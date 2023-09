Inflación récord, un golpe de gracia a los plazos fijos: por qué el BCRA se resiste a subir la tasa de interés

Pese a la inflación de agosto de 12,4%, el directorio del Banco Central decidió no subir la tasa. ¿Cuáles son las razones detrás de esta postura?

Tras conocerse que la inflación de agosto fue de 12,4%, la cifra más alta en 32 años -desde febrero de 1991- por el impacto de la devaluación, el foco del mercado este jueves estaba puesto en la decisión del directorio del Banco Central respecto a la tasa de interés monetaria y el rendimiento de los plazos fijos.

Finalmente, desde el BCRA confirmaron que se mantendrá sin cambios la tasa de interés en 118% (209% en términos efectivos anuales, TEA).

Esta decidión fue una encrucijada ya que si se subía la tasa hubiera habido varios efectos colaterales, entre otros encarecer el crédito para las familias y empresas, pero mantenerla sin cambio (tal como se decidió) implica el riesgo de una mayor presión sobre el dólar blue, que esta semana retomó la tendencia alcista, y sobre las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP en un escenario de incertidumbre electoral que tradicionalmente alienta.

La última vez que el BCRA actualizó la tasa fue el lunes 14 de agosto, el día posterior a las PASO y en el marco de la implementación de un salto devaluatorio del 22%, dispuso elevar la tasa de la Leliq a 28 días 21 puntos del 97% TNA a 118%, con lo cual la tasa efectiva anual (TEA) actual se ubica en 209%.

Desde entonces, el rendimiento del plazo fijo tradicional a 30 días de hasta $30 millones para personas físicas es de 9,7% mensual. Y para el resto de las colocaciones del sector privado la tasa mínima garantizada actual está en 111%, es decir que da una rentabilidad de 9,12% mensual.

Tasa del plazo fijo: la decisión que tomó el BCRA

El rendimiento actual del plazo fijo queda en terreno negativo si se compara contra la inflación de agosto. Sin embargo, el BCRA mantuvo sin cambios la tasa de interés porque toma su decisión mirando las expectativas hacia adelante, la inflación futura. Y además, fundamentan que la tasa efectiva anual de 209% es positiva frente a la inflación anual.

En el Gobierno afirman que "aunque la inflación de agosto llegó a dos dígitos, la de septiembre viene más planchada" y atribuyen el costo de vida del mes pasado al impacto puntual de la devaluación.

La inflación de agosto fue de 12,4%, y es la más alta en los últimos 32 años

En ese marco, confían que con el tipo de cambio fijo hasta fin de octubre en $350, sumado a la renovación de los acuerdos de precios, y el congelamiento de tarifas de servicios públicos, la inflación de septiembre se moderará. Así, argumentan: "no vamos a subir la tasa por lo que pasó un mes, vamos a esperar".

También basan su optimismo en algunos relevamientos que muestran en la primera semana de septiembre una desaceleración inflacionaria. Al respecto, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI señaló que "a pesar del dato de inflación récord de agosto de 12,4%, y que en septiembre es probable que de 11%, las mediciones de alta frecuencia muestra que la inflación semanal está bajando, este miércoles salió un dato de un relevamiento privado que refleja que la general está en la zona de 1,5%, y la inflación núcleo en 2%"

"Si a ese ritmo empieza a viajar la inflación, estamos hablando de un ritmo de la inflación núcleo de 8,5% o 9% mensual, y la tasa siempre es mirando hacia adelante, y el que constituye un plazo fijo hoy tiene un rendimiento de 9,7%", Y recalcó: "con una inflación que en septiembre puede estar en 11%, pero ya en octubre en 10%, si se hace un promedio de eso, estás en un ritmo de 10,5%, con lo cual no es tan negativa la tasa de interés mirando hacia adelante".

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, coincidió con la visión de que "la tasa tiene que mirar para adelante, no para atrás". Y añadio que "la inflación de septiembre probablemente también sea de doble dígito pero por efecto de la devaluación de agosto, es decir no porque este mes estén aumentando los precios sino por el arrastre estadístico que dejó el mes pasado".

El economista indicó que el relevamiento de precios de alimentos de la consultora arrojó en la primera semana de septiembre una suba de 2,1% "que era lo usual que veníamos teniendo de inflación cuando tenemos un 6% de inflación mensual".

"Siempre la primera semana es más alta, da en torno a 2%" enfatizó Menescaldi y esgrimió "no es que la inflación semanal está yendo a un ritmo del 10% mensualizado, ya está bajando con lo cual no creo que sea necesario todavía subir la tasa".

El BCRA no quiere subir la tasa para no agrandar mas el pago de intereses mensual por sus pasivos remunerados

Tasa: las razones por las que el BCRA no quiere subirla

Los especialistas admiten que en la recta final rumbo a las elecciones no es una decisión fácil subir la tasa por el costo que implica esa medida en términos de encarecimiento del crédito, el impacto sobre la actividad económica, y el deterioro del déficit cuasifiscal del Banco Central.

Y es que al subir la tasa de interés sube la velocidad a la que crecen los pasivos del BCRA, lo que alimenta la expectativa de inflación hacia el futuro y empeora el balance de la entidad.

"No va a moderar la inflación porque suba la tasa. Y sí va a deteriorar el balance del BCRA. Si aumenta la tasa se complica con el tema del pago de los pasivos remunerados y eso es lo que tiene que controlar. No tiene sentido, es pegarse un tiro en el pie", aseveró Menescaldi.

Al respecto, Eco Go indicó que "hay $19,8 billones de pasivos remunerados, nivel cercano al máximo alcanzado en marzo de 2018 cuando se llegó a $20,8 billones a precios de hoy".

En sintonía, Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso destacó que "una suba en la tasa de interés, implicaría un aumento en la deuda remunerada del BCRA por lo tanto, agrandaría al déficit cuasifiscal".

"Hoy en día, se devengan de intereses de casi $2 billones por mes. Aproximadamente un 20% de la base monetaria. Esto sumará presión a la emisión futura y, por lo tanto, afecta de manera negativa a las expectativas de inflación", fundamentó.

La tasa del plazo fijo quedaría sin cambios con un rendimiento mensual de 9,7%

De igual diagnóstico, el economista Federico Glustein dijo que el BCRA "no sube la tasa para que no impacte en la actividad" a la vez que un alza "será peligrosa a corto mediano plazo" porque "hoy necesita emitir una base monetaria cada 3 meses y medio, se va a tornar insostenible, sobre todo, pensando que se puede espiralizar la inflación, y eso derivar en una necesidad permanente de emisión y tasa"

A su vez, la economista Natalia Motyl juzgó que ante el dato de inflación de agosto el BCRA debería subir la tasa de 118% TNA a "144% anual para que quede en 12% efectiva mensual" en línea con la inflación.

Sin embargo, la analista estimó que la entidad "por temas electorales puede que la deje estable" dado que subir la tasa tiene varios efectos nocivos. Y entre las consecuencias colaterales, remarcó el "impacto negativo sobre la actividad económica, que viene con dificultades por la inestabilidad macro y la falta de disponibilidad de dólares, y la caída del consumo". Y es que un aumento de la tasa encarece más el crédito para las familias, tanto por el costo de los préstamos bancarios como el que se paga al financiarse con tarjeta de crédito, y para las empresas.

Dólar: el riesgo de no subir la tasa

El dólar blue subió $5 el miércoles al cerrar en $735, es la tercera alza consecutiva, y acumula en la semana un aumento de $25. En tanto el CCL finalizó en $741, sea un incremento de 0,3%, y el MEP se mantuvo estable $676,32. Las divisas financieras se mantienen calmas gracias a la mayor oferta de divisas que trae el dólar soja 4, lo que a la vez le da mayor poder de fuego al BCRA para intervenir en el mercado financiero y mantenerlos a raya.

Pero los analistas auguran una tendencia alcista de los dólares paralelos por efecto de los cambios en el impuesto a las Ganancias que implica una mejora en el poder adquisitivo de gente con sueldos altos que suele ahorrar en dólares. Y también cuando a fin de septiembre finalice en dólar soja 4. En este contexto, algunos analistas advierten que no subir la tasa es "muy riesgoso" porque puede presionar más fuerte sobre los dólares paralelos.

Al respecto, Motyl evaluó que si el BCRA "deja igual la tasa de interés acelerará la dolarización de carteras y el impacto posterior sobre el nivel general de precios". Y auguro que "podríamos caer en una dinámica inestable en la que haya presiones continuas sobre mercado cambiario y aceleración de la inflación", auguró.

Para algunos analistas, no subir la tasa es arriesgado y puede presionar sobre los dólares paralelos

Ante ese panorama, la economista proyectó que el dólar blue puede escalar "a los $800 en próximos días puede hasta alcanzar los $900 si no hay respuesta del BCRA".

De igual lectura, el analista financiero Christian Buteler, opinó que ante la inflación de agosto el BCRA "debería subir la tasa para dejarla positiva". Y juzgó que "con este dato de inflación que fue demolador es arriesgado no tocar la tasa porque no tenes estable el mercado de cambios, y tenés la elección dentro de 45 días, y siempre hay una dolarización previa electoral".

Enfatizó además: "está el antecedente de lo que ocurrió previo a las PASO que los dólares paralelos se escaparon. Con todos esos condimentos la tasa debería subir al 12% mensual".

Asimismo, Moschet dijo que "un aumento de la tasa podría servir para contener la demanda de dinero que se ve duramente golpeada ante la inflación galopante" y estimó que la cifra inflacionaria de agosto puede "que genere una huida de los pesos más rápida y eso termine repercutiendo en el tipo de cambio libre, aunque también es cierto que después de las PASO hubo un gran overshooting ue marcó un aparente techo en el corto plazo para el dólar".

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, concordó que "la cercanía de la elección, la incertidumbre grande de quién puede ser el ganador, hace que uno tenga la expectativa que la gente busque refugio en el dólar a partir de la segunda quincena de septiembre o los primeros días de octubre".

Te puede interesar Dólar "electoral", con fuerte alza: el nuevo precio que proyectan más de 40 economistas

De todos modos, el economista alegó que "la demanda de dolarización preelectoral a esta altura del partido va a seguir siendo fuerte y la suba de tasas a esta altura sería un placebo temporario, no creo que nadie que quiera irse dolarizado en octubre esté mirando la tasa" "Para los dólares financieros derrochan reservas usando lo que compra en el MULC para controlarlos, dejando cada vez más afectada la posición del BCRA tanto en lo que atañe a sus activos como a sus pasivos", criticó.