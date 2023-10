Deuda en pesos: en medio del salto del dólar blue, Massa afronta la última licitación antes de las elecciones

El ministro de Economía Sergio Massa atravesará este jueves 12 de octubre la primera licitación de deuda del Tesoro del mes en la que buscará conseguir fondos para cubrir vencimientos por unos $750.000 millones.

Será el último examen en el mercado previo a las elecciones presidenciales del 22 de octubre y se desarrollará en un clima de mayor tensión cambiaria ante el salto del dólar blue que esta semana alcanzó un valor récord de $1.010 con lo cual trepa en lo que va de octubre un 26%, y la escalada también de las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP.

A eso se suma el ruido que provocaron los dichos del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, desalentando la renovación de los plazos fijos y evitar tener pesos en las carteras, lo que desencadenó también rescates netos en Fondos Comunes de Inversión y money market que, según los cálculos de PPI entre lunes y martes sumaron $430.592 millones.

En este contexto, los analistas consideran que será una prueba clave aunque estiman que el Tesoro no tendrá dificultades en renovar los vencimientos de esta semana dado que en el marco del cepo hay "demanda cautiva" y porque esperan participación del sector público ya que el Banco Central estuvo comprando títulos de deuda en pesos en el mercado secundario para sostenerlos en un contexto de mayor fragilidad.

Deuda en pesos: ¿cuál es el menú?

Los analistas de PPI estiman que, tras el reciente canje de deuda de entes públicos, alrededor del 89,6% de los vencimientos se encuentran en manos privadas.

Para enfrentar esta licitación en medio de la disparada del dólar blue, la secretaría de Finanzas elaboró un menú de 7 instrumentos de deuda, y todos ajustan por inflación o por el tipo de cambio oficial.

En esta licitación Economía debe conseguir fondos para cubrir vencimientos por $750.000 millones

En la canasta ofrecida hay una Letra de Liquidez del Tesoro (LELITE) con vencimiento el 31 de octubre de 2023 que puede ser suscripta solo por FCI.

Además brinda dos Letras del Tesoro ajustada por CER (es decir que indexa por inflación) con vencimientos el 18 de enero de 2024 (X18E4) y el 20 de febrero de 2024 (X20F4).

Ofrece dos bonos Dólar Linked, o sea atado al tipo de cambio oficial, que vencen el 30 de abril de 2024 (TV24) y el 31 mayo de 2025 (TV25).

Y contempla también dos Bono Dual que ajusta por inflación o por tipo de cambio oficial, lo que rinda más a la fecha de vencimiento, que expiran el 30 de junio de 2024 (TDJ24) y el 30 de agosto del próximo año (TDG24).

Con este menú, Economía pretende inicialmente conseguir $25.000 millones en títulos en moneda local y el equivalente a u$s200 millones. La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este jueves y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué opinan los analistas del menú?

Pedro Siaba Serrate, estratega jefe de PPI evaluó que "faltando sólo cinco ruedas para las elecciones generales, la demanda de dólares por parte de los inversores se aceleró en las últimas jornadas, se observó una notable recuperación de los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial (Dólar Linked y Duales), por lo que no nos sorprende que el menú ofrecido por el Tesoro, a excepción de las letras cortas, esté compuesto exclusivamente por este tipo de títulos, tratando de aprovechar la mayor demanda de los privados por estos instrumentos".

La licitación se desarrollará en medio de la mayor tensión cambiaria con un dólar blue que superó los $1.000

"A pesar del incremento de la incertidumbre respecto a la deuda en pesos y la cobertura parcial que ofrecieron los DL frente a la devaluación del oficial en agosto, los inversores parecen preferir una cobertura imperfecta a no tenerla", señaló.

Dijo que "dada la vulnerabilidad de la deuda soberana en pesos no vemos atractivo en ningún segmento" pero consideró que "para los inversores que estén alcanzados por regulaciones/restricciones que no permitan la dolarización, ni soberanos en dólares ley extranjera creemos que los títulos DL y Duales son las mejores opciones dentro de este esquema".

Por su parte, Mateo Reschini, indicó que "la LECER de febrero no había sido tan líquida así que no la vimos tanto en el mercado de pesos, y la de enero si la vimos en el mercado incluso con el sell off que hubo y se mantuvo bastante estable por lo que asumimos que el BCRA debe haber tratado de defender un poco más el precio ahí" y opinó que "el menú es adecuado porque busca dar propuestas CER, y duales y dólar linked ya que se ve bastante demanda estos días e ingreso en los fondos que tienen esos activos".

Los analistas de Facimex juzgaron que "el menú se encuentra dentro de lo esperable ante la mayor demanda por cobertura".

Deuda en pesos: ¿qué expectativas tienen los analistas para la licitación?

Los analistas de Facimex Valores plantearon que "en las últimas semanas se observó una fuerte caída de la demanda de activos en pesos y un comportamiento mucho más defensivo de los inversores, lo que podría afectar el roll over". Sin embargo, prevén que "el resultado probablemente será positivo considerando que el BCRA habría comprado deuda del Tesoro en pesos en el mercado secundario por $581.000 millones desde la última licitación, según nuestras estimaciones, cifra equivalente al 77% de los vencimientos".

En sintonía, el especialista en finanzas Salvador Vitelli juzgo que el Tesoro "va a poder afrontar los vencimientos que tiene sobre todo por la compra que hizo el BCRA en el mercado secundario inyectando de liquidez ", y especuló que en la actual coyuntura "puede haber demanda de dólar linked, aunque la mayor demanda depende de los precios que se liciten", al tiempo que remarcó "el BCRA ha logrado en algunos títulos normalizar la curva de pesos que venía muy rezagada".

El menú de la licitación ofrece títulos ajustados por inflación y por tipo de cambio oficial

El analista financiero Gustavo Ber sostuvo que "a pesar de los ruidos electorales y económicos, creo que podría llegar a cubrirse los vencimientos con el amplio menú aunque posiblemente con un menor nivel de financiamiento neto que en anteriores oportunidades en el complicado actual contexto". Según su visión, en un escenario de aceleración inflacionaria "las Lecer con vencimiento en enero y febrero podrían ubicarse entre los instrumentos más demandados".

Por su parte, Siaba Serrate imagina que habrá "demanda cautiva (bancos sobre todo), pero en este contexto, será difícil captar al inversor privado genuino". Y vislumbra que "posiblemente el DL más corto (TV24) capte más atención por parte de los inversores" en tanto que "los Duales son una buena opción para aquellos con pesos atrapados que quieran estar cubiertos ante ambos riesgos (inflación y devaluación), siendo el TDG24 el título con mayor monto emitido hasta el momento, y que podría contar con mayor liquidez en caso de necesitar desarmar posición en el secundario".

En cuanto a las LECER, el analista indicó que "dado que prácticamente el 75% de los vencimientos de esta semana están explicados por la LECER de octubre (X18O3), probablemente haya cierta demanda por estos títulos, pero teniendo en cuenta que la deuda CER viene muy golpeada en las últimas semanas, es probable que el Tesoro deba ofrecer deba ofrecer mayores tasas que las observadas en el secundario para despertar el interés de los inversores".

Para Reschini, pese a la escalada del dólar blue y las divisas financieras, no espera dificultades en la renovación de los vencimientos "porque buena parte de los títulos los pueden tener regulados que hoy por hoy no pueden hacer otra cosa que entrar en las licitaciones".

En sintonía, el economista Federico Glustein cree que "habrá renovación porque los bancos tienen una ligazón con el BCRA que no pueden desarmar así como es probable que suceda una alta tasa de aceptación del sector público".

El analista Christian Buteler concordó que el Tesoro "no tendrá gran dificultad en la renovación, en este caso cepo le juega un poco a favor porque hace que los pesos queden atrapados y a algún lado tengan que ir, cuando compras un dólar MEP o CCL, se lo compras a otro privado que tiene que colocar esos pesos en algún instrumento ya sea bono o letra, o un depósito para que le rindan algo y no se le devalúen".