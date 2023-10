Cómo y dónde comprar dólares online de forma rápida y sencilla

Gracias al avance tecnológico, comprar dólares online es algo sumamente sencillo y no requiere de conocimientos sofisticados. Además, muchos bancos y entidades financieras han facilitado la operación, ya que en algunos casos se puede comprar con un simple clic.

¿Cómo comprar dólar virtual?

Antiguamente, existían muchas plataformas para comprar dólares de forma virtual de forma rápida y sencilla. A pesar de esto, con las enormes restricciones cambiarias, esto fue disminuyendo considerablemente, por lo que comprar dólares, independientemente de si es online o presencial, se ha vuelto algo "casi imposible".

Sin embargo, el avance tecnológico permitió que cada vez sean más las personas que puedan adquirir dólar MEP, operación que antes estaba reservada solo para un nicho de mercado. En términos simples, este se consigue en la bolsa de valores comprando un bien en pesos y vendiéndolo posteriormente en su "versión" en dólares, obteniendo un tipo de cambio implícito.

En este sentido, el activo más utilizado para la adquisición es el bono AL30, ya que tiene menos restricciones. Con respecto al procedimiento para obtener dólar MEP es muy sencillo. En primer lugar deberás contar con una cuenta comitente en un bróker.

Luego, deberás transferir los pesos que utilizarás para comprar los dólares desde una caja de ahorro o cuenta corriente a nombre. Es de suma importancia que tengas este dato en cuenta, ya que las transferencias de terceros a tu cuenta comitente nunca se acreditarán.

El dólar MEP es un tipo de cambio legal y casi ilimitado

Posteriormente, deberás comprar el bono "AL30" (u otro activo que cotice en ambas monedas). Si bien el paso a paso puede variar según con la entidad que operes, el procedimiento como tal es el siguiente:

Hacer clic en "Invertir" o similar

Seleccionar la opción compra

Elegir el mercado "BYMA"

Ingresar Al30 o el ticker del activo con el que querés operar

Ingresar el tipo de moneda (pesos). En el caso de que el bróker simplemente visualice dos tipos de activos como, por ejemplo, AL30 y AL30D deberás elegir el primero, ya que la "D" del segundo hace referencia a "dólares"

Escoger el plazo de liquidación, siendo el más elegido "contado inmediato", ya que agiliza la operación

Ingresar la cantidad de bonos

Ingresar el precio, pudiendo escribirlo manualmente o elegir opciones como stop limit o precio de mercado (la opción más rápida y fácil)

Confirmar la transacción

Una vez que realizaste los pasos descriptos anteriormente, ya tendrás tu bonos AL30 en cartera (dependiendo de la opción que hayas elegido).

Para venderlo, en estos momentos, deberás esperar 1 día hábil y hacer el mismo procedimiento, con la única diferencia que en lugar de elegir "compra" seleccionarás "venta" y en lugar de pesos seleccionarás dólares (o el símbolo con la "D" en su defecto, es decir, en el caso del "Al30" deberías elegir "AL30D").

Cabe recordar que para esto la operación debe haberse realizado en una entidad local, no haber comprado y vendido en diferentes plazos (es decir, tanto la compra como la venta del bono debe haberse hecho en el mismo tiempo, ya sea 48 horas o contado inmediato) y no estar impedido para operar.

Luego de confirmar la transacción, tus dólares ya estarán acreditados en tu cuenta comitente, por lo que simplemente deberás transferirlos. Cabe recordar que actualmente hay un límite de una transferencia mensual en dólares y, partir de la segunda, deberás justificarla.

¿Cómo comprar dólares más baratos que el blue?

Si bien existen muchas ventajas de comprar dólares fuera del mercado blue, ya que es un tipo de cambio considerado "ilegal", lo que general algunas desventajas, es importante tener en cuenta que el mercado es volátil, por lo que hoy un tipo de cambio puede estar más barato que este y al otro día revertirse la situación.

El dólar blue es considerado un tipo de cambio "ilegal"

Sin embargo, en los últimos años, el tipo de cambio MEP y cripto han estado más barato que el tipo de cambio informal. En el caso del MEP, el procedimiento es el previamente mencionado. En el caso del "dólar cripto" es importante tener en cuenta que no se adquieren directamente dólares, sino stablecoins que, en términos simples, son criptomonedas que tienen una paridad 1 a 1 con el dólar, siendo USDT y USDC las más conocidas.

En este último caso, podés comprar las stablecoins a través de un exchange local, ingresando dinero y luego comprando la criptomoneda en cuestión, o si tenés mayor experiencia en el sector, podés hacerlo a través del mercado P2P.

¿Cómo saber si puedo comprar dólar MEP?

Como mencionamos anteriormente, para comprar dólar MEP deberás cumplir con ciertos requisitos. Para saber si no se está inhabilitado para adquirir este tipo de cambio se puede consultar con un bróker. Sin embargo, la forma más sencilla de saberlo es no estar incluido en alguno de los siguientes grupos:

Compra de dólar ahorro: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días

no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social

no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria

solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP

quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar

como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural

Por otra parte, se encuentran las personas que cobraron el ATP durante la pandemia. Si bien desde el gobierno afirmaron que, al no ser un beneficio activo, no habría un impedimento para comprar dólares, la realidad es que muchos agentes de bolsa siguen advirtiendo que, si fuiste beneficiario del ATP no podés comprar dólares, por lo que dicha situación es una incógnita.

Además, hay fuertes rumores de que las personas que hayan solicitado créditos subsidiados, como el ofrecido a monotributistas de $4.000.000 con una tasa de interés un 50% más económica que la comercial, no podrán comprar dólares, al menos hasta cancelarlo.