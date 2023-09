Quiénes no pueden comprar dólar MEP: cantidad máxima y restricciones

Con las restricciones del gobierno para acceder al dólar oficial y ahorro, comprar dólar MEP es una de las pocas alternativas legales que existe en la actualidad.

¿Cómo saber si puedo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP se deben cumplir con ciertos requisitos. Para saber si no se está inhabilitado para adquirir este tipo de cambio se puede consultar con un bróker. Sin embargo, la forma más sencilla de saberlo es no estar incluido en alguno de los siguientes grupos:

Compra de dólar ahorro: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días

no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social

no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria

solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP

quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar

como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural

Por otra parte, se encuentran las personas que cobraron el ATP durante la pandemia. Si bien desde el gobierno afirmaron que, al no ser un beneficio activo, no habría un impedimento para comprar dólares, la realidad es que muchos agentes de bolsa siguen advirtiendo que, si fuiste beneficiario del ATP no podés comprar dólares, por lo que dicha situación es una incógnita.

Además, hay fuertes rumores de que las personas que hayan solicitado créditos subsidiados, como el ofrecido a monotributistas de $4.000.000 con una tasa de interés un 50% más económica que la comercial, no podrán comprar dólares, al menos hasta cancelarlo.

Hay rumores de que las personas que solicitaron créditos "subsidiados" no podrán comprar dólar MEP

¿Cuánto es lo máximo que se puede comprar dólar MEP?

El límite establecido en la actualidad es de 100.000 títulos nominales semanales, lo que se traduce en una suma cercana a los u$s40.000. Si bien la suma puede llegar a variar, en la realidad el límite afecta a un porcentaje ínfimo de la sociedad, generalmente empresas, por lo que se dice que para las personas físicas no hay "límite".

¿Cuáles son las restricciones para comprar dólares?

Dependiendo el tipo de cambio que desees acceder serán las restricciones que se aplicarán. Por ejemplo, en el caso del dólar ahorro, no debés estar en los siguientes grupos para poder adquirir la divisa estadounidense:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas que no tienen ingresos declarados o consistentes, por lo que se incluye tanto a personas que no tienen trabajo como también aquellos que trabajan de manera informal/en negro

Cotitulares de cuentas bancarias

Personas que trabajan en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP. En este último caso el gobierno ha comunicado que levantaría esta restricción debido a que no es un "beneficio" activo que esté otorgando el estado, aunque no hubo un comunicado oficial

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Quienes reciban algún subsidio del estado como, por ejemplo, a la energía eléctrica

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como Cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

Jubilados que hayan accedido a los créditos bonificados por ANSES

Personas que hayan accedido a planes de pago de deuda previsional

Además, aquellas personas que hayan realizado gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se haya debitado directamente los dólares de la cuenta o se haya pagado el resumen en dólares, se les descontará del cupo total y, en el caso de superarlo, se le descontará del mes próximo.

Por ejemplo, si tuviste gastos por u$s 470 y pagás el resumen en pesos, no podrás comprar dólares por ese mes, el siguiente y en el subsiguiente únicamente podremos adquirir u$s 130. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción de Netflix u aquellas realizadas en el exterior.

El límite del dólar ahorro se descuenta de los gastos realizados con tarjeta de crédito o débito

¿Cómo saber si se puede comprar dólares?

Dependiendo del tipo de cambio son las restricciones que se aplican y, por ende, podrás saber si estás habilitado para la adquisición de dólares. Sin embargo, siempre podés realizar una consulta con el ente que pensás operar para salir de dudas.

Es decir, en el caso de que desees comprar dólar ahorro podés consultar con tu banco, mientras que en el caso del MEP puede ser con tu bróker o si pensás adquirir stablecoins en el mercado oficial con tu exchange.