Cuidado si comprás y retirás dólares en agosto: que no te den billetes "cara chica"

Los ahorristas argentinos suelen elegir el dólar billete a modo de inversión. Aunque puede ser un gran método de ahorro, se debe tener cuidado al recibir los billetes, y que no te entreguen un dólar cara chica.

El billete de 100 dólares que ya tiene muchos años en el mercado y que tiene el dibujo de Benjamin Franklin en un tamaño menor a los billetes actuales. Por esta razón se denomina coloquialmente "dólar cara chica".

Ese diseño es el menos preferido en las casas de cambio porteñas y por eso muchos ahorristas lo rechazan cuando un turista o los bancos le entregan uno.

En la siguiente nota te contamos cómo manejarte con tus ahorros en dólar cara chica para no perder plata y hacer valer tus ingresos.

No son pocos los ahorristas que se preguntan cuál es la diferencia entre el billete de 100 dólares de "cara grande" y el cara chica. Vamos a tratar de despejarte todas las dudas para que sepas qué billetes siguen siendo válidos y cuáles son las particularidades de cada diseño.

En efecto, los bancos ya sufren un problema que hasta hace poco estaba reservado al mercado blue.

Si bien la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) lleva adelante una campaña para educar a los usuarios de sus billetes de todo el mundo respecto a sus normas y el respaldo que da a su moneda, en el mercado cambiario argentino hay una polémica muy común: los diferentes valores que se pagan las distintas versiones del dólar.

Aunque los servicios de información oficial no dejan de referirse a que los dólares "cara chica" valen lo mismo que las versiones más modernas, algo que volvió a repetir en las últimas horas, en esta oportunidad también admitió que existen lugares, como ocurre en Buenos Aires, en donde se paga distinto por ellos. Incluso en el comunicado aclaran que es algo ajeno a la Reserva Federal.

"El Directorio de la Reserva Federal reconoce que en algunos países puede haber diferentes tipos de cambio o políticas de aceptación de divisas, pero son los mercados, y no el gobierno de Estados Unidos, los que controlan estos tipos de cambio", aclaró en el texto oficial.

Todo esto hace referencia a billetes de u$s100 lanzados antes de 1996, con la cara de Benjamin Franklin más pequeña que en las ediciones más actuales del papel, con el clásico color verde, pero que luego -en 2013- fueron reemplazados por la nueva versión con mayores medidas de seguridad.

Por otra parte, el US Currency Education Program (Programa de Educación en la Moneda, CEP por sus siglas en inglés) dijo en sus redes sociales, que "los diseños más antiguos de #UScurrency siguen siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido. ¡No es necesario cambiarlos!".

Older-designs of #UScurrency remain legal tender, regardless of when they were issued. It is not necessary to trade them in! For more information, visit https://t.co/vBv6MjExOr. pic.twitter.com/S2VADC3F2Y — U.S. Currency (@uscurrency) June 9, 2023