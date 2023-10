¿Por qué la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Economía a Claudia Goldin?

Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, ganó el lunes el Nobel de Economía por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral. Curiosamente, es apenas la tercera mujer entre los 93 galardonados en la categoría de economía.

La galardonada de este año en Ciencias Económicas se hizo merecedora de este galardón pues ofreció el primer estudio metódico sobre los ingresos de las mujeres y la participación de la mujer en el mercado laboral a lo largo de los siglos. Tras conocer que había sido la elegida, Goldín se refirió a su investigación a y afirmó que "Siempre he sido una optimista. Pero cuando veo los números, creo que ha ocurrido algo en Estados Unidos, en la década de 1990, pues nuestra tasa de participación de mujeres era la más alta del mundo y ahora ya no lo es".

Para superar esta situación, sostuvo: "Debemos dar un paso atrás y hacernos preguntas sobre cómo encajar la familia, el hogar, con el mercado laboral y de empleo". Para llevar a cabo su tarea, Claudia Goldin ha rastreado los archivos y recopilado más de 200 años de datos de EE.UU., lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué han cambiado con el tiempo las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo.

En su estudio, concluye que "Las mujeres están muy infrarrepresentadas en el mercado laboral mundial y, cuando trabajan, ganan menos que los hombres". Goldin demostró que la participación femenina en el en el mercado laboral no ha seguido una tendencia ascendente o lineal a lo largo del tiempo, sino que la curva tomó una forma de U.

En tal sentido, la participación de las mujeres casadas disminuyó con la transición de la sociedad agraria a la industrial a principios del siglo XIX y repuntó con el crecimiento del sector servicios a principios del siglo XX.

Goldin explicó este patrón como el resultado de cambio estructural y la evolución de las normas sociales las responsabilidades de la mujer en el hogar y la familia. Por otra parte, Goldin demostró que el acceso a la píldora anticonceptiva desempeñó un papel importante en la aceleración de este cambio revolucionario, al ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres en lo que hace a la planificación de la carrera profesional.

Según Goldin, el papel de una mujer en el mercado laboral y su salario no depende sólo de cambios económicos y sociales

La brecha salarial entre hombres y mujeres

A pesar de la modernización y del crecimiento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo XX, durante todo este largo período apenas se redujeron las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Según el análisis de Goldin, el papel de una mujer en el mercado laboral y el salario que recibe no dependen sólo de cambios económicos y sociales generales. También se ven determinados en parte por sus decisiones concretas sobre, por ejemplo, cuánta educación recibir. En tal sentido, sostiene que las decisiones educativas, que repercuten en toda una vida de oportunidades profesionales, se toman a una edad relativamente temprana.

Si las expectativas de los jóvenes se forman a partir de las experiencias de generaciones anteriores -por ejemplo, sus madres, que no que no volvieron a trabajar hasta que sus hijos crecieron-, el desarrollo será lento.

Históricamente, gran parte de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres se explicaba por las diferencias en la educación y la formación. Sin embargo, Goldin ha demostrado que esa diferencia existe aún en la misma ocupación, y que se profundiza en gran parte con el nacimiento del primer hijo.

El trabajo de Goldin no ofrece soluciones, pero su investigación permite a los legisladores abordar el arraigado problema, indicó Randi Hjalmarsson, miembro del comité del premio.

"Ella explica el origen de la brecha, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo varía con la fase de desarrollo. Y por lo tanto, no hay una única medida", dijo Hjalmarsson. "Es una cuestión política complicada porque si uno no conoce el motivo subyacente, una medida concreta no funciona".

Sin embargo, "al comprender por fin el problema y llamarlo por su nombre adecuado, podremos labrar una senda mejor hacia el futuro", dijo Hjalmarsson.

"Comprender el papel de la mujer en el mercado laboral es importante para la sociedad. Gracias a la investigación de Claudia Goldin sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y los obstáculos y barreras a las que habrá que hacer frente en el futuro", afirma Jakob Svensson, Presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.