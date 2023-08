El mercado, atento al dólar blue tras la disparada del contado con liqui: ¿puede llegar a los $800 en el corto plazo?

El proceso de dolarización sigue firme tras las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, que implicarán más déficit fiscal y mayor emisión monetaria. Ante ese panorama, el mercado se anticipa y busca cobertura, lo que se refleja en la cotización del dólar contado con liquidación (CCL), que este martes superó por primera vez el umbral de $800. En ese contexto, algunos analistas advierten que el avance del CCL podría terminar empujando al dólar blue rumbo a los $800.

El CCL, que es el canal que se usa para girar las divisas al exterior, cerró el martes a un valor récord de $802,35, lo que implica un salto de $14,99 frente a la jornada previa. Y en el mercado alertan que la divisa financiera "no tiene techo" en el actual escenario de incertidumbre electoral y mayor emisión monetaria porque "no hay ancla".

A su vez, el dólar blue que se mantenía relativamente estable en las últimas ruedas retomó impulso y trepó $12 al cerrar en $750. En tanto, el dólar MEP cerró a $671,02, lo que implica una suba de 0,5% respecto al lunes, a un ritmo más contenido por la intervención oficial mediante la compra venta de bonos.

El MEP intervenido a un precio más barato suele contribuir a que el dólar informal no registre saltos bruscos. Sin embargo, algunos analistas prevén que tanto el avance vertiginoso del CCL como la restricción de acceder al dólar ahorro para los trabajadores que cobrarán la suma fija de $60.000 -medida que adelantó en declaraciones radiales la ministra de Trabajo Raquel ‘Kelly’ Olmos- podrían presionar al alza al blue en los próximos días

En el frente cambio, el dato positivo es que el Banco alargó la racha compradora en el mercado cambiario oficial por once jornadas consecutivas, aunque los analistas lo atribuyen a una demanda muy acotada por las restricciones cambiarias. Y al conocerse este martes los detalles del Programa de Incremento Exportador para la cadena de la soja, que brindará el 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar, en el mercado se mostraron escépticos del éxito de la medida.

Dólar CCL: se amplía más la brecha

El CCL cerró el martes en $802,35, con lo cual subió 1,9% y es la de décima jornada al alza tras las PASO (solo el miércoles último finalizó marginalmente a la baja acumula en agosto un aumento de 45,6 % y en lo que va del año acumula un alza de 133,2%. Así, la brecha con el dólar oficial se volvió a ensanchar este marte y se ubicó en 129,24%, muy por arriba del nivel de 108,2% que exhibía el viernes previo a las PASO, y la devaluación del 22%.

El dólar CCL superó los $800 y la brecha con el oficial se ensanchó a casi 130%

Y es la brecha más alta en trece meses, "desde el 28 de julio de 2022, cuando llegó a 141%", en medio de la crisis que desató la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, planteó que "el CCL está escalando de la mano de una aceleración en el crecimiento de los pasivos remunerados, y además las últimas medidas conducen a un mayor déficit fiscal que será monetizado y eso incrementa las chances de mayor nivel de precios, incluidos los dólares". Y destacó que "el mercado sigue buscando refugio en moneda dura ante esta amenaza".

En sintonía, los analistas de PPI creen que en un contexto de incertidumbre electoral que alienta la dolarización "el anuncio de un renovado ´plan platita’ por un 0,4-0,5% del PBI contribuyó a esta aceleración".

Asimismo, Salvador Vitelli, especialista en finanzas y agronegocios consideró que la escalada del CCL "es un fuerte indicio de que hay algo que nadie quiere es quedarse con los pesos", Y es que señaló que "es raro ver una suba de bonos con una suba del CCL. Eso quiere decir que es el precio en pesos de los bonos el que se está disparando a un ritmo mucho mayor porque nadie quiere tener los pesos".

Dólar blue: ¿puede tocar en el corto plazo los $800?

El dólar blue terminó el martes en $750, con lo cual aumentó $12. La divisa informal había amenazado con tocar los $800 luego de las PASO- el 16 de agosto llegó a cotizar durante la rueda a $790- pero en los días posteriores bajó y la semana pasada estuvo estable en el rango de entre $720 y $730.

Pero esta semana, tras las medidas del fin de semana, retomó el impulso. Y ahora los analistas no desechan la posibilidad de que el blue empujado por el avance del CCL pueda alcanzar los $800 en el corto plazo.

El dólar blue recobró impulso el martes y trepó $12 y cerró en $750

Al ser consultado sobre esa posibilidad, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores alegó: "Puede pasar porque la demanda de CCL es para salir del sistema financiero local (cosa que no logras con el MEP). Y no podemos descartar que muchos pesos atrapados en el cepo prefieran dolarizarse al blue dada la cantidad de restricciones que hay para poder operar en los mercados financieros".

La economista Natalia Motyl planteó que "la estabilidad del blue respondió a la llegada del desembolso del FMI, ese mayor respaldo físico del peso impactó positivamente sobre expectativas" pero enfatizó que "las medidas que se tomaron está semana que anticipan una mayor inyección de liquidez por cuestiones electorales junto con el cambio de esquema cambiario, presionó al alza los dólares paralelos".

"El gobierno apunta a que ese excedente de pesos vaya a consumo, pero con la inestabilidad cambiaria y un inminente recambio de gobierno, no hay forma de evitar la dolarización de carteras", aseveró.

Según su visión, "definitivamente, la suba del CCL presionará al alza al blue, siempre cuando sube el dólar financiero, el resto lo sigue". Y acotó: "Habrá que ver si empiezan a intervenir o es el nuevo piso del CCL. "En este último caso habrá mayor demanda de dólares en el blue".

Para Reschini, "el blue está siendo arbitrado por el MEP y el dólar ahorro que lo tiran un poquito para abajo" pero advirtió que "en la medida que dejen demanda afuera de esos dólares más bajos, el blue va a ir ganando terreno y acercándose al CCL que es un poco su lugar más habitual".

El analista financiero Christian Buteler comentó que "con un CCL que superó los $800, es lógico que en ese escenario veas intentar subir al blue, después capaz lo que sucede es que suben el precio y la demanda no lo convalida, y baja". Y dijo que "siempre hay una relación de los valores. Era raro ver un CCL de $800 y un blue de $730".

Analistas prevén restricción a comprar dólar ahorro a quienes cobren suma fija de $60.000 presionará al blue

De todos modos explicó que "el CCL es dólar puesto afuera, y ahí se paga no solo por comprar dólares sino también por girarlo al exterior, y en un momento como este donde el inversor quiere sacar su dinero de Argentina, probablemente se encareció mucho la operación, y por eso da más alto que el blue".

"Eso quiere decir que no necesariamente como el CCL está más caro, el blue tenga que acompañarlo. Si el MEP también superase los $800, ahí si diría que el blue va a acompañar. Pero como es solo el CCL, no estoy tan seguro que vaya a ser así", argumentó.

Para el analista financiero Gustavo Ber "el CCL se está despegando demasiado respecto a las demás referencias y ello efectivamente puede empujar a las demás dólares alternativos que se abaratan en términos relativos". Por su parte, Vitelli manifestó que "no lo veo al CCL empujando al blue como consecuencia, sino como causa, porque el CCL se disparó por la caída en la demanda de dinero".

¿Qué otro factor presionará al dólar blue?

Motyl también prevé que la restricción de acceder al dólar ahorro para los trabajadores que cobrarán la suma fija de $60.000 "no hará más que ampliar la brecha entre el dólar oficial y el blue y los financieros".

"Muy probable que el blue termine superando al CCL en los próximos días. Al ser un mercado muy chico, estas mayores presiones por cambios de políticas se reflejan con mayor magnitud en el blue", auguró.

Ber dijo que "los desequilibrios cambiarios y monetarios continúan en el centro de la escena al combinar escasez de divisas y exceso de pesos, una dinámica que retroalimenta la expectativa de aceleración de la inflación y una mayor dolarización a medida que siga transcurriendo el calendario electoral camino a las cruciales elecciones presidenciales". Y sostuvo que el blue tomó más impulso esta semana "porque se tiene que reacomodar dentro del actual contexto de incertidumbre, acelerada nominalidad y constante búsqueda de cobertura".

El BCRA alargó la racha compradora por once ruedas seguidas

En ese marco, también cree que "en caso de sumarse restricciones sobre el dólar ahorro, es esperable mayor presión sobre el libre y MEP.".

Reschini juzgó que "la prohibición para los que cobren suma fija era esperable y puede presionar a alternativos puesto que quienes tengan capacidad de ahorro van a querer cubrirse, naturalmente".

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, coincidió en que "las restricciones para quienes cobren la suma fija puede tener algún impacto en la demanda del mercado marginal". Y subrayó que "es de manual que toda traba que aplicás en los mercados formales trasladan la demanda a los mercados informales".

Para Buteler ese restricción es "una decisión estúpida, con todas las trabas que tiene el dólar ahorro abarca ya a muy poca gente, y es peor la señal que da que la efectividad que puede tener, porque no son muchos los que están habilitados a comprar el cupo de u$ss200".

"Como no son muchos los damnificados no veo que haya mucha mayor demanda por esta norma pero si lo veo como una señal mala al mercado, se empecinan en mostrar que no hay dólares".

Reservas: BCRA acentúa racha compradora

El BCRA registró el martes un saldo neto comprador de u$s135 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial. De esta manera, la entidad monetaria alargó por onceava jornada consecutiva la racha compradora iniciada con el salto devaluatorio del 22% del 14 agosto, tras las PASO.

Analistas dudan de que el dólar soja 4 vaya a tener gran éxito y aportar divisas al MULC

Así, el BCRA suma en la semana compras netas por u$s200 millones, en agosto el saldo positivo supera los u$s1.200 millones y acumula un monto que supera levemente los u$s2.130 millones desde el lanzamiento del renovado dólar agro a $340 el 24 de julio. Desde la devaluación cosechó divisas por u$s1.084millones.

Quintana comentó que "la escasa demanda de divisas, producto de las acentuadas restricciones cambiarias, sigue despejando el escenario para que el BCRA se transforme en el principal comprador en el mercado". En PPI auguraron que con una brecha cambiaria tan alta "la oferta del blue podría tensarse en breve".

En ese marco, el martes el secretario de Agricultura Juan José Bahillo anunció este martes que el Programa de Incremento Exportador con el 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar, regirá durante un mes y se pondrá en marcha probablemente a fin de esta semana o el lunes.

Sin embargo, los analistas se muestran escépticos del éxito de la medida. Vitelli comentó que se evidenció "mayor paralización en el mercado de soja luego de la conferencia de prensa, y hay muchas dudas en cuanto a la implementación de la normativa". Y es que explicó que hay dudas de si ese 25% "va a ser aplicable para comprar soja localmente o no, por ahora los dichos de Bahillo es que es para importar soja, entonces eso no necesariamente implica una mejora en el precio, por ende no va a haber liquidaciones".

Según indicó, que "quedan unas 8 millones de toneladas de soja, lo que representa unos u$s4.000 millones, pero no son todas de libre liquidación inmediata". ,

Para Reschini, esta especie de dólar soja 4 "podría arrimar algo más de divisas al l MULC pero no creo que llegue a ser un éxito rotundo porque con una brecha de casi 130% a dos meses de las elecciones presidenciales y con el BCRA raquítico estimo que el que puede va a preferir esperar". De igual diagnóstico, Buteler consideró que "el que liquide será porque necesita por algún motivo, y sino ya espera al próximo gobierno a ver que pasa".