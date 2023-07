Reservas bajo presión total: fuerte expectativa en el mercado por medidas y el broche final al pacto con el FMI

Con el mercado en vilo a la espera del resultado de la negociación con el FMI, el Banco Central extendió el jueves la racha vendedora en el mercado cambiario oficial para abastecer la demanda, y en medio de inminente anuncio de medidas para frenar el drenaje de reservas que están en un nivel crítico. El stock de reservas brutas internacionales alcanzó a u$s25.439 millones, en el mes caen u$s2.494 milones, y en el año u$s19.149 millones.

A su vez, el dólar blue cerró el jueves estable en $525, el valor récord que alcanzó en la víspera en medio de operativos de allanamientos a cuevas de la city porteña, en tanto que las divisas financieras -Contado con Liquidación y MEP- operaron con tendencia alcista, pero contenidos por la intervención oficial mediante la compra venta de bonos, sobre todo el tramo final de la rueda

Algunos operadores sospechan que la estabilidad del blue se debió a "manos amigas porque apenas intentaba subir el dólar aparecía oferta". Asimismo, el analista financiero Christian Buteler comentó que "en los dólares financieros hubo intervención y creo que la vamos a seguir viendo por lo menos hasta que se termine la historia del FMI, intervienen sobre todo al final de la rueda, a veces más, a veces menos, pero terminan acomodándolo al cierre".

Pese a la incertidumbre que reina en torno a la negociación con el FMI, y el ruido que provocó un informe del organismo internacional difundido el miércoles que aludió a la situación de Argentina y recomendaba la unificación del tipo de cambio, y la eliminación de controles de capitales, entre otras cuestiones, los economistas creen que el Fondo no exigirá una devaluación a cambio del giro de desembolsos, porque advierten que esa medida sin un programa económico aceleraría mucho la inflación.

Los analistas prevén que finalmente el acuerdo con el organismo se destrabará, porque a ninguna de las partes les conviene que el programa se caiga. En ese marco, algunos especulan que el organismo podría dar un waiver por el incumplimiento de las metas y habilitar el desembolso pendiente por u$s4.000 millones que permitiría cancelar los vencimientos que hay con el organismo por u$s3.400 millones entre el 31 de julio y el 1 de agosto

Reservas: se acentúa sangría de dólares

El BCRA registró el jueves un saldo neto vendedor de u$s 56 millones por su intervención el mercado cambiario oficial, considerando las operaciones en dólares y yuanes realizadas en la rueda. De esta manera, la entidad monetaria prolongó la racha vendedora por tercer día consecutivo.

El BCRA alargó la racha vendedora en el mercado cambiario por terecera jornada seguida, El BCRA tuvo con un saldo negativo de u$s 28 millones luego de abastecer las necesidades en el mercado de dólares, mientras que participó con una venta en yuanes de 198 millones.

El operador de Pr Cambios, Gustavo Quintana destacó "la insuficiencia de la oferta genuina en un mercado que, a pesar de las fuertes restricciones para acceder a la compra de divisas, exhibe un significativo faltante de oferta que mantiene la presión sobre las reservas oficiales con un drenaje que parece no terminar en el corto plazo".

Con el saldo desfavorable de hoy, la entidad monetaria acumula en lo que va de julio ventas netas por unos u$s1.179 millones, y en el año suma un rojo cercano a u$s4.246 millones.

A su vez, los agroexportadores aportaron divisas por u$s15,078 millones. El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a u$s5.613,9 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

Reservas: ¿dólar agro a $350 es atractivo?

Ante la escasez de reservas, y la magra liquidación del campo, el gobierno anunciará en las próximas horas el relanzamiento del dólar agro que actualmente contemplaba un tipo de cambio diferencial de $300 y podría mejorarse, según algunos rumores, a $350. E incluiría también al maíz, mientras que un dólar soja 4, por ahora no se implementaría.

El especialista en finanzas y agronegocios Salvador Vitelli, consideró "no lo veo tan atractivo a $350, pero sin dudas que en maíz algo moverá, sobre todo porque venía muy retrasado con los fuertes rumores que había".

El gobierno anunciará el relanzamiento del dólar agro, e incluiría al maíz, pero no un dólar soja 4

El experto estimó que la medida podría aportar divisas "en u$s 3.000 millones aproximadamente" dado que "por ahora, parecería que no aplica a soja, no veo por qué ya que que hubiese dado algo más de margen para conseguir algún dólar extra".

"Igual entiendo los fundamentos, porque con el maíz siempre el productor hace caja, y además soja queda relativamente poca y mucho está destinado a (pago de) alquileres. Hay un 33% de la producción nacional que está destinada a alquileres, y en la medida que esos alquileres no se fijen, tampoco se vende la soja", argumentó.

Al respecto, la economista Natalia Motyl evaluó a que a ese valor "no tienen ningún incentivo para liquidar si esperan que para finales de año el tipo de cambio oficial esté en $500 piso". Y vaticinó "no creo que sea exitoso en un contexto en el que el mercado está descontando que va a haber una corrección de mercado. Todo lo contrario, hoy el riesgo de guardarlo en silobolsas es menor que el de no liquidar a un tipo de cambio más alto".

Por su parte, Buteler advirtió que "es mejor valor que el que tienen actualmente, pero hemos visto que cada dólar agro impulsó al dólar libre y a la inflación, así que van a obtener el mismo resultado que las últimas tres veces".

Por su parte, el economista Federico Glustein juzgó que esa medida "en estos momentos es de difícil implementación y efectividad, dado que el mercado espera una devaluación para los días electorales". Y subrayó que "ya con el dólar agro no hubo el efecto esperado, entonces, no veo una ventana de recaudación voluminosa de divisas".

A su vez, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, remarcó que "un dólar maíz tendría impacto significativo sobre el precio de los alimentos".

El gobierno anunciaría un dólar más alto para las importaciones al sumarle el impuesto PAIS

Reservas:¿qué impacto podría tener un impuesto a las importaciones?

Con reservas netas negativas por algo más de u$s7.600 millones, otra de las medidas apuntará, según los trascendidos, a un nuevo impuesto: el impuesto PAIS, que se aplica a los consumos en dólares, también pasaría a aplicarse a productos y servicios. ¿Qué implica esto? Que una porción de las importaciones dejarán de pagarse al dólar oficial.

Todavía se desconoce qué alicuota se aplicará para este tributo pero todo indica que: Las importaciones de bienes suntuarios sufrirán alícuota de dos dígitos; las de bienes intermedios tendrán alícuota de 1 dígito, y Las importaciones bienes de capital y aquellas aplicadas al sector energético seguirán al dólar oficial.

Motyl explicó que un impuesto a las importaciones "el efecto positivo es que ayudaría a la recaudación en un contexto de contracción de los ingresos fiscales por la sequía, por lo que no se tendría que emitir o tomar deuda para financiar el fisco".

"Ahora entre los efectos negativos es qué funciona como una devaluación ya que encarece los costos de los sectores importadores de insumos y eso se va a trasladar a precios. Va a presionar sobre el nivel general de precios y, cuando eso sucede impacta negativamente sobre expectativas, generando, por ejemplo, una mayor demanda de dolares por coberturas", aseguró..

Por su parte, Repetto sostuvo que "para lo único que serviría sería para evitar devaluar y que se deban pagar los contratos al dólar más alto" y objetó que "sería una manera de engañar al mercado que buscó cobertura con rofex o con títulos del estado ajustado por tipo de cambio".

"Hubo muchos importadores que como no les habilitaban las SIRA buscaron cobertura y le compraron los títulos ajustados por dólar que ofreció el gobierno para los importadores.Van a cobrar el Rofex si hicieron futuros o el título con el dólar oficial que va a estar más bajo de lo que van a tener que pagar con el impuesto", esgrimió.

Economistas creen que finalmente se destrabará acuerdo con FMI, sin pedido de devaluación

También auguró que la medida "va a tener impacto en precios, en la inflación" y opinó que "no creo que sirva para acumular más reservas ni evitar que se pierdan, porque el que puede le va a seguir pidiendo los dólares; lo único que pueden es mejorar la recaudación y evitar de esa manera tener un déficit fiscal más alto".

A su vez, Buteler, aseveró que "un impuesto a las importaciones sería una devaluación del dólar efectivo, el que realmente pagas para hacer la transacción, es un paso intermedio, devaluar, sin devaluar, porque devaluas para algunos productos y para otros no". Y añadió que "no lo veo como positivo, me parece que es meter más ruido a lo que es el mercado cambiario sin resolver absolutamente nada"

Asimismo, Glustein dijo que "un dólar importador podría aumentar los precios de los importados al consumidor aunque también es un camino para sincerar el tipo de cambio y entonarse hacia la unificación". En tanto, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, señaló que la medida "debería desincentivar importaciones, aunque marginalmente si se mantiene alta la brecha, y aportaría ingresos tributarios, ayudando a cerrar la brecha de financiamiento".

FMI: ¿habrá acuerdo?

En este contexto, una comitiva de funcionarios que encabeza el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein negocia en Washington con los técnicos del FMI, en busca de cerrar un acuerdo, en medio de la incertidumbre que generó la difusión de un informe del organismo que recomendaba la unificación del tipo de cambio, y la eliminación de controles de capitales, entre otras cuestiones.

Sin embargo, los economistas creen que el Fondo no exigirá una devaluación a cambio del giro de desembolsos, porque advierten que esa medida sin un programa económico aceleraría mucho la inflación.

Al respecto, Marina dal Poggetto, directora de Eco Go, planteó que "el FMI tiene recontra claro que una devaluación en este contexto sin programa lo único que te asegura es que la tasa de inflación del mes siguiente es mucho más alta".

Economistas advierten que un impuesto a las importaciones podría presionar sobre la inflación

"Y eso no le sirve al FMI, ni al gobierno, ni a la oposición. No sirve una devaluación sin programa" aseveró la economista en una charla virtual organizada por la administradora de fondos Cohen, y enfatizó: "Mi lectura es que Massa no va a devaluar".

Según su visión,"la lógica" sería que el acuerdo se destrabe, y desembolsen los u$s4.000 millones pendientes porque "al FMI no le sirve que Argentina entre en atrasos, no le sirve al gobierno, y no le sirve a la oposición", y especuló que podría ser a través de un waiver por el incumplimiento de las metas.

"Entiendo que dado el programa que tenes hoy lo más fácil sería darle un waiver, dar los u$ss 4.000 millones y llevar la negociación a septiembre y ahí ves, yo siempre imaginé la tensión ahi. Un acuerdo puente hasta las PASO a Massa no le sirve, a Massa le sirve un puente hasta octubre", resaltó..

Motyl también cree que "la Argentina, definitivamente, no avalará ningún tipo de devaluación porque sabe que eso implicaría asumir un costo político enorme en un año electoral, por lo que, dado los actos de buena fe de la Argentina de pagar la deuda aún en un retraso de desembolsos, le darán un waiver y le otorgarán el desembolso".

Para Ber, "el gobierno no aceptará devaluar en esta etapa política" por lo que "me parece más probable que se llegue a un acuerdo más acorde a la transición que incluyan medidas cambiarias (dólar agro, impuesto importaciones) y mayor compromiso fiscal, y que como contrapartida otorgue desembolsos sólo para atender los repagos, pero no fondos frescos para las intervenciones" en el mercado cambiario.

En sintonía, Francisco Ritorto, economista de ACM alegó: "el informe del FMI sostiene algunas recomendaciones del tipo de cambio, al igual que hizo en revisiones anteriores del acuerdo entre Argentina y el organismo, estas recomendaciones son un reflejo de lo que considera el Fondo, más que lo que pide el gobierno actual en este momento.Hoy por hoy devaluar a tan poco de las elecciones tampoco tiene mucho sentido".

Te puede interesar Plazo fijo Banco Provincia ahora te pagá más: cuánto ganás con $120.000 a 30 días

"Considerando que el gobierno busca contener la ayuda del fondo y que el FMIi esta negociando con su principal deudor (en una delicada situacion economica), es más probable de que se busque la forma de cerrar el acuerdo que el caso contrario, ya sea aplicando waivers o con ciertas condicionalidades para poder concretar tal escenario.