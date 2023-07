Cuidado al hacer una transferencia con Mercado Pago: puede costarte hasta un 9% más

Cada vez es más frecuente escuchar al momento de hacer un pago "Si no tenés efectivo, haceme una transferencia", que es el mismo precio. Una transferencia es un envío de dinero entre dos cuentas, y es en forma inmediata porque el dinero que se transfiere se acredita en el momento en que se hace la operación y además, es gratuita porque no tiene ningún costo, no se pagan cargos ni comisiones.

Claro está que como siempre existen excepciones y una de ellas es lo que sucede con Mercado Pago, ya que por una transacción de esta naturaleza aplica un cargo del 8,99% sobre el monto a transferir si el origen de los fondos es una tarjeta de crédito. Para peor, informan que desde el 23 de julio el cargo se incremento en un punto pocentual.

Entonces, se debe tener mucho cuidado al momento de elegir la forma de pagar, pues se puede terminar abonando ese porcentaje, cuando hay una manera de evitarlo. Para ello se puede utilizar el dinero disponible en la cuenta de Mercado Pago, siendo necesario girar previamente los fondos a la misma desde una cuenta bancaria, ya que a través de este medio no se pueden utilizar tarjetas de débito.

Otra forma de poder hacerlo sin pagar comisión es mediante el débito directo de una cuenta bancaria de manera inmediata y directa. En este caso, para hacerlo se debe tenerla asociada desde la que se quiera usar el dinero para hacer la transferencia. Si ya se había ingresado dinero a la app desde una cuenta bancaria propia, se debe encontrar la cuenta asociada o también agregar una nueva cuenta.

Por otra parte, Mercado Pago ha establecido límites en sus servicios de transferencias diarias. En cuanto a los ingresos de dinero, se permite recibir hasta $1.000.000 por débito inmediato por día, vinculando directamente una cuenta bancaria en la aplicación.

Todo lo que hay que saber sobre las transferencias entre cuentas

Las transferencias pueden ser entre cuentas de diferentes titulares; entre cuentas de un mismo banco; entre cuentas de un mismo titular; entre cuentas de diferentes bancos; y entre una cuenta bancaria y una cuenta virtual.

Lo necesario para hacer una transferencia, es contar con una caja de ahorro que permite acceder de forma gratuita a una tarjeta de débito, al uso de home banking y a la banca móvil y conocer el CBU o el ALIAS CBU de la persona a quien se le quiere enviar dinero.

El CBU son 22 dígitos que identifican a tu cuenta bancaria. El ALIAS cumple la misma función, pero son palabras que se pueden elegir para recordarlas mejor que los números del CBU.

Pero además se puede hacer apelando al denominado CVU o su Alias, que cumplen la misma función que el CBU y Alias CBU pero identifican a las cuentas virtuales de las aplicaciones de pagos móviles.

El avance constante de los pagos electrónicos

Si bien el uso del efectivo sigue siendo importante, es evidente que los pagos digitales vienen creciendo a pasos agigantados. A manera de ejemplo, en junio las transferencias inmediatas entre cuentas aumentaron un 300% respecto a lo que se había registrado doce meses atrás.

Según el último Informe Mensual de Pagos Minoristas elaborado por el Banco Central, los pagos con transferencia aumentaron 19% en un mes; y más de 153% respecto de las 78,4 millones de transacciones que se habían realizado en marzo de 2022; multiplicándose por 5 si se miden los números de los últimos 2 años. Ese es el porcentaje registrado por las realizadas mediante código QR, por lo que prácticamente duplicaron a la inflación, en tanto que las transacciones crecieron cerca de un 150%.

En igual sentido, un reciente informe de la procesadora de pagos Firsev sostiene que "EI comparativo interanual resulta con números positivos también, confirmando, una vez más, que los pagos QR son furor y cada vez toman más protagonismo en la industria de medios de pago". Así, en el último año se multiplicó en forma exponencial la cantidad de operaciones realizadas a través de este sistema y hoy 1 de cada 4 pagos con transferencia se inicia con código QR.

Desde la página web del Banco Central afirman que mediante su uso, "las personas pueden leer cualquier código QR y realizar de forma rápida y fácil pagos con transferencia tan sólo con un teléfono y con cualquier billetera virtual o aplicación de banco que ofrezca ese servicio". "Los pagos con transferencia son más accesibles, eficientes y seguros, evitando así el uso del efectivo", agregan.

Por otra parte, sostienen que "es suficiente con tener instalada en el celular una sola aplicación o billetera electrónica: los pagos con transferencia se pueden realizar tanto desde cuentas bancarias con CBU como de cuentas de proveedores de servicios de pago que tienen asociada una CVU. Tampoco es necesario disponer de una tarjeta de débito".