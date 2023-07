La falta de dólares pone en alerta al mercado: las reservas netas del BCRA ya tocaron un rojo de u$s8.000 millones

Con el mercado en la dulce espera en la definición de la negociación con el FMI, el BCRA cerró la semana con ventas netas por u$s423 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial para abastecer la demanda. De esta manera, las reservas internacionales continuaron un descenso vertiginoso. El stock de reservas netas ya está negativo en un rango de entre u$s7.800 y u$s7.950 millones, según los últimos cálculos privados.

Es en este escenario, y mientras sigue la negociación con el FMI, el gobierno anunciará medidas tendientes a frenar la sangría de reservas y fomentar la liquidación de divisas, entre las que figuran un relanzamiento del dólar agro, a un valor más alto que el actual de $300, y la aplicación del impuesto PAIS a un conjunto de importaciones de bienes y servicios.

De todos modos, los analistas afirman que el impacto de estas medidas puede amortiguar un poco la salida de divisas pero no revertirá la dificultad de acumular reservas.

Por eso, el foco del mercado está puesto en el resultado de la negociación con el FMI que desarrolla en Washington una comitiva de funcionarios encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Pero los tiempos apremian porque el 31 y 1 de agosto hay que pagarle al organismo vencimientos por u$s3.400 millones.

Y en caso de que no se llegue antes de esa fecha a un acuerdo que habilite el giro del desembolso pendiente de junio por u$s4.000 millones, los analistas estiman que, el gobierno deberá volver a usar yuanes para cancelerar eso vencimientos para evitar un incumplimiento, dado que no hay disponibles más DEGs, lo cual acenturá el deterioro de las ya frágiles reservas.

Reservas: se profundiza racha vendedora

El BCRA registró el viernes un saldo neto vendedor de u$s197 millones por su intervención el mercado cambiario oficial, considerando las operaciones en dólares y yuanes realizadas en la rueda. El especialista Salvador Vitelli indicó que ese monto es la venta diaria más grande desde el 19 de abril último.

El BCRA acumula en julio ventas netas por 1.375 millones por su intervención el mercado cambiario

De esta manera, la entidad monetaria alargó la racha compradora por cuarto día consecutivo.

El BCRA tuvo un saldo negativo de u$s87 millones luego de abastecer las necesidades en el mercado de dólares, mientras que participó con una venta en yuanes de 732 millones.

Asi la entidad monetaria acumuló esta semana ventas netas por u$s423 millones, suma durante julio un saldo negativo de u$s1.375 millones, y en lo que va del año totaliza un rojo de 4.442 millones.

En Aurum Valores señalaron que es el peor registro cambiario para un mes de julio ya que supera el monto de ventas netas de u$s1.284 millones registradas en julio de 2022, en el marco de la renuncia del ex ministro de Economia, Martín Guzmán.

El operador de Pr Cambios, Gustavo Quintana destacó que "el drenaje de divisas no se detiene" ante el "faltante de oferta genuina en el mercado", por lo cual "todas las expectativas apuntan ahora a la confirmación de las medidas cuya implementación ha trascendido, como una herramienta de auxilio más para minimizar las pérdidas de reservas".

Dólar Agro: baja liquidación a la espera del nuevo valor

A su vez, los agroexportadores aportaron divisas por apenas u$s9,3 millones, mostrando una notable desaceleración frente a los u$s15 millones de la víspera.. El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a u$s 5.623,2 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

El gobierno se apresta a relanzar un dólar agro para fomentar la liquidacón de divisas

Ante la escasez de reservas, y la magra liquidación del campo, el gobierno relanzará el dólar agro, actualizando su valor que actualmente estaba fijo en de cambio diferencial de $300 y se elevaría a $350. E incluiría también al maíz, mientras que un dólar soja 4, por ahora no se implementaría.

Vitelli consideró "no lo veo tan atractivo a $350, pero sin dudas que en maíz algo moverá, sobre todo porque venía muy retrasado con los fuertes rumores que había". El experto estimó que la medida podría aportar divisas "entre 2.000 y u$s 3.000 millones aproximadamente"

Al respecto, la economista Natalia Motyl evaluó a que a ese valor "no tienen ningún incentivo para liquidar si esperan que para finales de año el tipo de cambio oficial esté en $500 piso".

"No creo que sea exitoso en un contexto en el que el mercado está descontando que va a haber una corrección de mercado. Todo lo contrario, hoy el riesgo de guardarlo en silobolsas es menor que el de no liquidar a un tipo de cambio más alto", fundamentó.

Además, los economistas plantean que esta medida deteriora el balance del BCRA ya que compra divisas a un valor más alto de lo que las vende en el mercado cambiario.

Dólares en el poder del BCRA, en situación alarmante

Ante el drenaje constante de divisas en el mercado cambiario, sumado a las que se van a través de la intervención mediane la compra venta de bonos para mantener a raya a los dólares financieros, y los pagos de vencimientos de deuda, el stock de reservas netas es negativo en casi u$s 8.000 millones según algunas estimaciones.

El mercado está expectante de la negociación con el FMI que es crucial para no deteriorar aún más las reservas

La consultora LCG remarcó que en la víspera "las reservas brutas alcanzaban los u$s 25.400 millones, unos u$s 750 millones menos que una semana atrás, y la principal baja responde a la venta de divisas al sector privado, lo que se sumó la depreciación del yuan". En tanto, calculó que "las reservas netas se ubican así en terreno negativo por la suma de u$s 7.800 millones, unos u$s 540 millones menos que 7 días atrás".

Por su parte, la consultora 1816 calculó que, tras el fin del dólar soja 3 a fin de mayo, "el BCRA vendió u$s2.122 millones desde principios de junio en el MULC,y estimamos que las reservas netas llegaron a -u$s7.950 millones".

En ese marco, y ante la demora del cierre de la negociación con el FMI, la consultora remarcó que "entre el 31 de julio y el 1 de agosto vencen u$s3.400 millones con el FMI y si Argentina realiza estos pagos sin previo desembolso, las reservas netas descenderían a u$s11.450 millones".

A su vez, los analistas de PPI enfatizaron que "las reservas netas se hundieron a un nuevo minimo de -u$s7.765 millones. Y afirmaron que "sin importar a qué tipo de acuerdo se llegue con el FMI, los desembolsos solo servirán para maquillar transitoriamente las reservas". Según sus proyecciones, previo a las PASO, las reservas netas podrían estar en -u$s13.325 millones"

Reservas: ¿qué impacto podría tener las nuevas medidas?

Para los economistas, el nuevo dólar agro, y un dólar más alto para algunas importaciones a través de la aplicación del impuesto PAIS, ayudará a amorguar la sangría de reservas, pero advierten que el panorama sigue siendo complejo.

Vitelli planteó que "por lo menos el BCRA aminorará un poco el saldo vendedor, con el dólar agro el objetivo puede estar en torno a u$s2.000 o u$S 3.000 millones, no mucho más que eso, pero sin dudas vamos hacia un segundo semestre muy desafiante en términos cambiarios".

El stock de reservas netas es negativo en casi u$s8.000 millones, según cálculos privaodos

"Estas medidas más que acumular divisas le va a permitir al BCRA no vender demasiado pero en definitiva el camino es la venta en este segundo semestre"., juzgó.

El analista financiero Christian Buteler aseveró que "esto no revierte la situación de las reservas" porque "seguis con el cepo, con alta emisión, lo más probable es que el mercado siga intentando sacarte el dólar más barato, que es el de importación".

Y consideró que "la única devaluación que te mejoraría la situación en tema de reservas es la que te unifica el tipo de cambio, pero como acá es una devaluación encubierta, no termina mejorando en absoluto, y te comes el costo de mayor inflación y presión sobre los dólares financieros".

Por su parte, el economista Federico Glustein evaluó "seguramente acumularán más que si no estuvieran las medida, pero es un placebo, pan para hoy y hambre para el próximo gobierno".