Billeteras virtuales: cuáles son los cambios para los usuarios tras marcha atrás del BCRA

El ministro de Economía, Sergio Massa, se pronunció a favor de la derogación de una norma que modificaba el mecanismo que los usuarios de billeteras electrónicas usaban para fondear las cuentas, a la vez que anunció un acuerdo con las fintech para bonificar las comisiones que los comercios pymes deben abonar por el uso de las plaaformas.

De esta forma, el Banco Central retrotraería la medida adoptada a través de la Comunicación "A" 7841, que disponía deshabilitar el mecanismo de débito inmediato ("Debin") para ingresar dinero a las billeteras virtuales desde cuentas bancarias a partir del 1 de diciembre próximo y su reemplazo con otro, llamado "Transferencias Inmediatas Pull".

El DEBIN es una transferencia en línea en la cual quien cobra inicia el trámite y quien paga sólo debe aceptarlo. En el caso de la modalidad recurrente, esa autorización es general y habilita cobros periódicos.

Billeteras digitales: los cambios que impactarán en los usuarios

1- Bonificación para cobros con QR de Mercado Pago. Se bonifica el arancel para cobrar con QR usando dinero en cuenta de Mercado Pago para los nuevos comercios que se incorporen al sistema, para ventas de hasta $330.000 (1000 UVAs) o los primeros tres meses, lo que ocurra primero.

2- Reducción de comisiones para cobros con QR con tarjeta de crédito. Se reducen las comisiones que pagan los comercios PyME para cobros a través de QR con tarjeta de crédito, pasando de 6,99% + IVA a 5,77% + IVA con acreditación inmediata.

La vigencia de esta medida sería por tres meses ya que, en caso de ser electo presidente, Massa pretende regular de otra forma la operación del dinero digital y las billeteras virtuales.

El conflicto entre Mercado Pago y el Banco Central

Desde la sanción de la Comunicación "A" 7841, el pasado 14 de septiembre, se desencadenó un conflicto entre el Banco Central, las entidades bancarias y las empresas fintech, con Mercado Pago a la cabeza.

Según argumentaban las fintech, el mecanismo de "Transferencias Inmediatas Pull" con el que se pretendía actualizar el mecanismo de fondeo de cuentas no estaba suficientemente probado -empezó a operar parcialmente en agosto último- y requería mecanismos de validación que generaban "fricciones" que, en casos de algunos bancos, obligaba a los usuarios a ir hasta un cajero automático para obtener la clave (token) necesaria para validar la cuenta de destino del dinero.

"El reemplazo del Debin -operatoria eficaz y segura, que ha logrado una excelente adopción- por una herramienta incipiente y con un amplio margen de mejora por recorrer aún, presenta un riesgo de incremento de operaciones fraudulentas. Al mismo tiempo, induce al uso del efectivo o de otros medios de pago tradicionales, ante la imposibilidad de utilizar esta herramienta como medio de fondeo", señalaron las empresas a través de un comunicado de la Cámara Argentina Fintech.

Sin embargo, Mercado Pago fue más allá y, este lunes, emitió un comunicado en el que acusó a las entidades bancarias de impulsar un cambio de normativa que buscaba "impedir que 4 millones de personas generen rendimientos".

Según Mercado Pago, el Debin "es el medio de transferencia más seguro que existe" y "tiene el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total de transacciones)", por lo que el reemplazo "es negativo".

"La solución que proponen, "Transferencias Inmediatas Pull", todavía tiene fallas y no sirve como reemplazo", remarcaron.

Por qué hubo marcha atrás

Según argumentaron desde el Banco Central, la medida ya había sido discutida en la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina (Cimpra) como parte de una transición hacia la normativa internacional, que establece esta clase de mecanismos para vinculación de cuentas bancarias y fintech de una misma persona.

En ese sentido, señalaron que la norma buscaba que el Debin se acotara a las operaciones de pago, mientras que las transferencias entre cuentas se realizarán a través del sistema de Transferencias Inmediatas Pull.

Aún así, el conflicto entre las entidades bancarias y Mercado Pago tiene varios capítulos, de los cuales el del Debin es sólo el más reciente.

Semanas atrás, el BCRA había ordenado que, a partir del 1 de septiembre, existiera una "plena interoperabilidad" de los códigos QR, para que cualquier aplicación de pagos -bancaria o fintech- pudiera usar cualquier código QR para pagar a través de esta con todos los medios de pago (dinero en cuenta y tarjetas de débito y crédito).

Sin embargo, desde Mercado Pago -principal propietaria de los códigos QR- dijeron no estar listos "por cuestiones de seguridad" y pidieron una prórroga de ocho meses.

"Si no nos ponemos de acuerdo en los estándares y en el win-win comercial, es como que cualquier jugador no bancario venga y diga a tu red de cajeros: 'Listo, ahora quiero usarla gratis'. No sería lo más lógico ni tampoco escuchamos la contrapropuesta viniendo a empatar este partido", dijo Paula Arregui, CCO de Mercado Pago, durante un evento reciente, sobre la interoperabilidad plena de códigos QR.