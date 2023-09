Depósitos de ahorristas: Massa agitó el fantasma del Plan Bonex y metió ruido en la campaña electoral

Massa, en su rol de candidato, jugó con un arma de doble filo: instaló en agenda un tema que no figuraba en el radar de los votantes

Si hay una precaución que un ministro de Economía o un presidente del Banco Central debe tomar cuando formula declaraciones, es tratar de no introducir temas en la agenda que retrotraigan a los ahorristas a penurias del pasado.

Por eso en el mercado financiero hay coincidencia en que Sergio Massa cometió un error cuando -en su rol de candidato- jugó a la campaña del miedo e instaló en agenda un tema que no figuraba en el radar de los votantes.

Fue cuando "Massa ministro" olvidó esa regla de oro y acusó al libertario Javier Milei de esconder la intención de aplicar una Plan Bonex similar al de 1989, cuando el entonces ministro de Economía, Erman González, limpió el camino para que algunos meses después pudiese desembarcar Domingo Cavallo con su plan de convertibilidad que, paradojas de la historia, también había sido pensado al amparo de la usina de ideas de la Fundación Mediterránea, que vuelva a estar ahora en primer plano por auspiciar el plan económico de Carlos Melconian, que Patricia Bullrich asumió como propio.

¿El fantasma del Plan Bonex le jugó en contra a Massa?

En su primera declaración tras quedar tercero en las PASO, Massa aseguró que detrás del plan de dolarización de Milei había otro Plan Bonex para licuar los depósitos. "Con eso no se juega. Es como si introdujera en el debate el tema del corralito. Son penurias que quedaron para siempre en la cabeza de la gente, y que incluso se han cobrado vidas de personas que no pudieron afrontar la pérdida catastrófica de sus ahorros", explicó a iProfesional un analista económico que también tiene una arista de psicólogo y de vez en cuando sale a mostrarla.

Massa afirmó: "Lo que Milei dijo es que, si es presidente va a haber un plan Bonex. Lo que dice es que va a manotear el dinero de los ahorristas".

Esas palabras, pronunciadas por el responsable de la Economía, antes que candidato, se sumó a la incertidumbre generada tras la sorpresa de Javier Milei en las PASO. El tema quedó sepultado rápidamente por la devaluación del 22% y la inmediata disparada de precios para la mayoría de la gente… Para la mayoría menos para los ahorristas, que se empezaron a preguntar si no había llegado la hora de poner sus dólares a resguardo de cualquier manotazo de la política.

En plena campaña, Massa acusó a Milei de querer instalar un Plan Bonex, pero generó gran incertidumbre.

Ese debate, que Massa quiso abrir pero a los pocos días prefirió dejar de lado -al menos por ahora- explica no sólo que los depositantes de dólares hayan comenzado un traspaso de sus divisas a cajas de seguridad, sino también que las empresas se hayan volcado con prisa y sin pausa a dolarizarse y fugar capitales a través del contado con liqui, que les permite hacerse de divisas rápidamente.

Eso explica que el CCL se haya disparado por encima de los 800 pesos, para luego quedar levemente por debajo de ese nuevo piso. Esa escalada representa un nuevo problema para el gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo y, tal vez, aleje un paso más cualquier intención de avanzar con una dolarización.

Aquí es interesante repasar que de los tres candidatos con chances para octubre, dos plantean avanzar hacia una economía más dolarizada: Milei con un esquema de traspaso del peso al dólar que, según dijo, podría demorar dos años, y Bullrich, cuyo referente económico Melconian propone formalizar una economía bimonetaria, justo lo que más cuestiona la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando aborda cuestiones de números.

Los bancos registraron que, casi tres meses de las PASO, inversores y ahorristas empezaron a optar por convertirlos en dólares como método de cobertura, aunque no al ritmo esperado.

Al 28 de agosto, el stock de depósitos a plazo ascendía a $18,6 billones, que sumados a fondos en cajas de ahorro y cuentas corrientes, llegan a los $39,6 billones.

El día posterior a las PASO, el stock de depósitos a plazo sufrió una caída de $338.400 millones, lo que implicó una baja de 2,7%, la merma diaria más importante desde abril de 2020, tras el inicio de la pandemia. La variación negativa continuó en los días siguientes pero se fue tornando más lenta.

La suba de tasas del BCRA logró evitar que algunos pesos se fueran al dólar, pero la cifra no fue tan contundente.

En cuanto a los dólares, el especialista Salvador Vitelli brindó este detalle a iProfesional: antes de las PASO los depósitos ascendían a u$s15.230 millones. Al 28 de agosto, habían retrocedido, pero poco: u$s15.070 millones. "No hay retiros masivos, y parecería haber llegado a un punto donde no se mueve demasiado (quedan empresas con depósitos de gran volumen y mucho retail). Por ende, son saldos algo más inflexibles", explicó.

Y señaló que "en términos de pesos, sin dudas el aumento de tasas logró capturar pesos que de otra manera hubiesen ido a dólar probablemente. Sin embargo, el stock no creció de manera significativa".

El Banco Central, con un ojo en los depósitos de ahorristas

Tres semanas después de las primarias, los depósitos se muestran estables, pero aún así lo bancos siguen tomando recaudos. Por ejemplo: entidades financieras solicitaron al BCRA envío de dólares billete por un promedio de u$s5 millones en los últimos días. Para este viernes, el pedido fue de u$s 8 millones, precisó el especialista en finanzas Martín Polo, quien sigue el día a día de esa variable clave.

De acuerdo con estimaciones oficiales a las que accedió iProfesional, los bancos tienen casi u$s5.000 millones de liquidez para atender una eventual demanda de ahorristas. Representa más del 30% de los depósitos en moneda norteamericana en el sistema, que rondan los u$s 15.000 millones.

Y también se nota que la incertidumbre política alejó -aunque menos de lo esperado- a los inversores de las colocaciones a plazo. Parte del monto que no fue renovado por 30 días más quedó ese día en cuentas a la vista en las entidades bancarias. Otra parte, de acuerdo con la estimación de Portfolio Personal Inversiones, terminó en demanda de la moneda estadounidense.

La dinámica diaria de los depósitos del sector privado en el sistema bancario, factor a monitorear muy de cerca, será una especie de "termómetro" que reflejará parte del nerviosismo de los inversores y ahorristas luego del sorpresivo resultado de las elecciones primarias, indicó la consultora Delphos Investment.

Para los economistas, la probabilidad de que surja un Plan Bonex dependerá del nivel de corrida cambiaria que se genere.

Tras hacer un recorrido por los principales referentes del mercado, se descarta por ahora un estallido hiperinflacionario o medidas extremas como un "Plan Bonex", es decir, una "limpieza" del pasivo del Banco Central mediante una entrega de bonos a largo plazo a los ahorristas como ocurrió en diciembre de 1989.

¿Es posible un Plan Bonex en este contexto?

Para el economista Daniel Marx, "los depósitos nominales son relativamente estables, incluso en términos reales" y explicó que "la deuda del Banco Central es a tasa fija, por lo que el Gobierno no necesitaría ir a un Plan Bonex".

En contraposición, el economista Roberto Cachanosky no lo descartó y lo consideró "probable en el caso que se acentúe la fuga hacia en dólar" y se decida por "no emitir". Y añadió: "No creo que se metan con las cajas de seguridad, pero podría haber una cosa parecida al Plan Bonex en el caso en que se acentúe la fuga hacia el dólar".

Según el analista, "la implementación de esta medida estará marcada por el "grado de corrida" que lleve al Banco Central a financiar el canje de Leliqs que demanden las entidades privadas.

"En el caso que se acentúe la fuga hacia el dólar, se retiren los depósitos de los bancos y éstos tengan que pedirle al Central los pesos por las Leliqs, ahí va a tener que emitirlos y si emite, los pesos generarán una llamarada hiperinflacionaria", señaló. En ese caso extremo, dijo Cachanosky, "van a tener que elegir entre bancarse la llamarada hiperinflacionaria o bien un Plan Bonex".

Según estiman los analistas, el dólar se ubica en niveles relativamente altos en términos reales y el mercado sigue privilegiando la cobertura en moneda dura por la incertidumbre electoral que dejaron las PASO.