Disparada del blue alimenta expectativas devaluatorias: ¿podrá Massa mantener el dólar oficial a $350 hasta noviembre?

El pasado 14 de agosto, luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) el Banco Central (BCRA) realizó una devaluación del 22% en el dólar oficial mayorista y lo llevó a $350. La promesa del Gobierno fue mantenerlo fijo en ese valor hasta, al menos, el 15 de noviembre. Sin embargo, con reservas exiguas y en medio de un fuerte salto del dólar blue y de los financieros -CCL y MEP- en los últimos días, surge el interrogante acerca de la posibilidad de lograr ese objetivo.

El dólar blue cotizó este jueves a $980, con lo que moderó una escalada que lo llevó a aumentar más de $200 y superar los $1.000 en la última semana. Por su parte, los dólares financieros también experimentaron un rally alcista. El dólar MEP alcanzó los $870,46, lo que implica un incremento de más de 24% en lo que va del mes. En tanto, el CCL marcó un valor de $966,96 con lo que acumula una suba de 17,6% desde que comenzó octubre.

Por otra parte, con el afán de moderar la corrida hacia el dólar y contrarrestar los llamados a abandonar los depósitos en pesos de Javier Milei, el BCRA elevó este jueves la tasa del plazo fijo 15 puntos porcentuales hasta 133% nominal anual (TNA). Queda por verse la efectividad de esta medida, que en principio parece insuficiente. Con la nueva tasa, el plazo fijo tradicional pasa a pagar 10,9% cada 30 días, mientras que la inflación avanza a un ritmo mucho más alto: fue de 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre, según datos del INDEC.

¿Qué pasará con el dólar mayorista ante la suba en los paralelos?

En relación con las subas de los dólares paralelos, el economista Camilo Tiscornia señaló ayer en un panel organizado por la Alyc Invertir en Bolsa (IEB) que "se anticipó algo que todos sabíamos que iba a suceder, aunque lo novedoso quizás fue el nivel tan grande de virulencia y en tan corto tiempo. Tarde o temprano esto se iba a corregir, pero la expectativa era que iba a suceder con un gobierno nuevo".

Y agregó que "había un caldo de cultivo para que esto pasara, que es el desequilibrio fiscal y monetario muy profundo que tiene Argentina, pero la aparición de Milei como un candidato con muchas posibilidades de ganar las elecciones complicó mucho esta expectativa, porque generó mucha incertidumbre".

En esa línea, Tiscornia señaló que "las declaraciones (de Milei) fueron muy desafortunadas: llamó a no renovar los plazos fijos, lo que apunta contra el sistema financiero directamente. Que un candidato presidencial con chances de ganar diga eso, genera mucho miedo".

El factor Milei y la falta de reservas

Las declaraciones de Milei fueron condenadas por todo el arco político y por economistas de distintos sectores tras ser consideradas como "irresponsables". Está claro que, en un escenario cambiario tan débil, cualquier mensaje en contra del peso nacional favorece una corrida y el Gobierno cuenta cada vez con menos poder de fuego por la falta de dólares en las reservas del Banco Central. En las últimas tres ruedas la autoridad monetaria tuvo que desprenderse de u$s381 millones para atender la demanda del mercado.

Las reservas, en estado crítico, complican el escenario cambiario.

Atento a esta realidad, el Gobierno oficializó ayer un nuevo programa de incentivo exportador para los sectores minero, Pyme, automotriz y agropecuario. El incentivo comprende la posibilidad de liquidar en el Contado con Liquidación el 25% de las divisas generadas por las ventas externas. El esquema es igual al ya vigente en los sectores sojero y petrolero.

Sobre el potencial éxito de estas medidas, Tiscornia consideró que "el Gobierno no tiene tantas herramientas porque no hay un stock grande de reservas a disposición y no queda del todo claro que pueda haber un flujo de dólares para abastecer esto. Cuanto más grande es la brecha, menor es el incentivo para el que tiene que vender en el mercado oficial".

Tipo de cambio fijo a $350, ¿hasta cuándo?

En diálogo con iProfesional, el director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, afirmó que "el Gobierno sí puede persistir un par de semanas más con el dólar a $350, pero la presión en el mercado oficial va a ser cada vez más dura. Todos van a estar esperando la devaluación que, si no se produce después de las elecciones presidenciales, cuando se destape la olla va a ser mucho peor".

Y agregó que "si el tipo de cambio recién se mueve después del balotaje o del 10 de diciembre cuando asuma el nuevo mandatario, va a generar previamente más presión. Sería deseable que al menos el Gobierno después de las presidenciales empiece nuevamente a mover el dólar, porque cualquier precio que se queda fijo en Argentina -con una inflación de más del 10% mensual- se atrasa rápidamente".

Para Sigaut Gravina, con una brecha que ronda el 200% con el dólar informal y arriba del 150% con el CCL, "se pone presión adicional y te hace más insostenible el escenario. Todo el mundo está esperando que algo pase después de las elecciones, entonces los exportadores no liquidan, todo el que puede importar al oficial lo hace, y eso arma una situación muy compleja".

Nuevo tramo del swap con China

En lo que puede ser la última bala disponible, el Gobierno pretende anunciar la semana que viene la ampliación del swap de monedas con China, con el objetivo de obtener el equivalente en yuanes a más de u$s5.000 millones, que podrían ser utilizados tanto para pagar importaciones como para intervenir en el mercado cambiario. El anuncio sería realizado en el marco de la gira que el presidente, Alberto Fernández, realizará en el país asiático.