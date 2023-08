Acelera el dólar blue: ¿puede romper la barrera de los $1.000 en el corto plazo?

El dólar blue cerró este miércoles a un valor récord de $780, con lo cual pegó un salto de $50, aunque durante la rueda llegó a tocar un pico de $790 en la City porteña. Los analistas advierten que en la actual situación de incertidumbre el dólar informal no tiene techo, mientras comienza a aparecer en el horizonte la simbólica barrera de los $1.000.

Los expertos atribuyen, fundamentalmente, la disparada del dólar blue a la devaluación del 22% implementada este lunes al fijar el tipo de cambio oficial en $350 hasta las elecciones de octubre, y a la profundización del proceso de dolarización ante la mayor incertidumbre electoral por el resultado de las PASO que ubicó en primer lugar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, un escenario que no estaba previsto en ninguna encuesta.

Los especialistas afirman que también impulsan al alza al dólar blue la aceleración de la inflación por el impacto de la devaluación, y en menor medida, las restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operaciones con los dólares financieros, MEP y Contado con Liquidación, y los allanamientos realizados a cuevas de la city porteña que reducen la oferta y meten ruido.

En este contexto, el CCL cerró en $792,92, o sea un alza de 3%, mientras que el MEP finalizó en $651,41 con lo cual bajó 2,4% y en este caso, en el mercado sospechan que hubo intervención.

En cuanto a la firme suba de las divisas financieras esta semana, Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, también lo adjudicó "al gran nivel de incertidumbre que generó la PASO, la falta de señales claras de lo que se va a hacer para evitar un descontrol derivado del ajuste del tipo de cambio oficial y la búsqueda de cobertura en un marco sin anclas ni credibilidad".

En contraposición, el salto devaluatorio favoreció la liquidación de divisas lo que le permitió al Banco Central retomar la postura compradora en el mercado cambiario oficial, y en la semana acumula un saldo positivo de u$s 463 millones.

Dólar blue al borde de $800: ¿es una corrida o un valor de crisis?

El dólar blue cerró este miércoles en valor récord de $780 aunque exhibió gran volatilidad ya que tocó máximo de $790, luego bajó hasta $765, y después repuntó. Y eso ocurrió en medio de nuevos allanamientos a cuevas de la city porteña.

La divisa informal acumula en la semana un alza de 28,9%, en agosto una suba de $280 o 41,8%, y en el año trepa $434. El especialista en finanzas y agronegocios, Salvador Vitelli, resaltó que "agosto es récord en aumento del dólar blue en los últimos 20 años".

Sobre el salto del blue post PASO, el analista financiero Christian Buteler afirmó "que estamos en plena corrida desatada por la devaluación que hizo el gobierno y ahora no saben cómo controlarla, devaluaron sin plan, sin confianza, y era sabido que devaluar sin un programa económico es empeorar la situación".

Por otra parte, el analista dijo en medio de la escalada del blue "hacer allanamientos a cuevas lo único que se hace es asustar al mercado y el que tenga dólares lo venda más caro, si las vas a perseguir, hacelo cuando el dólar no sube". En ese sentido, operadores del mercado informal comentaron que "en la jornada hubo muchas consultas, pocas operaciones, y distorsión de precios".

En sintonía, el economista Federico Glustein opinó que "corrida cambiaria hay, pero no al dólar oficial" y aseveró que lo que "desencadenó toda esta volatilidad del blue es la devaluación junto al resultado electoral incierto".

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, evaluó que el blue a $780 "es un valor que incluye un alto componente de incertidumbre" y aseguró que "el resultado de las PASO, la devaluación sin plan de estabilización razonable y más restricciones (para operar con MEP) creo que son los factores clave que impulsaron el blue un 29% desde el cierre del viernes" previo a las elecciones primarias.

Para la economista Natalia Motyl, no es corrida bancaria porque "por ahora los depósitos en dólares siguen bastante estables así que valor de pánico no, pero se disparó por el agotamiento de modelo actual de gobierno de mantener un tipo de cambio atrasado".

"La devaluación del 20% provocó, cómo se preveía, una dinámica en la que el mercado entró en una crisis de confianza por el cambio de política monetaria tan abrupto. Cuando tenés una inflación de 3 dígitos y no hay reservas en el BCRA, te autogestás tu propia corrida, que es lo que está pasando ahora. No sólo le puso nuevo piso a los dólares paralelos sino que cayó en una inestabilidad de las variables. El mercado no encuentra un nuevo equilibrio", planteó.

Asimismo, el analista Gustavo Ber concordó que "la devaluación se esfumó rápidamente ya que se realizó sin confianza ni plan", y en este contexto vinculó volatilidad del blue "a un clima marcado incertidumbre política y económica, e incluso rumores que potencian más los vaivenes". Y es que circularon en las últimas horas versiones de renuncia de Sergio Massa al l ministerio de Economía luego de que el FMI apruebe formalmente el acuerdo la próxima semana para dedicarse de lleno a la campaña presidencial, versiones que fuentes del Palacio de Hacienda tildaron de falsas.

Precio del dólar blue: ¿tiene techo?

Buteler aseveró que "en una corrida, no tenés techo, es imposible saber cuál es, el blue está caro pero mañana puede estar más arriba". Y es que precisó que "el valor de crisis de $195 que registró en octubre de 2020, actualizado por inflación a precio de hoy equivale a $920, por eso es imposible hablar de un tope".

Ber también argumentó que "no se puede hablar de techo en un escenario de acelerada nominalidad, pero sí que se está en niveles de dólar de pánico de los últimos años". En ese marco, el analista estimó que el blue "hacia fines de este mes podría testear los $830 de no profundizarse las tensiones políticas y económicas".

Y pronosticó que "en caso de no tranquilizarse pronto el escenario, crece el riesgo de una caída en la demanda de dinero que acentúe las tensiones financieras, y en dicho caso las miradas se dirigirán hacia la próxima escala dentro de los ‘dólares de pánico’ en alrededor de los $900".

Acerca de si el blue tiene techo en la actual coyuntura, Glustein sentenció: "sin dudas no" y especuló que en los próximos días la divisa informal "puede superar los $800, pero es difícil pronosticar un número, hay voladuras (de precio) sin demanda".

A su vez, Reschini argumentó que "no se está tomando ninguna medida que traiga tranquilidad, por ahora solo restricciones que no ayudan" y alertó que "la dinámica que ha tomado es muy peligrosa y si la incertidumbre sigue creciendo puede seguir escalando"

Motyl planteó que "es lógica la volatilidad del blue dado el actual contexto y falta de respuesta del gobierno", y juzgó que "hoy lo único que funcionará es que entren los desembolsos del FMI, cualquier otra medida será insuficiente para calmar a los mercados", por lo que proyectó que "probablemente supere los $800 para finales de la semana".

Otro broker esgrimió que "en este contexto puede pasar cualquier cosas, no está claro que hayamos llegado al precio tope, la expectativa del gobierno era que con la suba del dólar oficial la brecha con el blue y las divisas financieras se achicara y volvimos a la misma brecha o peor que la del día anterior, y eso es el grado de incertidumbre y la precariedad con la que se tomaron las decisiones en un momento extremadamente delicado". Y objetó: "Para devaluar lo hubieran hecho en agosto del año pasado y hubiera tenido otro resultado".

Dólar blue: ¿rumbo a los $1.000?

Motyl indicó que "un blue a $1.000 no es un valor loco, de hecho es donde debería converger el tipo de cambio". Y estimó que "con la dinámica que estamos observando, para mediados de septiembre ya estaríamos tocando ese valor". La economista explicó: "Si comparamos los pasivos remunerados más base monetaria sobre reservas está en $1.000 que sería el equilibrio de corto plazo".

Pero enfatizó que "es muy difícil anticiparlo porque ahora estamos en una extrema volatilidad por el cambio de política monetaria, y habrá que ver si se logra estabilizar en cierto equilibrio y ahí ver una relativa tranquilidad. Afirmó que "depende mucho de qué es lo que está descontando hoy el mercado. Yo creo que muchos ya están viendo que se está agotando el modelo. Pero si ingresan los desembolsos del FMI va a generar cierta tranquilidad por un tiempo".

Si ingresa desembolso del FMI la próxima semana podría ayudar a calmar un poco a los dólares paralelos

Para Glustein, el blue "puede llegar a $1.000, pero más cerca de la elección de octubre lo veo".

En tanto, Ber sostuvo que "la nominalidad lo llevará en algún momento a ese valor, el tema es cuándo, y su dinámica va a depender de la evolución de los acontecimientos políticos y económicos, así como de la dinámica de la inflación".

Reservas: BCRA acentúa compras

El Banco Central siguió sumando divisas a sus arcas en la tercera rueda cambiaria luego de la devaluación. En una jornada de tensión por el nuevo récord del dólar blue, la entidad monetaria destacó en un comunicado que registró este miércoles un saldo neto comprador de u$s117 millones por intervención en el mercado cambiario.

De esta manera, la entidad monetaria alargó por tercera jornada consecutiva. Con el resultado favorable de hoy, el BCRA precisó que acumula en la semana compras netas por u$s463 millones, y el saldo positivo "en agosto ya supera los u$s600 millones".

"La acumulación de reservas del BCRA alcanza a u$s1.512 millones desde el lanzamiento del programa de fomento a las exportaciones el 24 de julio próximo pasado", puntualizó.

E indicó que "el promedio diario de compra de agosto subió a u$s50 millones, muy por encima del anterior registro de mayo, de u$s42 millones diarios, cuando estuvo vigente el plan de promoción de exportaciones.

BCRA registró el miércoles un saldo neto comprador de u$s117 millones y suma en la semana compras por u$s463 millones

El operador Gustavo Quintana señaló que "el férreo control de cambios permanece sin cambios, disipando la demanda en una magnitud que justifica el monto de compras oficiales observadas en estos días".

Asimismo, Francisco Díaz Mayer, operador de ABC Mercados dijo que fue una rueda "sin operaciones de importación en el día, el único comprador es el BCRA que logra quedarse con unos 117 millones".

Los economistas prevén que la devaluación impulsará la liquidación de divisas en el corto plazo pero consideran que es un error mantener el tipo de cambio fijo hasta octubre dado que la aceleración de la inflación que se estima que llegará a los dos dígitos en agosto y septiembre consumirá ese efecto pronto.