Desembolso del FMI reduce la presión cambiaria, pero la City espera otro salto del dólar: qué precio estima para octubre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó ayer desembolsos para el país por u$s7.500 millones, en el marco del acuerdo que mantienen ambas partes. A pesar de eso, en la City siguen previendo una nueva devaluación para octubre que llevaría el dólar a $430, según el precio de los contratos de futuro que se negociaban hoy en el Matba Rofex.

El dólar futuro de octubre mostró hoy una baja en comparación con la jornada de ayer, cuando cerró en torno a los $460. De esta manera, la nueva aprobación de las metas del programa y el giro de fondos del FMI le quitó algo de presión a los contratos de futuros, pero aún no llevó al mercado la tranquilidad que pretende el Gobierno.

Entre los inversores todavía pesa más la incertidumbre causada por la devaluación del 22% en el tipo de cambio mayorista realizada la semana pasada, el día después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En aquel momento, el A3500 fue llevado a $350 por dólar y el Gobierno prometió dejarlo fijo hasta después de las elecciones presidenciales de octubre, pero el mercado espera para ese mes una nueva modificación de casi el 23% hasta los $430. En tanto, para noviembre el salto es aún más grande: esta tarde los futuros de ese mes se negociaban a $529 en promedio.

Las fragilidades de la macro presionan sobre el dólar

En el sector financiero buscan cubrirse así ante las dudas que genera la frágil macroeconomía local. La combinación de brecha cambiaria de más del 100% entre el dólar mayorista y el blue, las reservas negativas del Banco Central y la inflación del 113,4% anual son un combo explosivo para la paz cambiaria. A esos elementos se suman la incertidumbre electoral generada tras la victoria de Milei, un candidato con propuestas que agregan inquietud y le meten presión al mercado de divisas.

Un importante consultor se preguntó ante IProfesional, "¿si la opción más viable hoy es que gane Milei, que pretende llevar a cabo una dolarización sin dólares, alguien va a pensar que el dólar al precio de hoy está barato? Así es muy difícil ponerle techo a las cotizaciones paralelas y de futuros".

Con la intención de resolver ese dilema el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que parte de los desembolsos que realizó el FMI serán usados para intervenir en el mercado de cambios, particularmente en las cotizaciones de los dólares financieros. En Economía confían en que quedará un neto de u$s3.400 millones, que se suman a los casi u$s1.000 millones adicionales que el BCRA lleva adquiridos en el mes de agosto.

Pese al desembolso del FMI, la calma en el mercado cambiario persiste y esperan una nueva devaluación en octubre.

Ajuste fiscal: otra señal que se intenta mandar al mercado

Ayer, antes de partir a una reunión con Dan Restrepo, ex consejero de Seguridad de Barack Obama, Massa anticipó a la prensa argentina que elevará al Congreso un proyecto de ley para eliminar todos beneficios tributarios para empresas y directores de empresas, que explican el 4,5% del PBI.

"Voy a mandar al Congreso un presupuesto con déficit cero sobre la base de la propuesta de que el Congreso recorte los beneficios presupuestarios y tributarios para empresas y directores de empresas que pesan un 4,5% del PBI. Si bien la meta era alcanzar el 0,9%, queremos llegar al déficit cero", recalcó.

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) intenta así mandar más señales de prudencia fiscal. Lo que no está claro es cómo tomarán los inversores la iniciativa para realizar el ajuste sobre las empresas y el sector privado.

Críticas a la devaluación

El principal interrogante para las próximas semanas gira en torno a los resultados de la reciente devaluación. No son pocas las voces que la consideraron contraproducente por haberse realizado sin un programa económico adicional y sin una comunicación clara respecto a los objetivos que se pretendía alcanzar. Entre los economistas se preguntaban en los últimos días acerca de la capacidad de fuego del Gobierno para sostener la situación, ahora con un escenario adicional de fuerte aceleración de la inflación. De cumplirse las proyecciones de las consultoras privadas, entre agosto y septiembre Argentina tendrá no menos de 25 puntos de inflación bimestral, con lo cual el dólar oficial quedará nuevamente atrasado pero ahora con una nominalidad de precios más alta.

El ministro de Economía Sergio Massa prometió inminentes anuncios para los sectores asalariados y más postergados para poder recomponer algo de ingresos ante la espiralización de precios que generó la modificación en el tipo de cambio.

Massa se enfrenta ante un dilema: el FMI aplaude la devaluación, pero crece la inflación.

En declaraciones radiales, el economista Emmanuel Álvarez Agis señaló que "el viernes antes de las elecciones, Argentina tenía un problema, porque para comprar dólares el BCRA tenía que frenar los pagos de importaciones y entonces pusiste el dólar a $350. Hoy el BCRA para comprar dólares tiene que frenar los pagos de importaciones porque a $350 no es que todos estamos diciendo ´che que caro el dólar vamos a venderlo, eso no está pasando´. Segundo, tenías un problema que era que la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo era del 100%, ahora es del 120%. Y tras cartón, en vez de tener una inflación de 7 puntos vas a tener probablemente una de 10. Se devaluó mal. Tercer argumento: si yo no devalúo, no voy a tener un desembolso con el Fondo y si no tengo un desembolso la situación financiera se va a volver muy frágil. Devaluaste, el Fondo te dijo muy bien felicitado y la cosa sigue peor".

Y agregó que "si devaluaste el 20% el dólar y después te das vuelta y a todos los actores económicos de Argentina le mejoras 20% sus ingresos, no hay que ser economista para entender que no devaluaste. Y para peor, cambiaste una inflación de un dígito alto a una de dos dígitos (ojalá que bajos)".