 al cerrar en $520 en una jornada en la cual se mostró volátil, y el mercado estará expectante en los próximos días de la definición del acuerdo con el FMI, que incidirá en el rumbo de la divisa informal.

Tras haber cerrado el dólar blue el viernes en un valor récord de $522, los analistas atribuyeron el descenso del lunes a la expectativa generada por el gobierno de un pronto desenlace de la negociación con el FMI, y a que el Banco Central intervino con más fuerza en el mercado de bonos para mantener a raya a las divisas financieras, el Contado con Liquidación y MEP..

Los expertos afirmaron que el triunfo electoral de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe este domingo también ayudó a mantener estables a los dólares financieros, dado que impulsó a la suba a la bolsa porteña, a los bonos y acciones.

Según dejaron trascender fuentes oficiales, el acuerdo con el FMI podría quedar cerrado el próximo viernes. De todos modos, los analistas plantean que llegar a un acuerdo, por si sólo, no es suficiente para mantener calmos a los dólares paralelos hasta las PASO, dado que hay otros factores que los mantendrán presionados al alza, como la típica cobertura ante la proximidad de las elecciones. Aunque esa noticia, dicen, sí evitaría el riesgo de una corrida.

Con reservas netas negativas en un rango de entre u$s7.300 y u$s7.600 millones, según los últimos cálculos privados, la mirada del mercado está puesta en cuál será el monto de desembolso hará el FMI en el marco de un eventual acuerdo, y si llegará a tiempo para cancelar los vencimientos por u$s3.400 millones que hay que afrontar con el organismo entre el 31 de julio y el 1 de agosto.

BCRA, sin dólares: se acentúa el deterioro

El BCRA inició la semana con un saldo neto comprador de u$s53 millones por su intervención el mercado cambiario oficial, considerando las operaciones en dólares y yuanes realizadas en la rueda. De esta manera, la entidad monetaria quebró una racha vendedora de 14 jornadas consecutivas. Según indicaron fuentes del mercado, la institución registró este lunes un saldo positivo de u$s 62 millones, mientras que participó con una venta en yuanes de 66 millones.

El operador de Pr Cambios, Gustavo Quintana señaló que "en un entorno de muy bajo volumen de operaciones, la segunda quincena de julio comenzó sin cambios visibles en la estrategia de regulación oficial que sigue privilegiando la utilización de la moneda china como vehículo para atender los pagos de importaciones y para detener el drenaje de dólares por ese concepto".

La entidad monetaria acumula en lo que va de julio ventas netas en torno a u$s900 millones, y en el año suma un rojo cercano a u$s4.000 millones. La consultora Ecolatina destacó que ese guarismo marca el peor arranque para un año con cepo cambiario".

A su vez, el stock de reservas brutas internacionales se ubicó este lunes en u$s25.845 millones, con lo cual perforó el umbral de u$s 26.000 millones, y se ubicó en el nivel más bajo desde el 28 de enero de 2016. En lo que va de julio cayeron u$s 2.088 millones, y en año disminuyeron u$s18.746 millones.

Ecolatina sostuvo que "hacia adelante las perspectivas para el MULC no lucen alentadoras, con una estacionalidad en la oferta y demanda de dólares que jugará en contra: en los últimos 12 años el saldo para el segundo semestre promedió ventas por más de u$s2.200 millones. Pero remarcó que este año, además, se suma el impacto de la sequía, con una caída superior a los u$s20.000 millones en exportaciones, "y las típicas presiones cambiarias que se dan en la víspera electoral y los meses previos a una eventual transición".

Por eso, en este escenario, los economistas advierten que es crucial el acuerdo con el FMI, y la llegada de desembolsos, para aliviar un poco la presión sobre las reservas. En ese sentido, los analistas de PPI creen que "el escenario más probable es el desembolso de junio; en segundo lugar, el de junio y septiembre; y, por último, los tres desembolsos juntos".

Según su visión, "el FMI desembolsa para pagarse a sí mismo pero las reservas netas prácticamente no suben ni mucho menos aumenta la capacidad de intervención del BCRA en ningún mercado. Lo que se busca es evitar el escenario disruptivo que podría implicar entrar en atrasos de corto plazo (short term arrears) en el período electoral".

La magnitud del deterioro de las reservas dependerá de si se acuerda o no con el FMI. Al respecto, en PPI estimaron que en la víspera de las PASO las reservas netas en serán negativas en "-u$s13.325 millones (si no hay acuerdo), -u$s9.262 millones (si FMI desembolsa junio) o -u$s5.875 millones (si FMI desembolsa junio y septiembre), vuelve inevitable nuevos ajustes del cepo el día posterior a las PASO".

Dólares paralelos: qué precio proyectan para agosto

Para el analista Christian Buteler, un acuerdo con el FMI "ayuda a que el dólar paralelo no se desmadre más, pero no creo que sea suficiente porque tenés gente que dolariza"

"Va a haber presión porque te estás acercando a la PASO, y hay gente que más allá de que esté barato, caro, tranquilo, decide dolarizar, lo hizo siempre, es una conducta recurrente y la vamos a volver a ver. Vas a tener las próximas semanas al BCRA teniendo que trabajar bastante para poder mantenerlo, no planchado, pero si subiendo tenuemente", auguró.

A su criterio, un acuerdo con el FMI "no va a darte un tipo de cambio tranquilo para todo lo que es el período pre electoral, vas a tener una demanda importante, lo que no significa una corrida". Sí cree que, con un acuerdo, "la velocidad de la suba de los dólares paralelos va a ser distinta, lo que también hace que el esfuerzo que tenga que hacer el BCRA y el Tesoro sea menor para mantenerlo".

Además, Buteler argumentó que "también va a ser importante saber el monto que girará el FMI, si adelanta los u$s8.500 millones como dicen algunos rumores, o los u$s4.000 millones (pendientes de junio) para lo que ya venció".

Para Glustein, si esta semana se confirma un acuerdo con el FMI, "se moderarían las alzas de las cotizaciones y podrían inclinarse levemente hacia abajo, sobre todo del CCL y una mejora del riesgo país", aunque prevé que "a medida que nos acerquemos al 13 de agosto -el día de las PASO- podría recuperar su fuerza y volver a subir".

Por su parte, Tealdi coincidió que un acuerdo con el FMI "puede calmar las expectativas" pero alegó que "el problema del dólar es más macro: no hay dólares y sobran pesos", por lo que pronosticó que "seguirá la presión sobre el tipo de cambio puesto que no hay ningún ancla que haga pensar otra cosa".

En sintonía, la economista Natalia Motyl juzgó que "$520 es el nuevo piso del blue, y no va a retroceder aunque se anuncie un acuerdo con el FMI, porque el dólar informal siempre ajusta con la inflación". Y estimó que el rango del blue hoy está entre $520 y $540". Y para agosto, de cara a las PASO, llegará a $550 en caso de no cerrarse el acuerdo con el FMI".

Asimismo, la consultora FMyA sostuvo "de los desembolsos del FMI, recordemos que si no hay cambios sustanciales, estos entran y luego se usan para pagar al propio FMI, no son ni para bajar el dólar paralelo, ni dar SIRA ni nada". Y enfatizó: "Hoy es para evitar un default con FMI o no usar los yuanes chinos". En ese marco, la consultora auguró que el dólar paralelo "seguirá presionado por cobertura electoral, pero no lo vemos en niveles de crisis ($700)"

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber evaluó que los dólares alternativos, bonos y acciones "reaccionaron positivamente a la lectura que dejó las elecciones primarias en Santa Fe y la expectativa sobre un acuerdo con el FMI".

"Creo que un acuerdo con el FMI resulta un alivio pero habrá que ver si incluye fondos frescos que contribuyan a contar con mayor poder de fuego para regular la marcha de los dólares en una etapa preelectoral donde históricamente se acelera la dolarización", resaltó.

Así, el analista prevé que "los dólares en esta etapa deberían seguir al alza, al ritmo al menos del crawling-peg, y es posible que pronto lleguen nuevas medidas sobre la demanda y oferta de divisas, ya sean entre ellas nuevas restricciones o impuestos sobre las importaciones así como una nueva versión del dólar soja".

Dólar Agro: la menor liquidación del programa

Los agroexportadores aportaron el lunes divisas por u$s6,7 millones. Quintana indicó que es el monto de ingresos más bajo "desde abril cuando comenzó este régimen". El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a u$s5.568,3 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

Ante la escasez de reservas, y la magra liquidación del agro, resurgieron desde el viernes en el mercado los rumores sobre la implementación de un dólar soja 4.

En este contexto, Quintana vínculó la pobre liquidación del dólar agro de este lunes a esas versiones: "los rumores de un potencial nuevo régimen dólar soja retrae las ventas".

En sintonía, el especialista en finanzas y agronegocios, Salvador Vitelli en su cuenta de twitter destacó: "mercado agro con más incertidumbres que certezas, rumores por doquier y extremadamente paralizado, todo roto".

Dólares paralelos: ¿por qué bajaron?

El dólar blue cerró el lunes $520,lo que implica una baja de $2 en relación al viernes, aunque durante la rueda exhibió gran volatilidad, llegó a tocar un mínimo de $518, y luego repuntó hasta $521. El CCL también mostró una caída de 1,2% al terminar en $533,80

El analista financiero Franco Tealdi dijo que en la jornada se vio "algún tipo de intervención en los dólares financieros via bonos para calmar la escalada del dólar" registrada el viernes cuando el blue tocó un récord de $522, y el CCL un máximo de $540.

Además, el experto consideró que "la expectativa del acuerdo con el FMI puede calmar un poco" y dijo que "tambien juega a favor el trade electoral que hace que hoy vuelen bonos y acciones", en alusión a la victoria electoral de Juntos por el Cambio en Santa Fe, y la derrota del peronismo.

De igual mirada, el analista Buteler contó que, tras el salto viernes de los dólares financieros y el blue, "arrancó solicitado el MEP, y el BCRA tuvo que salir a intervenir para bajarlo un poco". El MEP finalizó en $ $487,68.

Sobre la tendencia descendente que mostraron los dólares alternativos, Buteler planteó que "un cierre con el FMI ayuda, y también el resultado electoral de Santa Fe, en el cual ganó la oposición muy claramente, es positivo para el mercado ambas situaciones".

El economista Federico Glustein concordó que la expectativa de que esta semana se cierre "un eventual acuerdo con el FMI, y los resultados electorales de Santa Fe ayudaron a la paz cambiaria" y en ese escenario, subrayó que el "crecimiento del MERVAL acompaña la baja del CCL".

Sobre el positivo comportamiento este lunes del mercado, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, evaluó que "el principal catalizador fueron las elecciones de ayer en Santa Fe, que solidificaron la expectativa de una victoria de Juntos por el Cambio en octubre".

"En particular, el partido peronista sufrió un resultado negativo en Santa Fe, lo que reforzó las expectativas de su débil desempeño en las próximas elecciones. Además, se anunciaron avances con el FMI durante el fin de semana, lo que contribuyó al sentimiento del mercado. La semana pasada, hubo una volatilidad significativa en torno a las discusiones del FMI", juzgó.