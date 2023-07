Reservas netas del BCRA están en rojo: preocupación por la sangría de dólares, a la espera de un acuerdo con el FMI

Con reservas netas negativas en torno a u$s7.600 millones, y a la espera de una definición esta semana de la negociación con el FMI, el Banco Central retomó este martes la postura vendedora en el mercado cambiario oficial para abastecer la demanda.

Luego de varias idas y vueltas, finalmente anoche una comitiva del equipo económico viajó a Washington para dar las puntadas finales a la negociación con el FMI y definir el monto de desembolso que otorgaría el organismo internacional, lo cual es clave para aliviar la presión sobre las reservas

Economía pretendía inicialmente un adelante de los desembolsos previstos para el resto del año por u$s10.800 millones, luego trascendió de fuentes que el anticipo podría rondar los u$s8.500 millones, en tanto que la mayoría de los economistas creen que el organismo solo otorgará los u$s4.000 millones pendientes de junio, para cumplir con los pagos que hay con el propio FMI.

La delegación encabezada por el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores la cartera económica, Leonardo Madcur, negocia contrarreloj dado que entre el 31 de julio y el 1 de agosto hay que pagarle al FMI vencimientos por u$s3.400 millones.

El tiempo apremia porque una vez que se cierra el acuerdo técnico, el directorio del organismo suele tardar entre 10 y 15 días en aprobarlo formalmente, con lo cual para que el desembolso llegue antes de la fecha del vencimiento requeriría un tratamiento veloz.

Y en este contexto, empezaron a correr algunos rumores en el mercado de que el cierre del acuerdo se postergaría para después de las PASO, en lo que sería una especie de impasse, por el cual se pospondrían pagos al FMI y desembolsos hasta pasadas las elecciones.

El BCRA retomó el martes la postura vendedora en el mercado cambiario, y suma en julio un rojo de u$s954 millones

Dólares y reservas: BCRA retoma postura vendedora

El BCRA registró este martes un saldo neto vendedor de $s54 millones por su intervención el mercado cambiario oficial, considerando las operaciones en dólares y yuanes realizadas en la rueda.

En un jornada donde el dólar blue cerró estable en $520, la entidad monetaria volvió al terreno vendedor en el mercado único y libre de cambios (MULC), luego de que en la víspera había registrado un saldo positivo de u$s53 millones con lo cual había quebrado una racha vendedora de 14 jornadas consecutivas.

El BCRA terminó este martes con un saldo negativo de u$s 40 millones luego de abastecer las necesidades en el mercado de dólares, mientras que participó con una venta en yuanes de 95 millones.

El operador de Pr Cambios, Gustavo Quintana comentó que "luego de varios días con saldo positivo en la rueda de dólares, la autoridad monetaria tuvo que resignar recursos para subsanar el faltante de la oferta genuina".

"La estrategia oficial de diversificar la utilización de recursos para atender las obligaciones con el exterior se mantiene y privilegia durante el mes las ventas con la moneda china, un mecanismo que por ahora le permite mantener muy acotado el drenaje de reservas en dólares", señaló.

Con el saldo desfavorable de hoy, la entidad monetaria acumula en lo que va de julio ventas netas por unos u$s 954 millones, y en el año suma un rojo cercano a u$s4.020 millones. La consultora Ecolatina destacó que ese guarismo marca el peor arranque para un año con cepo cambiario".

El foco del mercado está puesto esta semana en resultado de negociación con FMI que es clave para las reservas

A su vez, los analistas de Delphos plantearon que "este ritmo de ventas muy alto preanuncia que el BCRA llegaría a las PASO en una situación muy apremiante, con reservas netas negativas por debajo de los u$s -12.000 millones aproximadamente en caso de recibir los desembolsos del FMI después del 13 de agosto".

Reservas: el nivel más bajo en siete años

El stock de reservas brutas internacionales se ubicó en la víspera en u$s25.845 millones, con lo cual perforó el umbral de u$s 26.000 millones, y se ubicó en el nivel más bajo desde el 28 de enero de 2016. Así, las reservas brutas cayeron en el día u$s187 millones, durante julio baja u$s 2.088 millones, y en año disminuyeron u$s18.746 millones.

Un informe de Aurum Valores destacó que a pesar que el lunes "se informó que el BCRA hizo compras netas de divisas por u$s 53 millones, las reservas cayeron u$s187 millones" e indicó que "la diferencia de cotización del oro y los yuanes influyeron negativamente en torno a u$s 80 millones, por lo que quedan unos u$s 160 millones de caída de reservas inexplicadas por ahora".

"Veremos en unos días si el dato de intervención es correcto, cuánto influyeron los encajes, si hubo pagos al exterior que influyeron negativamente y si se mantuvo algún grado de intervención en el mercado del dólar financiero, como viene sucediendo últimamente", enfatizó.

En ese sentido, tras la escalada del dólar blue que el viernes tocó un récord de $522, en Delphos remarcaron que "en la plaza local se volvieron a ver intervenciones significativas por parte del BCRA para controlar el dólar MEP".

En PPI también resaltaron que "notamos un incremento notable en la intervención del sector público en el mercado de bonos, específicamente, este sector se desprendió de u$s 20,5 millones para la compra de títulos GD30/AL30 el jueves, tomando un valor similar al que veíamos a fines de mayo" y estimó que el lunes se "desprendió u$s15,5 millones para la compra de dichos títulos". Así, calcularon que el acumulado de los últimos cinco días se eleva a u$s65 millones (ver gráfico).

Las reservas netas son negativas entre u$s7.500 y u$s7.600 millones, según proyecciones privadas

Las reservas netas son negativas entre u$s7.500 y u$s7.600 millones, según las últimas estimaciones privadas. En ese sentido, la consultora 1816 sostuvo que "nada indica que la dinámica (vendedora del BCRA) vaya a cambiar significativamente al menos hasta las PASO".

"Este año entre el MULC y CCL el BCRA intervino vendiendo u$s4.350 millones en el primer semestre", y especuló que "si suponemos ventas por u$s6.700 millones de aquí al 10 de diciembre, dado que el segundo semestre es el peor del año en términos de intervenciones, las reservas netas se irián a -u$s14.000 millones a de año, sin contar el flujo neto del FMI, que dependerá de la negociación"..

En ese marco, la consultora aseveró que "es crucial el desenlace de la discusión con el FMI porque determinará si las reservas netas terminan este mandato más cerca de los -10.000 millones o de los -u$s20.000 millones

Dólar agro: repunte de liquidación

Los agroexportadores aportaron el martes divisas por u$s16,8 millones, mostrando un repunte frente a los u$s 6,7 millones de la jornada previa, y que habia significado el monto de ingresos más bajo "desde abril cuando comenzó este esquema cambiario.

El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a u$s5.585,2 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

Ante el nivel crítico de reservas, y el pobre resultado de la liquidación del agro, habían resurgido en los últimos días en el mercado las versiones sobre la implementación de un dólar soja 4.Y los operadores dicen que esa expectativa se evidencia en una retracción de la liquidación.