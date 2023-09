Reservas: el BCRA comenzó septiembre con el pie derecho, ¿podrá acumular dólares en las próximas semanas?

El Banco Central inició esta semana extendiendo la racha compradora en el mercado cambiario oficial, luego de que la entidad monetaria registró en agosto compras netas de divisas por más de u$s1.200 millones.

A su vez, el BCRA acumuló reservas por más de u$s2.000 millones desde el lanzamiento del dólar agro renovado a $340 el 24 de julio último, y en ese contexto el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la liberación de las importaciones de las pymes industriales que venían frenadas a través de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).

"Tomamos la decisión de liberar para todas las pymes industriales todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar empleos. Agosto fue el mes de mayor acumulación de reservas del BCRA desde agosto de 2006, casi u$s2.000 millones. Y tenemos la capacidad para ir pagando", anunció Massa el viernes último al hablar en el acto de celebración del Día de la Industria organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sobre esta medida, la cartera económica informó el domingo que "7.428 Pymes recibirán aprobación de sus SIRAs por un monto de u$s700 millones" y detalló que "las mismas se componen de 475 millones de dólares de bienes intermedios (insumos y bienes para la producción); 175 millones de dólares de piezas y accesorios (repuestos); y 68 millones de dólares de bienes de consumo".

En este escenario de flexibilidad en algunos pagos para importaciones, y ante la estrategia oficial de mantener el tipo de cambio fijo en $350 hasta fin de octubre mientras sigue la presión sobre los dólares paralelos lo que mantiene la brecha cambiaria alta, los analistas prevén que durante septiembre podría tensionarse la oferta de divisas en el MULC, y el BCRA volver al terreno vendedor algunos días.

Además, el nuevo esquema anunciado del Programa de Incremento Exportador que contempla el 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar, que regirá durante un mes, por ahora sigue despertando dudas.

El BCRA arrancó esta semana alargando la racha compradora en el mercado cambiario por 15 ruedas seguidas

Reservas: el BCRA suma dólares

El BCRA registró este lunes 4 de septiembre un saldo neto comprador de u$s8 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial. De esta manera, la entidad monetaria alargó por quince ruedas consecutivas la racha compradora iniciada con la devaluación del 14 agosto.

Con el resultado favorable de hoy, el BCRA suma en lo que va de septiembre compras netas por u$s9 millones, tras haber acumulado en agosto un saldo positivo de u$s1.256 millones. Así, la entidad suma un monto comprador por u$s 2.190 millones desde el lanzamiento del renovado dólar agro a $340 el 24 de julio.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que en la rueda de este lunes el volumen operado en el segmento de contado fue u$s197,260 millones, y comentó que en la jornada hubo "actividad reducida por el feriado en los Estados Unidos".

Además, Quintana señaló que "el anuncio de la liberación de solicitudes de pago al exterior para las pequeñas y medianas empresas no se verificó en la jornada de hoy y solo podrá apreciarse en las próximas semanas, si es que tiene cierto efecto en el mercado local".

¿El BCRA seguirá acumulando dólares en septiembre?

Desde la devaluación, el BCRA cosechó divisas por u$s1.135 millones. No obstante, los operadores atribuyen principalmente esa racha compradora a la mayor restricción a las importaciones que se evidenció en agosto. Pese a la racha positiva, las reservas netas son negativas en unos u$s 4.600 millones, según los últimos cálculos privados. Gran parte del deterioro en las reservas es producto de la mayor intervención en el mercado financiero a través de la compra venta de bonos para mantener contenidos a los dólares financieros.

En ese marco, un informe de la Fundación Capital planteó que "el Banco Central logró comprar divisas desde la devaluación del 14 de agosto, pero éstas se perdieron por otras vías, como la intervención en los dólares financieros para mantener una brecha más acotada".

El BCRA registró el lunes un saldo neto comprador de u$s8 millones en el MULC, y suma en septiembre u$s9 millones

"Si bien se intentará sostener el tipo de cambio oficial en los $350, la muy rápida pérdida de competitividad en línea con una inflación de dos dígitos mensuales, y una brecha cambiaria muy alta, limitarán las compras hacia delante", auguró.

También hizo hincapié en que, a pesar de la devaluación, el monto de compras netas viene registrando una marcada desaceleración: "Promediaron unos u$s37,8 millones diarios entre las elecciones primarias y el 30 de agosto frente a los u$s137,5 millones promedio de los primeros días del mes agosto".

El análisis evaluó que "la tensión en el frente cambiario se sostendrá hacia adelante en un marco de elevada incertidumbre política y con perspectivas macroeconómicas débiles", por lo cual vaticinó que "las compras netas del BCRA difícilmente se sostengan, con una competitividad cambiaria que se va diluyendo y una brecha cambiaria amenazante".

A su vez, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas consideró que durante septiembre el BCRA "va a seguir sumando compras en alguna medida, pero también va ir desacumulando divisas porque tiene que alimentar el pago de importaciones porque si no, la recesión va a ser más severa de la que estamos viendo, así que va a ir jugando con apertura y cierre de SIRAs".

"Creo que va a haber un acelerador y un freno, va a ser una microadministración de pagos". Tiene que acumular u$s5.000 millones de acá a fin de septiembre para cumplir con la meta de reservas del FMI. Es difícil cumplirla. Suponiendo que la quiera cumplir, va a tener que apretar fuerte el grifo", sostuvo.

Asimismo, los analistas de PPI afirmaron que la actual brecha cambiaria en torno a 119% (si me mide el Contado con Liquidación versus el dólar oficial) "no es inocua para el MULC, ya que, por un lado, incentiva a que los exportadores no liquiden y, por otra parte, estimula a los importadores, cuya demanda está reprimida en el mercado oficial, a presionar aún más este spread, volviendo la dinámica recursiva".

Pese a la racha compradora del BCRA, las reservas netas son negativas en torno a u$s4.600 millones

"Los primeros efectos adversos de una brecha tan elevada están comenzándose a sentir. La racha positiva del BCRA está perdiendo momentum. De los u$s1.126 millones adquiridos tras el salto discreto de 21,8% el 14 de agosto, u$s 659 millones o 59% del total fueron comprados en la primera semana. El ritmo de compras diarias se desplomó de u$s132 millones en la primera semana desde la devaluación a u$s56 millones en la segunda y u$s48 millones en la tercera. No obstante, si excluimos el resultado extraordinario de u$s135 millones del 29/08, la autoridad monetaria adquirió, en promedio, u$s27 millones por día en la última semana. Por ende, es más que elocuente que las compras del Central están perdiendo impulso", advirtieron.

Según su visión, "con una brecha en semejante nivel, la oferta del MULC podría tensarse en breve".