Milei confirmó su dolarización y reveló a qué tipo de cambio piensa hacerla

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó este miércoles su intención de avanzar en un plan de dolarización en la Argentina y sostuvo que cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, al tiempo que precisó que el tipo de cambio al que se realizaría sería al "de mercado", y dio como ejemplo un valor de $730, que se encuentra cerca del dólar blue ($720) y del contado con liquidación ($760).

"La dolarización se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos″, dijo.

"En el día de hoy voy a estar hablando de lo que popularmente se discute como dolarización pese a que hace siete años que hablo de competencia de monedas. Parte de este trabajo es lidiar con los mienten que de manera directa o deformando lo que uno dice, o intentan formar opinión con datos falsos", enfatizó Milei.

De esta forma, Milei salió al cruce de las interpretaciones que sostenían que había comenzado a recoger su propuesta. Milei cerró este miércoles el 9° Latam Economic Forum que se desarrolló en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires.

Milei, contra el Banco Central y Juntos por el Cambio

El candidato de LLA comenzó su charla advirtiendo que decidió focalizar su presentación en explicar su propuesta de dolarización porque parte de su "trabajo es lidiar con los que miente en manera directa o deformando lo que uno dice, o intentan formar opinión con datos falsos".

El líder libertario insistió en su discurso contra el Banco Central y desprecio a los políticos: "Ni tan siquiera llegan a ser seres humanos normales", lanzó.

Milei tuvo un párrafo especial para los economistas de Juntos por el Cambio que critican su iniciativa y sostienen que es inviable: "Yo no tengo la culpa que no sepan hacer las cuentas".

Milei ratificó su propuesta de cerrar el Banco Central y dolarizar la economía argentina.

"Decir que muchos países tiene BCRA y usar eso como argumento hasta a un chico le debiera dar vergüenza. Si ese fuera ese el argumento en 1813 esos mismos hubieran votado en favor de la esclavitud", enfatizó.

Dolarización: la explicación de Milei

Milei insistió en que su explicación de cómo se realizará la dolarización tiene como objetivo desenmascarar a los farsantes mentirosos.

"Una de las estupideces más grandes que escuché es que dolarizar conduce a una hiperinflación. Escuché muchas estupideces pero esta no entra en el plano de las inimaginables. Justamente nosotros proponemos esto para evitar la hiperinflación. Yo no tengo la culpa que sean tan brutos que no sepan nada", resaltó.

Milei explicó que el pasivo del Banco Central se compone de la base monetaria y las Leliqs que en conjunto suman unos u$s40.000 millones.

A su vez, indicó que el Banco Central tiene reservas por unos u$s10.000 millones que se utilizarían para rescatar la base monetaria y que las Leliqs se rescatarían a partir de la venta de títulos públicos actualmente en poder del BCRA, cuya valuación nominal es de u$s120.000 millones, pero de mercado es de u$s30.000 millones.

"Con estos recursos podemos dolarizar", insistió.

Sobre la instrumentación se pronunció a favor de un esquema similar al de El Salvador donde se propuso que la gente libremente cambie su moneda por dólares y que cuando se llega a los dos tercios se convalida legalmente.

"Por eso la velocidad tendrá que ver con la velocidad con la que la gente cambie sus pesos por dólares", indicó.

En ese marco advirtió: "Si llegamos a dolarizar antes de las elecciones de medio término vamos a tener una mayorías arrolladoras que nos permitirán llevar a la Argentina a ser potencia en los próximos 35 años".