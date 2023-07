Reservas netas del BCRA, cada vez más negativas: el rojo ya supera los u$s7.500 millones

Con reservas netas negativas de algo más de u$s7.600 millones, el Banco Central prolongó este miércoles la racha vendedora en el mercado cambiario oficial para abastecer la demanda, mientras una comitiva de funcionarios de Economía negocia en Washington con técnicos del FMI.

La expectativa es que la delegación que encabeza el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein le de las puntadas finales a un acuerdo que permitiera la llegada de, por lo menos, el desembolso por u$S4.000 millones que quedó pendiente de junio, antes de fin de mes para pagar vencimientos con el organismo por u$s3.400 millones que hay entre el 31 de julio y el 1 de agosto.

Sin embargo, en el mercado corren rumores insistentes acerca de que el cierre del acuerdo se postergaría para después de las PASO, y por ende, el giro del desembolso se haría después de las elecciones.

En Aurum Valores alegaron que "las vacaciones en las que entraría el directorio (del FMI) desde fin de julio hasta la segunda semana de agosto contribuyen a presumir que podría ocurrir esto último".

En ese caso, dado que no quedan más DEGs disponibles, los economistas creen es probable que para cumplir con el pago de vencimientos vuelvan a apelar al uso de yuanes,lo que impactará en las reservas.

En ese sentido, un informe de PPI estimaron que, de no producirse el desembolso, "las reservas netas podrían alcanzar -13.401 millones, considerando el ritmo actual de ventas en el MULC, previo a las PASO".

El BCRA alargó la racha vendedora en el mercado cambiario por segunda jornada consecutiva

Reservas: BCRA extiende racha vendedora

El BCRA registró este miércoles un saldo neto vendedor de u$s 170 millones por su intervención el mercado cambiario oficial, considerando las operaciones en dólares y yuanes realizadas en la rueda. Es la venta diaria más elevada desde el 16 de junio último.

En una jornada en la cual el dólar blue cerró a un valor récord de $525 ante la incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI, la entidad monetaria prolongó por segundo día la racha vendedora.

El BCRA terminó este martes con un saldo negativo de u$s 130 millones luego de abastecer las necesidades en el mercado de dólares, mientras que participó con una venta en yuanes de 288 millones.

El operador de Pr Cambios, Gustavo Quintana señaló que "la escasez de oferta genuina derivó en una importante intervención oficial, que otra vez fue negativa en las dos ruedas donde opera la autoridad monetaria".

En ese marco, el analista advirtió que se "agudiza el proceso de drenaje de reservas con cierta amenaza para que el resultado final del mes se mantenga con saldos negativos por las intervenciones en el mercado de cambios"

Con el saldo desfavorable de hoy, la entidad monetaria acumula en lo que va de julio ventas netas por unos u$s1.123 millones, y en el año suma un rojo cercano a u$s4.190millones.

El mercado sigue atento a la negociación con el FMI y si habrá desembolso a tiempo para pagar vencimientos de fin de mes

Reservas: ¿en cuánto caerán las netas si se atrasa desembolso?

En medio de la incertidumbre sobre cuándo se alcanzará el acuerdo con el FMI y se producirá la llegada del desembolso, gana terreno la especulación de que los vencimientos con el organismo podrian nuevamente cancelarse con yuanes

En ese sentido, en Aurum Valores indicaron que "de acuerdo con nuestras estimaciones, del tramo que está activado del swap con China (anunciado por el BCRA en enero)quedaría un remanente sin usar de poco más de u$s de 1.400 millones (equivalentes en yuanes)"

A su vez, la consultora FMyA destacó que "el uso de yuanes bajó sensiblemente en los últimos días -en relación a los montos de la semana anterior en el MULC- , esto puede ser una señal de que el BCRA está cuidando también los yuanes" ante la necesidad de tener que usarlos para pagar los vencimientos con el FMI.

"Hasta hoy usó casi u$s 3.600 millones (del swap) es decir le quedarían solo u$s 1,400 millones del primer tramo. Según el BCRA, tienen el ok de China para usar dos tramos de u$s 5.000 millones, es decir, por un total de u$10.000 millones; pero hay dudas de que los 10.000 disponibles estén confirmado. Más aún, si no hay un acuerdo con el FMI", argumentó la consultora.

En Cohen estimaron que las reservas netas estan en negativo en más de "u$s 7.600 millones, y sin dudas, esta es una situación más que frágil, especialmente cuando no hay novedades concretas en cuanto al acuerdo con el FMI y todavía resta pagarle u$s 3.600 millones antes de las PASO".

En este contexto, un informe de PPI entre fines calculó que "de no haber acuerdo, las reservas netas podrían alcanzar -u$s13.401 millones (considerando el ritmo actual de ventas en el MULC) previo a las PASO".

Las reservas netas son negativas en más de u$s7.600 millones, según cálculos privados

"De lo contrario, si lograran acordar un adelanto de los pagos de julio y septiembre, llegarían en -u$s5.951 millones (-u$s2.564 millones si además consiguieran adelantar el de diciembre, lo cual es menos factible)", proyectó.

A su vez, los analistas de Delphos plantearon que "este ritmo de ventas muy alto preanuncia que el BCRA llegaría a las PASO en una situación muy apremiante, con reservas netas negativas por debajo de los u$s -12.000 millones aproximadamente en caso de recibir los desembolsos del FMI después del 13 de agosto".

Por su parte, la consultora 1816 sostuvo que "nada indica que la dinámica (vendedora del BCRA) vaya a cambiar significativamente al menos hasta las PASO".

"Este año entre el MULC y CCL el BCRA intervino vendiendo u$s4.350 millones en el primer semestre", y especuló que "si suponemos ventas por u$s6.700 millones de aquí al 10 de diciembre, dado que el segundo semestre es el peor del año en términos de intervenciones, las reservas netas se irián a -u$s14.000 millones a de año, sin contar el flujo neto del FMI, que dependerá de la negociación".

En ese marco, la consultora aseveró que "es crucial el desenlace de la discusión con el FMI porque determinará si las reservas netas terminan este mandato más cerca de los -10.000 millones o de los -u$s20.000 millones".

Dólar Agro: rumores de dolar soja 4

Los agroexportadores aportaron el miércoles divisas por u$s13,6 millones, mostrando una desaceleración frente a u$s16,8 millones de la víspera..

En el mercado siguen los rumores de que pronto habrá dólar soja 4

El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a u$s5.598,8 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

Ante la escasez de reservas, y la magra liquidación del agro, habían resurgido en los últimos días en el mercado las versiones sobre la implementación de un dólar soja 4.

El especialista en finanzas y agronegocios, Salvador Vitelli, comentó a iProfesional que sobre el dólar soja 4 corre "mucho rumor" y por eso "hay una paralización completa del mercado". Conto que "se habla incluso de un dólar maí, y sinceramente creo que si agregan al maíz se dispararían las ventas, ya que el productor hace caja normalmente con el maíz".

Sobre el eventual valor que tendría el nuevo dólar soja 4, Vitelli dijo que "se habla $ 350" aunque precisó que "austado por inflación las ediciones anteriores del PIE me dan aproximadamente $370".

Para la economista Natalia Motyl, ante el nivel crítico de reservas, "se puede volver a recurrir al tipo de cambio diferencial, un nuevo dólar soja, maíz o trigo que incentive la liquidación del agro"

Según su visión, para que el tipo de cambio diferencial sea atractivo "debería estar en $500" pero admitió que "eso provocaría presiones inflacionarias".