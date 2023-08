Inflación recargada tras salto del dólar: estas son las preocupantes proyecciones de consultoras

Tras el dato de inflación en julio de 6,3 %, los analistas prevén una fuerte aceleración de los precios en agosto por varios factores. Por un lado, por el impacto de las medidas cambiarias anunciadas a fines de julio -impuesto a importaciones y dólar agro a $340- y por otro, por efecto del salto devaluatorio de 22% anunciado este lunes y la suba de la tasa de interés.

Los analistas también plantean que la escalada del dólar blue, que este martes registró un valor récord de $730 y acumula en el mes una suba $180, y el alza de las divisas financieras, son factores que presionan sobre la inflación.

En este marco, las consultoras privadas recalcularon en las últimas horas sus proyecciones para agosto y estiman que la inflación de este mes y la de septiembre llegará a los dos dígitos. En Aurum Valores recordaron que "abril de 2002 fue la última vez que hubo un dato mensual de inflación de dos dígitos".

Ante este panorama, las consultoras también elevaron el pronóstico de inflación para todo el año a un rango de entre 155% y 180%

Inflación: ¿doble dígito para agosto y septiembre?

De acuerdo a las estimaciones privadas, el costo de vida de agosto rondará entre 9,3% y 14%. Así, en la Fundación Libertad y Progreso proyectan 9,3%, en el Centro de Estudios Orlando Ferreres, 10,5%, en Equilibra entre 10% y 12%, en PPI 11%, en Eco Go 13%, y en LCG 14%.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, comentó que "teníamos previsto una inflación de 8,5% para agosto el impacto de las medidas anteriores de aplicar el impuesto a importaciones, dólar agro, y aceleración del crawling, pero ahora con el salto devaluatorio la previsión preliminar es que estará entre 12% y 13%".

La inflación en julio fue de 6,3% y la interanual se ubicó en 113%

El economista prevé que "la inflación de septiembre también es factible que esté en dos dígitos, va a depender mucho de las medidas que tomen". Y es que el gobierno anunciaría la próxima semana medidas de alivio para trabajadores formales, beneficiarios de programas sociales y sectores de clase media para que recuperen poder de compra. Y en ese sentido, Menescaldi dijo que "eso puede mantener la demanda elevada, la oferta va a seguir siendo restringida, y entonces van a subir más los precios".

En sintonía, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, contó que "esperábamos una inflación de ocho y pico para agosto y siete y pico en septiembre antes de las PASO, pero con la devaluación prevemos entre un 10% y 12 % este mes".

"No sabemos si más cerca de 10% o de 12% porque algunos precios que son regulados el gobierno no los ha movido como naftas, y el impacto en el área de servicios que dependen más de los costos salariales que todavía no incorporan el salto de la devaluación, Eso va a demorar un poco el traslado a precios, pero va a hacer que impacte en septiembre, con lo cual la inflación ese mes la vemos también entre 9% y 10%", expresó.

A su vez, Camila Antequera, analista de la consultora Ferreres, indicó "el efecto de la devaluación sobre la inflación que estimamos para agosto es de 1,5 puntos porcentuales lo cual arrojaría una cifra cercana al 10,5%, y para septiembre esperamos que se ubique en torno a 10,2%. Aunque advirtió que hay "riesgos a tasas de inflación más elevadas, dependerá en parte a cómo sigan evolucionando los dólares libres".

Inflación: ¿se traspasará toda la devaluación a precios?

La consultora LCG explicó que "en agosto, la inflación había empezado a acelerarse por el ajuste de los dólares libres de cara a las PASO, lo hará ahora por el impacto que tendrá la devaluación del dólar oficial"

"Sin dudas la inflación será más alta en estos meses. Estimamos que la mitad de la economía ya funcionaba al tipo de cambio libre, pero buena parte y principalmente gran parte de la canasta básica está aún a tipo de cambio oficial. Con la inercia que venía la economía y asumiendo un pasaje a precios del 50%, estimamos que la inflación irá a niveles del 14% en agosto y 12% en septiembre", pronosticó la consultora. Y enfatizó que "son valores que tomamos como piso porque la inestabilidad asociada al desenlace electoral no terminó".

Tras la devaluación del 22%, proyectan que la inflación de agosto llegará a dos dígitos

A su vez, Christian Naud, economista de ACM alegó que "no hay dudas que la devaluación impactará en precios, donde primero lo veremos es en los productos importados, no solo bienes finales sino también los insumos que inciden en los costos de la mayoría de los rubros".

"En agosto vamos a tener un impacto doble en las importaciones debido al aumento de la percepción del impuesto PAIS para bienes suntuarios y por la devaluación ocurrida pos PASO", recalcó.

En el gobierno argumentan que el traslado a precios debería ser acotado, y no del 22%, porque afirman que el crecimiento de los márgenes de ganancia de las empresas creó un colchón para que estén en condiciones de absorber el nuevo tipo de cambio a $350.

En ese sentido, Sigaut Gravina retrucó que "el escenario es muy inestable y el gobierno se ha debilitado tras las PASO, por lo que el traslado a precios no va a poder acotarse mucho". Y subrayó que el lunes la mayoría de los comercios que vendían bienes transables, no tenían precios o habían remarcado fuerte, en línea con la devaluación".

Por su parte, Naud dijo que "el argumento del gobierno es entendible, pero no solo entra en juego el valor del dólar sino también las expectativas que tienen respecto al futuro, en cuanto a la producción, actividad".

"Desde diciembre de 2019 hasta junio de este año, los precios mayoristas aumentaron 488% mientras que el dólar mayorista lo hizo 329%. Es decir, que hubo cierto margen de rentabilidad de las empresas. Pero el traspaso de precios siempre terminó siendo mayor a lo que fue el aumento del dólar. Y hay mucha incertidumbre a futuro", fundamentó.

Estiman que la inflación en alimentos en agosto se acelerará fuerte por impacto de devaluación

Asimismo, Menescaldi alegó que "hay una cuestión que es cierta, no todo lo podes trasladar de entrada a precios porque no vas a vender" y citó como ejemplo que "la carne aumentó mucho más en el mayorista que lo que subió hasta ahora en la carnicería, donde lo van trasladando de a poco".

Inflación: ¿Qué pasará con alimentos?

Esta semana vence el plan Precios Justos y el gobierno se reunirá con empresas en busca de renovar el acuerdo. Pero tras la devaluación de este lunes, ya hubo remarcaciones en rubros como electrónica, electrodomésticos y alimentos. Y los economistas minimizan el impacto de ese programa.

LCG indicó que la inflación del rubro Alimentos en julio fue de de 5,8%, "acelarando casi 2 puntos porcentuales en el mes, a partir del impulso que dio la carne, con lo cual en total sumó 1,7 puntos porcentuales a la inflación general".

Pero las proyecciones preliminares de agosto muestran que la inflación en alimentos se acelerará fuerte. El sondeo de Eco Go, con datos a la primera quincena de mes arrojó que la inflación en alimentos este mes alcanzaría a 12,8%.

Pero Menescaldi aclaró que esa proyección "incorpora la primeras corridas de precios tras la reacción inicial de los mercados a la devaluación, pero la consideramos todavía preliminar dado que aún existen faltantes de precios ante la incertidumbre", Y es que dijo que "lo que nos pasó relevando el lunes precios de alimentos es que en muchos no había stock".

Asimismo Antequera aseguró que "en el rubro que se sentirá más fuerte el impacto de la devaluación será en alimentos ya que es un sector que está muy atado al dólar oficial, por lo que esperamos que el traspaso a precios sea elevado" y añadió que " hay varios productos que ya han incorporado una suba cercana al 20%, como la carne que en el mercado de Cañuelas registró incrementos cercanos a ese valor".

Economistas minimizan el impacto de la renovación de Precios Justos como ancla inflacionaria, y prevén "efecto acotado"

En ese marco, la economista precisó que en Ferreres calculan que "la inflación de alimentos podría acercarse al 15% mensual". Y con respecto a la eventual renovación de Precios Justos, juzgó: "No creemos que la medida sirva como ancla inflacionaria. Los controles de precios nunca han tenido éxito en reducir la inflación, tal como se ha evidenciado en los meses anteriores".

"Los controles de precios, en caso de que tuvieran una alta aceptación por parte de las empresas, cosas que tampoco creo que suceda, sólo permiten atrasar temporalmente los incrementos de algunos productos puntuales pero la inflación sigue reflejándose en el resto de los bienes de la economía", justificó.

Con igual lectura, Sigaut Gravina opinó que "Precios Justos lo veo en este contexto como un ancla muy acotada, porque el precio de los alimentos en particular y todo lo que es transable y atado al dólar oficial es lo primero que reacciona".

Inflación: ¿a cuánto podría llegar en el año?

Sigaut Gravina indicó que la proyección inflacionaria anual, tras la devaluación, la corrigieron al alza de "145% a 155% pero hay que ver cómo sigue la historia, qué hacen con tarifas, con precios regulados, después tenes los servicios que dependen de lo que pase con salarios".

Menescaldi precisó que la inflación anual "a noviembre la estamos proyectando en 180%, pero como termina el año no se porque va a depender del gobierno que asuma en diciembre, y el programa que implemente". Además, el economista advirtió que "hay un momento en el año que puede ser complicado, porque si Massa no llega al ballotage, las empresas ahí ya hacen lo que quieren, y lo que logró controlar estos meses, se va a liberar".

A su vez, en LCG afirmaron que "en lo que resta del año, el gobierno no contará con demasiados anclas para frenar una inercia cada vez mayor". Así, resaltó que "solo con asumir que en el cuarto trimestre los precios convergen a una tasa del 8% mensual, la inflación escalaría a 155% anual en diciembre, pero si se estabiliza en 10%, cerraría en 170%".