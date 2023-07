Por qué se recalentó el dólar blue y el mercado de futuros y qué advierte ahora el mercado

En medio de una mayor incertidumbre sobre el resultado de la negociación con el FMI que lleva adelante una delegación de funcionarios de Economía en Washington, el dólar blue cerró el miércoles a un valor récord de $525, con lo cual registró un salto diario de $5.

A su vez, operadores del mercado aseguraron que as divisas financieras, el Contado con Liquidación y el MEP, estuvieron más contenidas porque hubo fuerte intervención oficial mediante la compra venta de bonos.

La nueva suba del dólar informal en un escenario de rumores en el mercado acerca de que el cierre del acuerdo con el FMI se postergaría para después de las PASO, y por ende, el giro del desembolso se haría después de las elecciones

Además, la escalada del dólar bluel se produjo en el medio de allanamientos a cuevas en la city porteña en un operativo que realizó este miércoles la AFIP y la Justicia Penal Económica para detener a un grupo de "liquidadores", es decir intermediarios con los corredores que operan dólar libre en el mercado paralelo.

En un contexto de mayor inquietud, el mercado de futuros también volvió al centro de la escena ante la fuerte suba que registraron esta semana las tasas implícitas en los contratos negociados en esa plaza. Los analistas atribuyeron ese aumento a una mayor cobertura ante expectativas de devaluación post PASO.

El especialista en finanzas y agronegocios, Salvador Vitelli, destacó que el miércoles "la posición de agosto cerró a una tasa implícita de 466% (TEA), absoluto récord, buscan cobertura fretne a algún evento disruptivo en agosto".

Dólar blue: ¿por qué tocó un nuevo récord?

El dólar blue cerró el miércoles a un valor récord de $525, aunque durante la jornada tocó un máximo de $527, y en algunas zonas del interior del país llegó a cotizar a $533. Así, el dólar informal subió en la jornada $5, y en lo que va de julio se encarece $31, y en el año escala $179.

Sobre las causas del nuevo salto, el analista financiero Christian Buteler afirmó que a la dolarización habitual previa a las elecciones, en esta ocasión se sumó los rumores acerca de que "el acuerdo con el FMI sería patearlo para después de las PASO" por lo cual no vendría el dsesembolso a fin de mes para pagar los vencimientos que hay con el organismo por u$s3.400 millones".

"El lunes se hablaba de que iban a venir entre u$s.8.500 y u$s 10.000 millones y ahora de que no viene nada, eso a un mes de la PASO tiene impacto. Con reservas netas negativas, si se pagara de vuelta con yuanes los vencimientos, es lógico que el mercado del dólar no va a responder bien", alegó.

En sintonía, Vitelli dijo que la suba del blue "la veo como un movimiento que responde a la incertidumbre que genera el no acuerdo con el FMI, o mejor dicho, qué será lo que pedirá a cambio el FMI para cerrar el acuerdo".". Y asegurgó que "se estuvo hablando mucho de ello, y la incertidumbre con respecto a qué cerrarán genera nerviosismo en el mercado".

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, señaló que "en el blue se sigue notando la demanda por dolarizar en la previa a las elecciones", y también aludió a las " fuertes versiones sobre un FMI bastante rígido en su postura acerca de una devaluación".

Por su parte, la economista Natalia Motyl evaluó que "la incertidumbre del FMI acrecienta la crisis de confianza y profundiza la caída de la demanda del dinero". Y afirmó que "la caída de reservas, que son el único respaldo físico del peso, genera una mayor demanda de dólares por cobertura".

Analistas vincularon el nuevo récord del blue a mayor incertidumbre en el resultado de la negociación con FMI

Asimismo, el economista Federico Glustein adjudicó el salto del blue a "cobertura electoral, hay movimientos lógicos por la incertidumbre que llevan a dolarización de carteras,.y al no haber dólares en plaza, presiona al alza, mientras el BCRA vende u$s 170 millones de divisas en el día, un panorama desolador".

Para el analista financiero Gustavo Ber, el blue "continúa en un reacomodamiento históricamente habitual en esta etapa preelectoral dado que los agentes económicos buscan cobertura a la espera de un panorama político y económico más despejado, más cuando ya queda menos de un mes para las PASO".

También consideró que el hecho de "que las renovaciones de plazo fijo ya sean posteriores a las PASO, junto a la mayor emisión monetaria, también contribuyen a dicha dinámica".

De igual mirada, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, opinó que "la suba del blue tiene varias aristas, algún grado de dolarización pre electoral con plazos fijos que no se renuevan porque caen después de la PASO, y las acciones de la AFIP y otros organismos contra las cuevas".

Dólar blue: ¿qué impacto tuvieron los allanamientos a cuevas?

La Justicia Penal Económica, junto a efectivos de la Policía Federal y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), realizaron el miércoles una serie de operativos en "cuevas" del microcentro porteño. Los operativos fueron anunciados por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su cuenta en la red social Twitter.

"La Justicia Penal Económica y la AFIP, se encuentran realizando operativos en la city con el objeto de detener al grupo denominados 'liquidadores', personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro. Intervienen, además, UIF y Policía Federal", señaló.

La escalada del blue se produjo en medio de allanamientos de la AFIP a cuevas de la city porteña

Al respecto, Buteler sostuvo que "los allanamientos en cuevas es algo que nunca ayuda" al alegar que "suelen allanar cuando hay demanda del dólar, y si cuando hay demanda, retiras la oferta, lo que produce es más precio". Según su visión, los allanamientos pudieron "haber corrido a algunos jugadores del mercado y hacer subir el precio del blue".

Motyl también vinculó el alza del dólar blue a los allanamientos al esgrimir que "es un mercado chico, y una menor oferta con una mayor demanda presionan aún más al alza el blue".

Otro operador del mercado explicó que "cuando hay estos operativos, no solo impacta en las que están allanando sino que otras mesas cierran, y eso ayuda a elevar el precio". Y juzgó que "es un error que cometen una y otra vez, no digo que no deben combatir la compra y venta clanadestina, pero si van a hacer eso, no lo hagan cuando está subiendo el dólar, porque lo único que hacen es complicar todavía más la situación, es poco inteligente".

"Siempre va a haber una cueva abierta que te marque precio, y a menor oferta, el precioi va a ser más alto. Es una medida inoportuna, y un error el momento en el que lo eligen hacer", cuestionó.

Dólar futuro: fuerte suba de las tasas de agosto

En un contexto de fragilidad cambiaria, con reservas netas negativas en u$s7.600 millones, incertidumbre por la negociación con el FMI, y la proximidad de las elecciones primarias, Nery Persichini, estratega de GMA Capital, dijo este miércoles "en el mercado de futuros se vio un recalentamiento en toda la curva, pero especialmente en las posiciones de agosto y diciembre".

Según el cierre de este miércoles en la plaza de futuros, el valor del dólar oficial negociado para fines de julio se ubicó en $278,3, en $329 para agosto, $369,5 en septiembre, $409,4 en octubre, $449,1 en noviembre, $518 en diciembre, y $569 en enero de 2024.

Se recalentaron tasas implicitas en mercado de futuros, en especial la de agosto

En los dos primeros días de esta semana se empezó a notar una fuerte suba en las tasas implicitas, que se acentuó el miércoles. Al respecto. Vitelli remarcó que este miércoles "la posición de agosto cerró a una tasa implícita de 466% (TEA), absoluto récord". El analista afirmó que en la plaza de futuros "hay mucha demanda por cobertura cambiaria e incertidumbre post-PASO".

Dólar futuro: ¿qué lectura hace el mercado?

Los analistas de PPI relacionaron los aumentos en las cotizaciones de los contratos de futuros, en especial en el de agosto, "al apetito por cobertura cambiaria, que habría comenzado a intensificarse en las víspera de las elecciones", y evaluaron que "el mercado estaría descontando que la probabilidad de un salto discreto del dólar oficial podría incrementarse tras el 13 de agosto".

A su vez, Glustein evaluó que "la tasa implicita de agosto en 466% TEA indica una desconfianza absoluta de lo que puede pasar en las elecciones, es la incertidumbre, se descuenta que tras las PASO, las cosas pueden cambiar"

Persichini precisó que "los inversores pagan la posición de agosto un 18% más cara que la de julio" y sostuvo que "es un indicio del salto cambiario que esperan". En diciembre, el incremento mensual en el precio de los contratos marca 15%.

"Estos movimientos responderían tanto al calendario electoral como a la delicada situación externa en el marco de las negociaciones con el FMI. Las reservas netas perforaron los u$s 7.200 millones negativos. Mientras tanto, el BCRA está usando crecientemente yuanes para pagar importaciones y para cumplir los compromisos con el FMI. En este año, se usaron u$s 3.400 millones del swap con la segunda economía del mundo, contrayendo deuda a un costo que nadie públicamente ha divulgado", resaltó.

En sintonía, Reschini recalcó que es "muy notable el empinamiento de la curva versus o que fue en la última rueda de Sergio Massa como ministro y no candidato", y adjudicó el deterioro de las expectativas a que "as reservas netas estarían en torno a los -u$s7.500 millones y ya hasta ha menguado considerablemente la cantidad de yuanes que BCRA vende lo que podría indicar que se les están agotando, y hay fuertes versiones sobre un FMI bastante rígido en su postura acerca de una devaluación".

Analistas dicen que las expectativas de devaluación crecen post PASO y por esos subió el dolar futuro en agosto

Para Ber, "la curva de futuros reflejando las mayores probabilidades de reacomodamiento (del dólar) en agosto y diciembre". En ese sentido, dijo que "la expectativa sería que post PASO podría abrirse una ventana, posiblemente ante condiciones del FMI a partir de las reservas netas negativas, aunque creo que las autoridades continuaría resistiéndose en esta etapa de transición política".

Y evaluó que "en el caso de diciembre, se estima que la nueva administración no tendrá más remedio que sincerar y buscar una convergencia en busca de cerrar lo más rápido posible la "brecha", toda vez que genera serias distorsiones".