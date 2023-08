Cómo empezar a invertir en la Bolsa de Valores de Argentina: guía para principiantes

Invertir en la Bolsa de Valores de Argentina es mucho más fácil de lo que parece, permitiéndote poner a "trabajar" a tu dinero y obtener importantes ganancias. Sin embargo, existen distintos parámetros que deberás tener en cuenta al invertir en este mercado.

¿Cuánto es el mínimo para invertir en la bolsa argentina?

Como tal no existe un mínimo para invertir en la bolsa argentina, por lo que podés iniciarte en este mercado con $100 o menos, es decir, menos de u$s 0,25. Sin embargo, para obtener rendimientos que merezcan la pena el tiempo y esfuerzo, los especialistas suelen recomendar hacer aportes de forma mensual y no inferiores a $5.000.

En este sentido, los expertos recalcan que es mucho más importante el flujo que vas añadiendo mes a mes que una suma mayor aportada un solo mes, pero sin ningún aporte de capital adicional.

De esta forma, dependiendo del instrumento que utilices para invertir, podrás obtener con el paso del tiempo ganancias significativas gracias al interés compuesto.

En el caso de que seas principiante, una buena alternativa es acudir con un asesor financiero especializado que, en base a tu tolerancia al riesgo, podrá ofrecerte la mejor alternativa. Además, estos no suelen tener un costo adicional, ya que su comisión proviene de la repartición del porcentaje que te cobra el bróker por operar con ellos.

Es decir, si el bróker te cobra el 1%, serían $1.000 cada $100.000 que inviertas, por lo que si el asesor pactó un 50-50 con el bróker, $500 irán para el asesor y los otros $500 para el bróker. En el caso que no cuentes con asesor, el bróker de igual forma te cobrará el 1%.

El broker cobra la misma comisión cuentes o no con asesoramiento financiero

Es pocas palabras, el único cambio en contar con asesor es que sin este el bróker gana más dinero y con su asistencia debe darle parte de este. En este sentido, si no contás con asesoramiento privado, el bróker de igual forma te cobrará el 1%, por lo que contar con este o prescindir del mismo, a nivel económico será igual.

¿Cómo invertir en la Bolsa de Valores principiantes?

Actualmente, existen dos formas de invertir en la Bolsa de Valores de Argentina: por un lado, a través de tu banco y, por otra parte, creando una cuenta comitente en un bróker.

En el caso de que decidas invertir a través de tu banco, simplemente tendrás que comunicarte con un representante de este para proceder a la apertura de una cuenta de inversiones.

Por el contrario, si decidís registrarte en un bróker, el procedimiento puede variar levemente según la entidad que elijas en cuestión. Sin embargo, con algunas diferencias, el proceso de abrir una cuenta en la bolsa de valores es el siguiente:

Completar el formulario del bróker con tus datos personales

Completar los pasos como, por ejemplo, el de verificación de identidad

Ingresá tus datos básicos como ingresos aproximados, cuanto porcentaje de tu dinero tenés pensado destinar a invertir, etc

Completá el "test del inversor", ya que será de vital importancia para que un agente te asesore sobre qué tipo de activos te conviene invertir

Al finalizar, deberás leer las condiciones, prestar tu conformidad y aceptar las condiciones de contratación y términos legales.

¿Cuál es el promedio de ganancia en la bolsa de valores?

Si sos principiante en la bolsa de valores es muy probable que te preguntes cuánto dinero se puede ganar. Sin embargo, lamentablemente, no existe un número "definido", ya que todo dependerá del activo con el que operes.

Por ejemplo, en el mercado de acciones estas pueden subir abruptamente en poco tiempo (por ejemplo, subir un 300% en dos meses) como también caer precipitosamente.

Por otra parte, en el caso de activos como la caución, el interés es mucho menor que el plazo fijo, pero mucho más seguro y conservador, ya que los tomadores deben dejar bienes como garantía que, al bajar de cierto límite, son liquidadas.

Las ganancias en la bolsa dependen del tipo de activo en el que se invierta

Sin embargo, en el mercado de las obligaciones negociables, el retorno real (descontando la inflación internacional) suele rondar entre el 4% y el 6% anual en dólares. Si bien podría parecer poco, a comparación del plazo fijo en pesos, es importante tener en cuenta que este tipo de ahorro te cubre de un riesgo cambiario.

¿Cómo invertir en la bolsa de valores con poco dinero?

Te puede interesar Cuál es el mejor y más confiable broker de Argentina

Para empezar a invertir con poco dinero podés escoger dos "métodos" o "estrategias":