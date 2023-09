¿Cuándo y cómo puedo retirar los dólar MEP?

Frente a una inflación desenfrenada, el dólar MEP aparece como una gran alternativa para resguardarse de los vaivenes de la economía local. Además, a diferencia del tipo de cambio "blue", este es legal y prácticamente ilimitado, pudiendo retirar los "billetes" de forma simple y rápida a través de tu banco.

¿Cuándo puedo retirar mis dólares MEP?

Una vez que procediste a la compra de dólar MEP, comprando un activo que cotiza en ambas monedas, adquiriéndolo en pesos y posteriormente vendiéndolo en dólares, se te acreditarán los dólares en tu cuenta (según el plazo escogido a la hora de operar).

En el caso de que los compres a través de tu homebanking, por lo general, no deberás hacer ninguna operación adicional, sino que simplemente deberás dirigirte a una sucursal de tu banco y proceder a retirar la divisa estadounidense.

Sin embargo, si tu banco no tiene sucursales físicas ni cajeros propios que entreguen dólares, como sucede con muchos bancos digitales, o realizaste la operación a través de un bróker, deberás transferir los dólares a una cuenta bancaria que tenga sucursal física o cajeros de su propia red que dispensen dólares.

¿Cómo saco dólar MEP?

Para sacar dólar MEP deberás haber realizado la operación de compra, es decir, haber adquirido un bono o activo que cotice en ambas monedas con pesos, esperar 1 día de parking luego del plazo de liquidación escogido y venderlo en su variante en dólares.

Para retirar dólar MEP deberás tener una caja de ahorro o cuenta corriente en dólares

Luego, deberás dirigirte a la parte de "retiro de fondos" u similar en tu bróker, ingresar el CBU de tu cuenta corriente o caja de ahorro en dólares, ingresar el monto a retirar y proceder con la extracción.

Posteriormente, una vez que tenés los fondos acreditados en tu cuenta bancaria, podrás sacar un turno o simplemente dirigirte a una sucursal para proceder con la extracción de los billetes.

¿Cómo pasar dólar MEP a cuenta bancaria?

Para pasar dólar MEP a tu cuenta bancaria el procedimiento puede variar levemente según con la entidad que operes. Sin embargo, suele ser muy intuitivo, por lo que al tener tu dinero en cuenta deberás ingresar tu CBU y datos de tu caja de ahorro o cuenta corriente en dólares, ingresar el monto a extraer y confirmar la operación.

¿Cuántas veces puedo comprar dólar MEP al mes?

Como tal no existe una limitación para la compra de dólar MEP en el mes, siempre y cuando elijas el mismo plazo de liquidación tanto para la compra como para la venta en dólares o no elijas un bono soberano para la operatoria.

Es decir, si compraste el bono AL30 en pesos con plazo de liquidación "contado inmediato", deberás venderlo en su versión AL30D también en "contado inmediato".

El BCRA limitó las acreditaciones en dólares sin justificación a una sola por mes calendario

Lo mismo sucede si elegís el plazo de liquidación "a 48 horas". En el caso de que mezcles los plazos, siendo lo más habitual comprar el bono en pesos en contado inmediato y venderlo a 48 horas en dólares.

En este caso se aplica una restricción, la cual se hizo a través de la resolución general 969 que restringe la compra de bonos soberanos en contado inmediato o liquidación en 48 horas, si durante los 15 días corridos anteriores se vendieron en el plazo de 48 horas, excepto que también se hayan comprado a 48 horas, además de comprometerte a que no harás esta operación en los próximos 15 días subsiguientes.

Por otra parte, cabe recordar que las acreditaciones en dólares a tu cuenta bancaria es de 1 sola por mes calendario. La misma no es "por cuenta", sino "por persona", por lo que si recibiste una transferencia en de moneda extranjera en un banco, no podrás recibir otra hasta el mes próximo.

¿Cómo saber si puedo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP se deben cumplir con ciertos requisitos. Para saber si no se está inhabilitado para adquirir este tipo de cambio se puede consultar con un bróker. Sin embargo, la forma más sencilla de saberlo es no estar incluido en alguno de los siguientes grupos:

Compra de dólar ahorro: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días

no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social

no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria

solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP

quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar

como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural

Por otra parte, se encuentran las personas que cobraron el ATP durante la pandemia. Si bien desde el gobierno afirmaron que, al no ser un beneficio activo, no habría un impedimento para comprar dólares, la realidad es que muchos agentes de bolsa siguen advirtiendo que, si fuiste beneficiario del ATP no podés comprar dólares, por lo que dicha situación es una incógnita.

Te puede interesar Sancionaron a Ramiro Marra por recomendar invertir en acciones y pagará millonaria multa

Además, hay fuertes rumores de que las personas que hayan solicitado créditos subsidiados, como el ofrecido a monotributistas de $4.000.000 con una tasa de interés un 50% más económica que la comercial, no podrán comprar dólares, al menos hasta cancelarlo.