Las 4 inversiones para subirse al dólar y que recomiendan expertos antes de las elecciones

En época de elecciones es clásico el aumento de la volatilidad de los precios de los activos así como también la dolarización de las carteras. Por lo que los ahorristas buscan conocer cuáles son las alternativas para proteger sus ahorros de la incertidumbre política y económica.

En este sentido, el Argentina se agregan otros factores que le insertan un "condimento" especial al escenario local.

Así, influyen aspectos como la inflación muy alta, que según los últimos datos del Indec fue de 12,4% en agosto y que en todo el año puede llegar a acumular un alza en torno al 150%, según algunos especialistas.

"Por todos estos aspectos, la preservación del capital es algo primordial en el actual contexto", afirma a iProfesional Roberto Geretto, economista y portfolio manager de Fundcorp.

Por eso, propone 4 inversiones, atadas de forma directa o indirecta al dólar, para realizar en este momento electoral de alta inflación y tipo de cambio volátil.

1. Dólar libre

Por medio de diferentes herramientas financieras se pueden comprar dólares a través de los distintos instrumentos bursátiles, en los denominados MEP y contado con liquidación. O bien, en un entorno de cepo cambiario, también se puede recurrir a la plaza informal o blue.

Distintas inversiones en dólares otorgan un resguardo al ahorrista ante una devaluación o frente a la inflación elevada.

"Un valor en $700 no es bajo, ya que en términos reales está en los mismos niveles que en la crisis del 2001 y también se encuentra por encima del promedio de la actual gestión presidencia. Es decir, es un ´dólar de crisis´", sostiene Geretto.

Al respecto, considera que, en un contexto de normalización económica, un dólar de $600 debería "perder" contra la inflación en el largo plazo.

"Sin embargo, desde una perspectiva de corto plazo, el dólar sigue siendo un refugio de valor, donde en caso que se profundice la crisis, el dólar puede tener recorrido al alza. Especialmente, en caso que Argentina vaya hacia una dolarización, un dólar de $700 es barato, teniendo en cuenta que el dólar de conversión para dolarizar la economía es indeterminado, dado el nivel negativo de reservas netas que se tiene", advierte Geretto a iProfesional.

2. Fondo común (FCI) dólar linked

Los fondos comunes de inversión (FCI) que tienen en su cartera bonos atados a la variación del precio del dólar oficial (dólar linked) son otra "clásica" opción para invertir pesos para quienes quieran dolarizar sus inversiones.

"Lo ideal es tener la mayor participación de obligaciones negociables (ON), para que no tener tanta exposición al riesgo del Tesoro. Al margen de ello, también se encuentra el peligro de que haya un atraso cambiario o un desdoblamiento. Sin embargo, ambos casos tienen sus atenuantes, porque ya sea que el Gobierno atrase el dólar oficial y/o lo desdoble, la próxima gestión va a tener que revertir estos hechos, sobre todo si quiere empezar a normalizar el mercado de cambios y la economía", grafica Geretto.

En resumen, el escenario planteado es que todo lo que no se devalúe ahora igual se hará más adelante por el escenario económico tan golpeado.

Los bonos emitidos en pesos que siguen la variación del precio del dólar oficial (dólar linked) se encuentran entre los preferidos.

Asimismo, es importante tener en cuenta que después del salto cambiario que hubo en agosto tras las PASO, los bonos dólar linked operan con tasa negativa. Por lo tanto, se considera que a futuro, "muy probablemente", paguen menos que la devaluación oficial.

A ello se le debe sumar que, dado que el Banco Central está manteniendo fijo al precio del dólar oficial desde mediados de mes pasado, "no es aconsejable invertir en ellos para un horizonte de inversión muy corto, es decir, para antes de las elecciones de octubre", aclara Geretto.

3. Obligaciones negociables (ON) dólar linked

Ahora bien, también se puede optar por invertir en obligaciones negociables (ON) atadas al comportamiento del precio del dólar oficial (dólar linked) de empresas puntuales.

Algunos nombres de compañías con ON buscadas por inversores, según este analista, son Telecom, Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol.

"El lado negativo de comprar a una ON particular en vez de suscribir a un fondo de inversión es que se tiene menos liquidez, se está sujeto al riesgo específico de la empresa que se adquiere, y también los mejores créditos cotizan con retorno negativo frente a la devaluación. Es decir, no cubren la totalidad de una variación en el tipo de cambio", advierte Geretto a iProfesional.

4. Bonos soberanos dólar hard

La última alternativa de inversión se presenta como la más volátil, aunque también con una potencialidad muy alta, y consiste en comprar bonos soberanos emitidos en dólares (dólar hard).

Los bonos soberanos en dólares tienen cierta volatilidad para el corto plazo, y se recomienda que estén nominados con ley de Nueva York.

"A corto plazo puede verse afectado este instrumento si el Gobierno vende bonos en dólares con ley local, y otros factores actuales como la falta de reservas en el Banco Central y la tasa de interés del exterior. Pero un cambio de Presidente promete darle un importante impulso, si es que se tendrá una nueva gestión dispuesta a normalizar la economía y solucionar los desequilibrios constantes", razona Geretto.

Y agrega que la correlación negativa entre brecha cambiaria y paridad de los bonos hace que, medido en pesos, "esta inversión sea ganadora".

Por último, subraya que el hecho que haya bonos con legislación de Nueva York brinda "más resguardos".

Así, por su liquidez, indica que el bono global con vencimiento al 2030 (GD30) es una de las "clásicas opciones". En tanto, si se desea algo más de cupón y protección legal, el global que caduca en 2038 (GD38) es "otra buena opción".

Finalmente, para aquellos que desean más riesgo, el bono con vencimiento 2030 con ley local (AL30) es una de las alternativas "más usuales".

"Gran parte de la suerte se decidirá en las elecciones de octubre, cuyo resultado va a influir directamente sobre estos papeles", concluye Geretto a iProfesional.