El dólar CCL pegó otro salto tras últimas medidas, ¿tiene techo?: esto anticipan expertos

El dólar Contado con Liquidación (CCL), el que se usa para girar las divisas al exterior, arrancó la semana reafirmando la tendencia alcista, y opera este martes en valor récord de $798 y los analistas advierten que la divisa financiera "no tiene techo" en el actual escenario de incertidumbre electoral y mayor emisión monetaria porque "no hay ancla".

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $678,93, lo que implica una suba de 1,67% respecto al lunes. Sin embargo, el analista financiero Christian Buteler remarcó que como sucede siempre "sobre el final de la rueda, intervienen para bajarlo".

Al respecto, Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI, estimó que este lunes "habrían intervenido con u$s27,6 millones, apenas por encima del promedio diario post-PASO (u$s21.6 millones)".

Los analistas alegan que el MEP intervenido a un precio más barato contribuye a que el dólar informal no registre saltos bruscos, y se mantenga un poco más estable.

En ese sentido, el economista Federico Glustein señaló que "hay menor demanda del blue y mayor del MEP, que está un 8% más bajo" y sostuvo que "cada vez más agentes adquieren MEP por precio y posibilidad de retiro" .

Dólar CCL: se agranda la brecha

El CCL ratificó su liderazgo como el dólar más caro del mercado. La divisa financiera acumula en agosto un aumento de 42,8% y en lo que va del año acumula un alza de 128,8%. La brecha con el dólar oficial se volvió a ensanchar este lunes y se ubicó en casi 125%, muy por arriba del nivel de 108,2% que exhibía el viernes previo a las PASO, y la devaluación del 22%.

El CCL pegó un salto el lunes de $17, y cerró a un valor récord de $787,36, y la brecha cambiaria alcanza a 125%.

Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI indicó a iProfesional que es la brecha más alta trece meses,"desde el 28 de julio de 2022, cuando llegó a 141%", en medio de la crisis que desató la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzman

En PPI advirtieron que "la rapidez con que la brecha volvió a niveles críticos es alarmante". Y evaluaron: "Es más que elocuente que la devaluación sin plan mediante no sirvió para recomponer expectativas, sino más bien tuvo un impacto directo en precios y una baja muy transitoria de la brecha cambiaria".

A su vez, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores vaticinó que "la brecha se va seguir abriendo porque tenes un dólar oficial fijo a $350 mientras que las divisas alternativas van a seguir corriendo al ritmo de la inflación", que según estimaciones privadas en agosto y septiembre alcanzará los dos dígitos por efecto del traspaso a precios del salto devaluatorio de 22%.

Dólar CCL: ¿por qué no da tregua?

Para los analistas, la nueva escalada vertiginosa este lunes del CCL fue una reacción a las nuevas medidas anunciadas el domingo por el ministro de Economía Sergio Massa orientadas a recomponer los ingresos para mitigar el impacto de la devaluación para los sectores más vulnerables, pero que implicarán mayor emisión monetaria..

En ese marco, Buteler aseguró que "ya hemos tenido medidas similares, y ya sabemos cuales son las consecuencias, y los mercados siempre se adelantan". Y recalcó que "si bien el CCL venía en alza, es claramente una reacción a un programa de ‘más platita’ que es mayor emisión y el mercado te da esa respuesta, durante la rueda el CCL estuvo muy cerca de tocar los $800, no hay tasa de interés que lo frene".

El analista dijo que el salto brusco del CCL "ya no se puede atribuir a una reacción a la devaluación, hoy se cumplen ya dos semanas de esa medida post PASO, y en ese lapso no dejó de subir, y no da tregua".

Analistas atribuyen el nuevo salto del CCL a una reacción a las nuevas medidas que implicarán más emisión monetaria

Sobre el nuevo brinco del CCL, la economista Natalia Motyl afirmó que "la principal razón son las medidas anunciadas por Massa que prevé una inyección de liquidez que provocaría una mayor demanda de dólares, por lo que el mercado se anticipa ante las presiones cambiarias futuras".

"Las medidas de ayuda al empleo público, planes de créditos blandos y parte del aumento de empleo privado van a ser financiados con emisión monetaria que presionará aún más al alza los dólares paralelos".

Motyl aseveró que "ese excedente de pesos o irá a consumo (provocando alza de precios de esos bienes) o mayor demanda de dólares, por lo que presiona, aún más, el drenaje de divisas". Y auguró: "El gobierno se autogesta su propia corrida contra el peso".

El analista financiero Gustavo Ber concordó que "las nuevas medidas están despertando preocupación entre los operadores al acentuar el déficit fiscal y la emisión monetaria, por lo cual se anticipa una aceleración -aún mayor tras la devaluación- de la inflación y crecientes tensiones cambiarias, muestra de lo cual es que la brecha del CCL ya testea el 125%".

"Con lineamientos del FMI que elevan las chances de una nueva devaluación a futuro es que los operadores siguen apostando por dicho escenario. De ahí que el dólar CCL continúa ganando terreno y lidera las referencias cambiarias, toda vez que resulta uno de los más libres para grandes participantes", razonó.

A su vez, el economista Federico Glustein advirtió que las recientes medidas presionarán más al alza a los dólares paralelos porque implica "según mis cálculos, un 0,5% del PBI de costo fiscal, con nueva emisión, por lo que aumenta la cantidad de pesos que se dolarizan en época preelectoral, y por lo tanto, presiona las cotizaciones".

Analistas dicen que lineamientos de acuerdo con FMI eleva chances de devaluación a futuro, y el mercado se adelanta

"Ya con el anuncio, es una expectativa de alza. Si a eso le inyectamos la realidad, la tendencia al alza quedará marcada al menos, por un mes. Yo creo que la mayor parte del impacto, que es aproximadamente, un 5% de mayor ingreso, se pasa a cotizaciones".

Dólar CCL: ¿tiene techo?

Consultado sobre si el CCL tiene un valor techo, Glustein opinó que "sin dudas, no" porque "es el verdadero dólar más libre, es el que permite sacar los dólares a una cuenta en el exterior, en blanco, pero también es el que no tiene intervención oficial".En ese contexto, Glustein prevé que "en los próximos días toque los $800".

Por su parte, Motyl coincidió en que "hoy el CCL no tiene techo porque el peso no tiene piso", y estimó que el valor del CCL "debería estar en $900 si analizamos pasivos remunerados más base monetaria sobre reservas".

A su vez, Repetto aseveró que el "CCL sube porque hay excedente pesos, y van a sobrar más pesos porque este paquete de medidas no tiene forma de financiarse de otra manera que no sea con emisión". Según su visión, "básicamente el problema es de credibilidad, con medidas que son manotazos de ahogado, que no responden a un plan serio, y en un escenario donde no hay posibilidad de una transición colaborativa porque todos quedaron muy parejos y quieren llevar agua para su molino". Y es que esgrimió que con un dólar oficial fijo a $350 la brecha cambiaria sigue ampliándose y así crecen las expectativas de devaluación.

Buteler también cree que continuará la presión sobre el CCL y los otros dólares alternativos porque "no veo ninguna medida que pueda anclar esto, porque el gobierno sigue con medidas que son expansivas monetariamente". El analista alegó que el valor del CCL "es caro" al calcular que en función del stock de pesos promedio desde la vuelta del cepo "debería estar en $651". Pero enfatizó que "lo que hoy es caro capaz mañana deja de serlo, hay que ver cuánta emisión se produce, hasta donde lleva este tipo de políticas el Gobierno".

Por su parte, Ber planteó que "en el actual contexto una profundización de los desequilibrios¨macro podrían continuar deteriorando rápidamente la confianza de los inversores, y por ende potenciar más en el tiempo más las tensiones cambiarias en esta larga etapa de transición".

En PPI destacan que el .valor del CCL refleja que "es un tipo de cambio de crisis, cargado de incertidumbre y sin anclas a la vista", y precisaron que ya superó los $774 de crisis de julio de 2022 , "y solo queda por debajo de los $856 de octubre de 2020".