El "Efecto Milei": ¿por qué comparan al candidato libertario con Perón, Trump y Menem?

Cuando falta menos de un mes y medio para las elecciones presidenciales del 22 de octubre y luego de tres semanas del batacazo de Javier Milei en las PASO, la incertidumbre se mantiene en el mercado financiero y en el mundo empresarial. Pese a la devaluación del peso, por el momento no está claro cómo evolucionará el mercado cambiario oficial y paralelo.

Un fin de semana lluvioso no impidió asados, cenas y eventos a los que asistieron empresarios, banqueros, sindicalistas y políticos, donde las principales discusiones, rumores y datos estuvieron relacionados con el llamado "Efecto Milei".

Entre los temas que acapararon la mayoría de los comentarios en materia económica, se discutió mucho acerca de los modelos económicos de los distintos candidatos, como la "Dolarización sangrienta" que plantea Javier Milei, la "Pesificación empobrecedora" de Sergio Massa o la "Convertibilidad disfrazada de Bimonetarismo" de Patricia Bullrich.

La gran pregunta es si Javier Milei puede ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Milei: ¿gana en primera vuelta?

En un country de la zona de Pilar, uno de los más antiguos de la región, en la noche del sábado, en la mansión de un ex banquero, en la previa al asado, la discusión se centró en la posibilidad de que Javier Milei gane las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Se comentó allí una reciente encuesta en posesión del gobierno. Esta muestra a Milei con un 39 % de los votos, a Sergio Massa con un 32 % y a Patricia Bullrich con solo un 28 % para la primera vuelta.

También se habló de otra encuesta que refleja la retención de votos de los candidatos después de las PASO. Milei retendría el 92% de los votos que obtuvo en las PASO, Sergio Massa un 82 % y Patricia Bullrich un 75 %. Y el que lleva la ventaja es Milei, ya que todos los votos son de él; en cambio, no se sabe cuánto retendrá Massa de los votos de Juan Grabois ni qué se llevará Bullrich de lo que consiguió Rodríguez Larreta.

Uno de los asistentes, que frecuenta a uno de los hombres del equipo económico, comentó que "el número de Sergio es el 33 y con eso le canta la falta en el envido a Milei en el balotaje y deja afuera a Bullrich. Habrá una segunda vuelta muy reñida".

Los empresarios comparan a Milei con Perón, Trump y Menem

En una de las cabeceras de la mesa, un experimentado analista comentaba que Milei tiene rasgos de Juan Domingo Perón, porque los jóvenes lo siguen con un fanatismo similar al de los trabajadores que lo votaron en 1945. Tiene algo de Donald Trump por su impronta empresarial y su cabellera. Se asemeja a Carlos Menem, no solo por las patillas que muestra, sino por el pragmatismo y la forma de encarar las PASO, que varios comparan con la interna del Partido Justicialista que Menem le ganó a Antonio Cafiero en 1988 sin contar con ningún aparato ni estructura política.

"Milei es Milei y es diferente a todos ellos, es una aparición novedosa y disruptiva en la política que no se veía desde la aparición de Juan Domingo Perón en 1943, y tiene una gran ventaja, ya que conoce como nadie el tema económico y nadie le puede ganar esa discusión", comentó el analista.

Otro de los integrantes de la mesa agregó que "la ventaja que tiene respecto al candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich es que Milei es candidato a presidente y Melconian no, y Milei solo debatirá con Patricia Bullrich", expresó.

Milei ya dejó claro que solo debatirá con los candidatos presidenciales y Melconian está fuera.

Empresarios y políticos comparan a Milei con Donald Trump por su cabellera y sus formas de hablar

"Milei ya puso sobre la mesa el debate sobre la dolarización, su idea de que la casta política haga el ajuste y no la gente, y la seguridad. El resto de los candidatos todavía no sabe cuál será el eje de su campaña", expresó el analista, que es consultado por empresas a pesar de que sus pronósticos no fueron muy precisos en las PASO, finalizó con su análisis.

Mientras tanto, ayer, en un country de la localidad de Canning, se celebró al estilo de los 90, con sushi, champaña y diversos cócteles, el cumpleaños de la mujer de un sindicalista ya retirado.

En los postres, se habló mucho de lo que está ocurriendo dentro del sindicalismo, muy conmocionado por el Efecto Milei.

"El problema de la casta nos afecta también a nosotros, que seguimos bajo el ala del Padrino (Luis Barrionuevo), del Camionero (Hugo Moyano), del Gitano (Armando Cavalieri), del Centauro (Andrés Rodríguez) y del Media Cuchara (Gerardo Martínez), que deberían darle lugar a los más jóvenes", comentó un empresario relacionado con el gremio de la carne.

Se habló allí también de tres sindicalistas que están dentro de las filas de Milei, quienes serían los encargados de negociar con la cúpula sindical en caso de que el líder libertario llegue al gobierno.

Ese trío lo forman Carlos González D'Alessandro, el primer candidato a diputado nacional de San Luis por La Libertad Avanza, que ganó con el 50 % de los votos. Es licenciado en administración de empresas y está vinculado al sindicato de la Asociación Gremial de Computación (ACG); en privado comenta que es uno de los enlaces de Milei con el sindicalismo.

Hombres del círculo cercano de Milei comenzaron a hablar con los sindicatos

¿Se viene la negociación de Milei con los sindicatos?

Otro de los sindicalistas que operan en el entorno de La Libertad Avanza es Oscar Zago, un ex diputado del PRO que es el segundo candidato a diputado por Capital Federal, detrás de la economista Diana Mondino, que podría ser la futura Canciller en un gobierno de Milei. Zago es un político muy ligado al ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici y estuvo al lado del sindicalista Oscar Mangone en el viejo sindicato de Gas del Estado.

El otro sindicalista es Pablo Ansaloni, un ex dirigente de la UATRE y del Partido Federal, que fundó el recordado necochense Geronimo "Momo" Venegas.

Ansaloni es candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, en la lista de Carolina Píparo, a quien Milei señala como la mujer que le puede hacer el "takeover" a Axel Kicillof en caso de que saque más del 40 % de los votos a nivel nacional.

"El caso de Ansaloni es de estudio, ya que estuvo en el Congreso entre 2017 y 2021. Fue diputado por el kirchnerismo y luego se pasó al macrismo, pero lo importante es que tiene muy buena relación con Luis Barrionuevo, el líder histórico del sindicato gastronómico, que dijo que Milei gana en primera vuelta", confesó uno de los sindicalistas.

Se comentó sobre una reunión que habrían mantenido el martes pasado Javier Milei y el líder del sindicato de la construcción (UOCRA) Gerardo Martínez, quien también es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, para hablar de la situación política y económica y también de uno de los temas que más le interesan a los equipos técnicos de La Libertad Avanza, que es cómo armar una nueva ley de contratos de trabajo sin efectos retroactivos, que elimine las indemnizaciones por despido sin causa y pueda sustituirlas por un seguro de desempleo que elimine la litigiosidad.

Con esto se busca además reducir las cargas patronales, promover la libre afiliación sindical y buscar una limitación temporal de los mandatos de los sindicalistas.

Milei también promete reducir las cargas patronales, promover la libertad de afiliación sindical, la limitación temporal de los mandatos sindicales y que los aportes sindicales vayan a los trabajadores a través de la creación de una cuenta bancaria especial denominada Fondo de Cese Laboral, como el modelo que tiene la UOCRA, que es inembargable y además devenga intereses mensuales.

Mientras tanto, una empresaria del rubro gastronómico relacionada con los equipos técnicos de Milei sostuvo que la posición de los equipos técnicos de La Libertad Avanza con respecto al sindicalismo es muy coherente. "En una reunión que tuve con una persona de los equipos técnicos, me comentó que Milei no viene a romper con el sindicalismo en la Argentina y que los sindicalistas tendrán que resolver su problema", manifestó.

En las reuniones y asados de empresarios, banqueros y sindicalistas se habló mucho del impacto positivo que provocó la exposición de Javier Milei el jueves pasado en la última jornada de la EXPO EFI.

El evento fue organizado por la consultora Invecq, del economista Esteban Domecq, quien recibió a Milei al llegar al salón principal de La Rural.

El líder libertario fue el único de los candidatos presidenciales que asistió, ya que Patricia Bullrich faltó por viajar a Córdoba a presentar en la Fundación Mediterránea a Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía, y Sergio Massa tuvo problemas de agenda para asistir.

En alguno de los coffee breaks se pudo ver a los economistas José Siaba Serrate, Fausto Spotorno y Hernán Lacunza conversar animadamente.

Se habló mucho de los economistas de Chicago. "¿Cuántos economistas de Chicago hacen falta para cambiar una lámpara? Respuesta: Ninguno. Si se necesita cambiar la lámpara, el mercado se encargará de hacerlo por su cuenta".

Ese fue uno de los chistes de la última jornada en referencia a la ideología económica de los principales economistas del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, que integran dos ex Chicago Boys como Carlos Rodríguez y Roque Fernández, quienes junto al fallecido Pedro Pou fundaron el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), hoy transformado en el UCEMA, de donde provienen varios de los economistas que forman parte de los equipos técnicos de Milei.