El triunfo de Milei generó sorpresa en el mercado que preveía un triunfo cómodo de Juntos por el Cambio, seguido del gobierno y La Libertad Avanza en tercer lugar. Frente a este escenario y una potencial dolarización, muchas personas buscan dolarizar sus ahorros, por lo que si te preguntas "qué pasa si compro dólares y no estoy habilitado" desde iProfesional respondemos a ese y otros interrogantes.

¿Cómo saber por qué no estoy habilitado a comprar dólares?

En el casi de estar inhabilitado para comprar dólares en el mercado oficial (dólar ahorro) es probable que no estés inhabilitado para adquirir dólar MEP o bolsa. Además, siempre existe la alternativa del "dólar cripto", un tipo de cambio ilimitado, legal y con pocas "trabas cambiarias".

En este sentido, los siguientes grupos no pueden comprar dólares:

Beneficiarios de créditos ANSES que no hayan cancelado la deuda

que no hayan cancelado la deuda Beneficiarios subsidios energéticos y de agua

energéticos y de agua Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

como la Asignación Universal por Hijo Personas sin ingresos declarados o consistentes , por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro

, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro Cotitulares de cuentas bancarias

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

durante la pandemia Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro Personas incluidas en la moratoria previsional

Personas que hayan consumido su "cupo" mensual con la tarjeta de crédito y/o débito, siempre que el consumo se haya abonado con pesos

EL dólar ahorro permite adquirir hasta u$s 200 por mes

En cuanto al dólar MEP, deberás tener una cuenta comitente y no estar dentro de los siguientes grupos:

Las personas que compraron dólar solidario durante los últimos 90 días

durante los últimos 90 días Los beneficiarios de subsidios de gas, luz o agua potable

Las personas que tengan deudas pendientes en la tarjeta de crédito

en la tarjeta de crédito Las personas que sean tomadoras de créditos como: Crédito a Tasa Cero, Crédito a Tasa Cero 2021, Crédito a Tasa Cero Cultura o beneficiario de una financiación Crédito tasa 24% para sujetos no informados en la Central de Deudores del "Sistema Financiero", o de un "Crédito a Tasa Subsidiada para Empresas"

como: Crédito a Tasa Cero, Crédito a Tasa Cero 2021, Crédito a Tasa Cero Cultura o beneficiario de una financiación Crédito tasa 24% para sujetos no informados en la Central de Deudores del "Sistema Financiero", o de un "Crédito a Tasa Subsidiada para Empresas" Las personas que cobraron un sueldo de una empresa que se benefició del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO

o Las personas que se encuentran alcanzadas por una restricción legal o reglamentaria para efectuar las operaciones y/o transferencias requeridas, como, por ejemplo, no tener ingresos declarados o consistentes

¿Cómo saber si la AFIP me deja comprar dólares?

Las limitaciones a la compra de dólares, ya sea el ahorro o MEP, son impuestas por el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV). En este sentido, la "única restricción" en la que AFIP se ve involucrada es con el requisito de contar con ingresos declarados.

¿Cómo saber si el banco central inhabilitó tu cuenta en dólares?

En el caso de estar inhabilitado por ser deudor lo podrás consultar a través de la Central de Deudores del BCRA. En caso contrario, lo mejor es que te comuniques directamente con tu banco u entidad financiera para que te den mas detalles sobre la inhabilitación de tu cuenta.

¿Quién está habilitado para la compra de dólares?

Dependiendo del tipo de cambio al que quieras acceder serán los requisitos para la compra de dólares. En el caso del dólar ahorro, uno de los tipos de cambio más restrictivos, podrás adquirirlo si cumplís con todo lo establecido previamente.

En el caso del dólar MEP, a los requisitos mencionados a lo largo de la presente nota, se le suma contar con una cuenta comitente. Además, en ambos casos, deberás temer una caja de ahorro o cuenta corriente a tu nombre, tanto en pesos como en dólares.

¿Qué pasa si me transfieren dólares a mi cuenta en Argentina?

Según el origen de la transferencia, existen consideraciones importantes que deberás tener en cuenta.

Por ejemplo, si recibís una transferencia en dólares desde el extranjero, deberás facturarlos y declararlos, liquidándolos en el Mercado Único y Libre de Cambios, también conocido como MULC, donde obtendrás un tipo de cambio cercano al oficial. En este caso, no existen riesgos asociados, aunque no es una opción muy popular debido a la gran diferencia entre este tipo de cambio y los "libres", como el MEP.

El dólar oficial es significativamente más bajo que la versión "MEP"

Por otro lado, si la transferencia proviene de una persona local, existe el riesgo de que, si no justificás la operación, el banco o entidad financiera interprete que estás adquiriendo dólares de forma particular, lo cual viola la Ley Penal Cambiaria. En esta situación, el banco puede exigirte que justifiques el origen del dinero y, de no hacerlo, puede elaborar un informe por posible violación de dicha ley.

En el caso de que la transferencia esté debidamente justificada o sea una transferencia entre tus propias cuentas, simplemente deberás presentar la documentación correspondiente a la entidad financiera. Las formas más comunes de hacerlo son a través del homebanking o por correo electrónico. Sin embargo, también es posible que presentes la documentación de forma presencial si la entidad financiera ofrece atención en sus sucursales, frente a un oficial de cuentas.