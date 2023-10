Con dólar blue arriba de $1.000, se hunde el plazo fijo: ¿el Banco Central intentará "salvarlo"?

El jueves se conocerá el dato de inflación de septiembre y ese día se reúne el directorio del BCRA, que deberá definir si sube o no la tasa

En un escenario de tensión cambiaria donde el dólar blue cruzó por primera vez esta semana la barrera de los $1.000 y la inflación de septiembre se ubicaría de nuevo en dos dígitos por el impacto de la devaluación, la gran incógnita en el mercado es qué hará el Banco Central esta semana con la tasa de interés de los plazos fijos.

Este jueves 12 de octubre el INDEC difundirá el dato de inflación de septiembre que, según estimaciones de consultoras privadas se ubicó en un rango de entre 11 % y 12%, con lo cual no mostraría una desaceleración significativa frente al 12,4% de agosto.

Ese día también se reunirá el directorio del Banco Central que se enfrentará al dilema de qué hacer con la tasa de interés una vez conocida la cifra de inflación en el actual contexto de mayor dolarización en la recta final a las elecciones, lo que disparó al dólar blue que cerró el martes a un récord de $1.010, aunque durante la rueda tocó un pico de $1.050, y también aceleró el alza de las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP.

En septiembre el BCRA decidió mantener sin cambios la tasa de política monetaria pese a la aceleración inflacionaria, Así, la última vez que la entidad la ajustó fue el lunes 14 de agosto, el día posterior a las PASO y en el marco de la implementación de un salto devaluatorio del 22%, dispuso elevar la tasa de la Leliq a 28 días 21 puntos del 97% TNA a 118%, con lo cual la tasa efectiva anual (TEA) actual se ubica en 209%

Pero el salto del dólar blue que en los primeros diez días de octubre escaló 26,25% le propinó un golpe de gracia al rendimiento del plazo fijo tradicional a 30 días que hasta $30 millones para personas físicas es de 9,7% mensual. Y para el resto de las colocaciones del sector privado la tasa mínima garantizada actual está en 111%, es decir que da una rentabilidad de 9,12% mensual.

Tasa del plazo fijo: ¿qué evalúa el BCRA?

Ante el salto abrupto esta semana del dólar blue y de las divisas financieras en medio del ruido que provocó los dichos del candidato por La Libertad Avanza, Javier Millei, quien desalentó la renovación de plazos fijos en moneda local., el BCRA difundió el lunes un comunicado en el cual destacó que la entidad procura mantener una tasa de retorno positiva de esas colocaciones en pesos.

La tasa del plazo fijo minorista rinde actualmente 9,7% mensual, y pierde frente a un dólar blue que en octubre ya trepó 26%

"El sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento. La política monetaria desarrollada por el BCRA procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%", indicó el comunicado.

En ese sentido, en despachos oficiales admiten que en el mes pasado el rendimiento del plazo fijo quedó por debajo de la inflación. Así especulan que es probable que en un contexto de presión muy fuerte del mercado de cambios el BCRA no quieran quedar dos meses seguidos abajo de la inflación.

De todos modos, según trascendió, la decisión de una eventual suba de la tasa no está tomada aún. Los miembros del directorio del BCRA están conversando, y todavía no hay un único criterio, están los que abogan por mantenerla sin cambios, y los que quieren subirla.

Tasa del plazo fijo: ¿cuál es la encrucijada?

Emilio Prado, economista de la Fundación Libertad y Progreso sostuvo que "para evitar un mayor derrumbe en la demanda de pesos y la consecuente crecida en los dólares paralelos, es probable que el BCRA decida ofrecer una mayor tasa de interés el jueves". Sin embargo, el analista explicó que "la decisión es delicada por las consecuencias que puede traer fijar una tasa que sea menor o mayor".

"Por un lado, si la nueva tasa no es lo suficiente atractiva para evitar una dolarización más aguda de los ahorristas, el BCRA habrá convalidado una tasa más alta y un mayor pago de intereses por su deuda remunerada sin los efectos de estabilización", advirtió.

Por otro lado, adujo que "si bien fijar una tasa lo suficientemente alta puede llegar a contener la corrida actual, tendrá consecuencias directas en la magnitud de los intereses que paga la deuda remunerada del BCRA, que hoy se encuentra por encima de los $20 billones, es decir, más de tres veces la base monetaria de la economía, agudizando aún más el desequilibrio monetario futuro".

Estiman que la inflación de septiembre rondó entre 11% y 12%, con lo cual la tasa del plazo seria otra vez negativa

El analista financiero Gustavo Ber prevé que "en vista a las turbulencias cambiarias, el BCRA se inclinaría por reanudar la suba de la tasa, pero eso tiene efectos negativos sobre la actividad económica a y la dinámica de los pasivos remunerados, a la vez que no tendría impacto suficiente para retener a todos los ahorristas que cada vez más se orientan a la búsqueda de cobertura".

Por su parte, el economista Federico Glustein señaló que "no creo que la suba ahora, posiblemente vaya a darse post elecciones". Y subrayó que un incremento de la tasa de interés "es bastante conflictivo" porque haría que el BCRA "tenga que pagar más por las Leliqs, y frenaría aún más la actividad".

"Se requiere por lo menos una tasa anual de 190% o 200% para dar un mensaje fuerte al mercado gt decirle nosotros queremos seguir en el peso y pagamos mucho por ello, pero a sabiendas que las elecciones pueden derivar en un proceso dolarizador no tiene mucho sentido pagar mucho por pesos hoy", argumentó.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, prevé que, si tras las elecciones el gobierno vuelve a devaluar, "van a mover la tasa, pero en el corto plazo no creo que se animen porque subirla no tiene mucho sentido, genera más pesos y es peor". Y añadió: "yo dejaría un aumento de la tasa como arma para usarla eventualmente si después del 22 octubre tenes otra corrida cambiaria".

Asimismo, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, manifestó que "de cara a las las elecciones en la que el principal candidato presidencial está diciendo que el peso es excremento y desaconseja invertir en plazos fijos, parecería que la clásica suba de tasa de interés no ayuda para estabilizar" pero "por el lado de la inflación también hay argumentos para aumentarla porque si se observa una baja inflacionaria va a ser muy acotada, para septiembre a nosotros nos da entre 11,5 y 12%, por lo cual sigue alta".

Plazo fijo: ¿suba de tasa frenará la dolarización?

Las opiniones de los analistas consultados por iProfesional discrepan acerca de cuál será la decisión del BCRA en materia de la tasa del plazo fijo. Y es que aunque el manual teórico indicaría que la entidad debería subirla para sostener la demanda de dinero, los especialistas admiten que en el actual contexto ya no hay un nivel de tasas que sea efectiva para frenar la dolarización e impulsar la renovación de los depósitos en pesos.

Creen que una suba de tasas igual no frenaría el proceso de dolarización

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler consideró que fue un "error" no haber subido la tasa el mes pasado cuando la inflación de agosto dio 12.4%. Y argumentó: "no subieron la tasa aduciendo que era una inflación transitoria, pero en septiembre también va a ser de dos dígitos, con lo cual deberían aumentarla, aunque no es lo mismo haberlo hecho antes que ahora en medio de la corrida cambiaria"

"Una vez desatado el dólar, contenerlo es mucho más difícil. La posibilidad de que una suba de la tasa implique una respuesta rápida en el mercado es menor que si lo hubieran hecho en tiempo y forma", esgrimió.

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, cree que la decisión de Economía de informar semanalmente la inflación fue para mostrar "que se desaceleró y el objetivo era no subir la tasa, pero ahora el recalentamiento del dólar blue más los financieros podría hacerlos recapacitar".

No obstante, evaluó que una eventual suba de la tasa "no cambiará nada porque el proceso de dolarización tiene que ver con la demanda pre electoral habitual incrementada por la irresponsabilidad oficial de emitir brutalmente post PASO y de la irresponsabilidad de Milei de querer fomentar una huida del peso para que su proyecto de dolarización sea más accesible de ser logrado desde el punto de vista técnico".

Asimismo, Franciso Ritorto, analista de ACM dijo que "si nos guiamos por los manuales de economía, una suba de tasas sirve para mantener atractivo la inversión en pesos y sostener la demanda" pero recalcó que "el problema es que hoy en día no parece posible definir una tasa de equilibrio que te permita evitar una dolarización" y acotó: "sobre todo cuando uno de los principales candidatos declara en contra de la moneda propia".

Alejandro Giacoia, economista de EconViews concordó que "en este momento lo que haga el BCRA con la tasa no va a ser suficiente para frenar la corrida, me parece que la huida del peso responde más a la incertidumbre sobre las elecciones que a la tasa negativa, con lo cual puede subirla, pero no veo que pueda tener mucho efecto".

En el directorio del BCRA aún no hay una postura unificada de qué hacer con la tasa de interés

De igual diagnóstico, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, juzgó que "si persiste la corrida cambiaria creo que la van a subir". Y enfatizó que" los bancos comienzan a estar preocupados, y si bien en medio de una corrida la suba de tasas pierde poder de contención, es una herramienta de política". De todas formas alertó que "no hay un nivel de tasa en medio del pánico".

Con la misma lectura, Eliana Scialabba, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI) fundamentó que "desde el punto de vista económico, hay un nivel de tasa en el que esta deja de ser efectiva como ancla en la competencia con el dólar, y los argentinos ya han elegido el dólar".

"No hay incentivos además para subir la tasa, ni económicos ni políticos, ya que Massa no podrá capitalizar un endurecimiento monetario antes de las elecciones, ya que los plazos fijos que podrían colocarse a una mayor tasa de interés, vencen en noviembre, luego de ir a las urnas", razonó.

Tasa del plazo fijo: ¿por qué y cuánto debería subir?

Para la economista Natalia Motyl, "el BCRA debería subir la tasa de interés en 330 puntos básicos en su próxima reunión para morigerar la mayor presión en el mercado cambiario y tratar de desacelerar la dolarización de carteras". Según su visión, esa medida ayudará a morigerar la salida (de los depósitos) por un mes más", y auguró que "de lo contrario seguirá subiendo fuerte el dólar y en unos días estaremos con un blue a $1.300".

Ritorto opinó que "aumentar la tasa en el contexto actual, más allá de que se intente mantener en niveles reales positivos, no permite prever que logre los efectos deseados, pero en caso de que la inflación de septiembre se encuentre alrededor del 11% mensual, la TNA debería aumentar 14 puntos porcentuales, ubicándose por encima del 132%".

Por su parte, Sigaut Gravina estimó que "algo va a tener que subir la tasa como para mostrarse activo, por lo menos acomodarla más cerca de la inflación y dar un poco de pelea, sino la señal es que se está deteriorando mucho el peso y el BCRA no hace nada,y es muy complejo no hacer nada".