Dólar blue: tras suba de tasas y con inflación récord, ¿a qué precio llegaría a las elecciones?

El dólar blue se recalentó en la recta final a las elecciones y en la última semana registró un récord de $1.010, con un pico intradiario de $1.050, aunque el jueves recortó y cerró en $980, en medio de mayores operativos de control en cuevas de la City porteña. El dólar informal acumuló, así, un alza semanal de $100, pero los analistas dudan de que el blue llegue calmo a los comicios y auguran volatilidad.

Los economistas plantean que la moderación en el ritmo de suba de los dólares financieros a partir de las nuevas trabas es una "calma ficticia" que será "transitoria". Argumentan que "los fundamentos para una tendencia alcista se mantienen" y remarcan que la contracara de esas restricciones es que "estalló" el mercado del dólar futuro, porque los inversores buscan la vía para dolarizarse. Al respecto, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores`, destacó que, en solo dos días, en la plaza de futuros la cotización del dólar oficial prevista para diciembre saltó de $800 a $944, y en enero alcanza los $1.180.

Y en ese marco, alertó también que las mayores trabas para los dólares financieros pueden terminar presionando al alza al blue en la última semana previa a las elecciones, y advirtió que "eso es mucho más grave por el impacto que pueden tener en la inflación, porque los comercios están más pendientes del blue que del CCL y el MEP.

En este contexto, con una inflación récord en septiembre de 12,7%, el directorio del Banco Central (BCRA) resolvió subir la tasa de política monetaria y el rendimiento de los plazos fijos con el objetivo de dotar de más atractivo a las inversiones en pesos e intentar frenar la huida al dólar, en medio del tenso escenario electoral.

Sin embargo, los analistas consideran que la suba de la tasa no será efectiva para detener el proceso de dolarización y el desarme de plazos fijos en pesos. Algunos analistas prevén que el valor del dólar blue el viernes previo a las elecciones podría estar nuevamente arriba de los $1.000.

El dólar blue cerró el jueves a $980, con lo cual bajó $30 frente al día previo, aunque en la semana acumuló suba de $100

Tasa de plazo fijo: ¿la suba frenará dolarización?

El BCRA dispuso el jueves incrementar de 118% a 133% la tasa de interés mínima garantizada sobre los plazos fijos de personas humanas, con lo cual el rendimiento mensual será de 11% para las imposiciones a 30 días hasta $30 millones de pesos, y equivalente a una TEA del 254,82%. Y para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima efectiva mensual garantizada se establece en 126%.

Al respecto, Andrés Reschini evaluó que "la tasa aún se queda corta con el IPC de septiembre, y tenemos una escalada de tipos de cambio que hace que en lo que va del mes de octubre los alternativos lleven una suba acumulada de entre el 18% y 22%, dependiendo el que tomes".

"Hay una abrumadora incertidumbre sobre lo que vendrá después de las elecciones mientras se van profundizando los desequilibrios actuales. Por otra parte BCRA tiene un pasivos remunerados que son aproximadamente 2.9 veces el patrimonio neto contable, lo que hace que no esté en condiciones de pagar tasa de casi 300% y mantener fijo el dólar oficial. Difícilmente logren traer la calma que el mercado necesita con esta tasa en este contexto", auguró.

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que "133% de suba de tasa sigue siendo negativa frente a la inflación de septiembre" y enfatizó que "hoy tenés que contener una corrida cambiaria importante, con lo cual creo que esta alza de la tasa es exigua, y llega tarde. Tendría que haberse subido cuando se conoció el dato de inflación de agosto de 12,4% y no treinta días después, cuando ya hay una inflación consolidada en el 12% mensual". Y recalcó que "la suba de la tasa se debe tomar para evitar que pase una corrida, pero una vez desatada, es menos efectiva para contenerla".

A su vez, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go concordó que "esta suba de la tasa no va a tener impacto en la demanda de dinero, no es que la gente vaya a quedarse en plazo fijo, dado el riesgo que tenés de tener un fuerte aumento en el tipo de cambio, tal como lo muestra el dólar futuro".

En ese marco, el economista opinó que "con el grado de incertidumbre que estamos teniendo, le veo poca efectividad a la suba de la tasa", y remarcó que "nadie se va a quedar en pesos hoy solo porque te aumentaron 2 puntos la tasa de interés, porque el riesgo que hay en la suba en el precio del dólar es mucho mayor que la recompensa que podría llegar a dar el tipo de interés".

Por la escalada inflacionaria y del dólar, el Banco Central subió la tasa del plazo fijo 15 puntos porcentuales hasta el 133%.

Repetto también evaluó que "el que suban algo la tasa no va a tener gran impacto, pero no veo incentivos a quedarte con los pesos en el actual contexto y con candidatos como Massa, que emite cada vez más y llena el mercado de pesos, o Milei, que propone dolarizar".

Dólar blue: tras perforar los $1.000, ¿puede seguir bajando?

Buteler vinculó la caída del blue a que "había subido mucho en poco tiempo, y es lógico que en algún momento tengas un descanso. El MEP y el CCL no habían subido tanto, y esa brecha en algún momento se acorta. Además, antes de un fin de semana largo puede haber más necesidad pesos para esos días".

"Pero esa baja no tiene nada que ver con los operativos de control ni salir a apretar cuevas", aseveró el experto, e ironizó: "Cerrar la carnicería porque sube la carne, nunca hizo bajar la carne".

Buteler enfatizó que "este martes puede volver a subir, porque no es que se paró la corrida", y aseguró que "cuánto más restricción pones, más caro lo va a vender quien lo tiene". El analista argumenta que las mayores regulaciones de la CNV a los dólares financieros también pueden presionar al blue, con lo cual vislumbra "en las cuatro ruedas hábiles que faltan hasta las elecciones, va a haber volatilidad"

El economista Federico Glustein prevé que, más allá de los operativos de control que pudieron haber contribuido a bajar al blue el jueves, "creo que el dólar informal va a subir en la semana previa a las elecciones, sobre todo por el dato de inflación de septiembre que fue muy desalentador".

La inflación de septiembre llegó a un récord de 12,7%, y prevén que ante ese dato el blue seguirá subiendo

Dólares financieros: ¿se mantendrán calmados?

Repetto juzgó que hay "una especie de feriado cambiario por la magnitud de las restricciones de la CNV para operar con dólares financieros, pero es mantener la calma en forma ficticia". Y vaticinó: "La calma que hemos visto en cada momento lo único que hizo fue preceder a la tormenta, porque mientras no haya credibilidad y las propuestas de los candidatos sean como las que estamos viendo, uno no puede esperar nada demasiado bueno hacia adelante".

"Buscar que la gente se quede en pesos a través de regulaciones es fantasioso, puede durar cinco días. El objetivo es llegar a las elecciones con el menor ruido posible, porque luego van a tener que abrir el grifo del CCL y MEP, dado que esto repercute después en la actividad productiva y en los precios. La gente, en este contexto de incertidumbre, antes de quedarse con los pesos sale a comprar bienes o busca cobertura por otra vía, y por eso están estallando los futuros de dólar", esgrimió.

En ese marco, Repetto especuló que "en la última semana antes de las elecciones, este tipo de medidas restrictivas pueden darte algo de tranquilidad en los mercados regulados, porque está todo tan trabado que es como si estuvieras en un feriado".

Pero previno que "eso genera que la gente va a buscar alguna salida, y entonces lo que ganas de tranquilidad quizás en los dólares financieros deriva en más tensión en el mercado de futuros, y el BCRA va a seguir perdiendo reservas porque nadie le va a liquidar dólares, por qué para que le van a liquidar dólares si después con los pesos no saben qué hacer".

A su vez, los analistas de Delphos señalaron que estas restricciones "lograron restar demanda mayorista a los dólares financieros, pero será difícil que veamos bajas importantes faltando tan poco para las elecciones generales".

De igual diagnóstico, los analistas de PPI afirman que, pese a las nuevas trabas, "los fundamentos para una tendencia alcista (del CCL y MEP) se mantienen y, como suele ocurrir en estas ocasiones, solo es cuestión de tiempo para que el mercado se rearme". Plantean que "el gran interrogante es si con la descompresión forzada sobre la demanda alcanza para llegar con un CCL no muy alejado de estos valores a las elecciones". Y en ese sentido, subrayan que el mercado de futuros refleja que "las expectativas devaluatorias siguieron exacerbándose, lo cual da prueba de la transitoriedad de la calma".

Para algunos analistas, el blue llegará a las elecciones con un valor superior a los $1.000

Dólares paralelos: ¿a qué valor pueden llegar a las elecciones?

Consultado sobre si el blue puede permanecer por debajo de los $1.000 hasta las elecciones, Reschini alegó que "es muy difícil saberlo, son valores de distressed market, si logran generar algo de confianza, sí, pero no parece que vaya a suceder al menos antes de los comicios".

Glustein estimó que tras el dato de inflación de septiembre "el blue va a subir y va estar arriba de $1.000, hay un mercado que se termina dolarizando previo a las elecciones por más que hayan subido la tasa". Así, calculó que el blue "va a rondar entre $1.020 y $1.030" el viernes previo a la votación presidencial "por la presión dolarizada y porque cada vez el peso vale menos y por la incertidumbre electoral y la gente buscan cubrirse en moneda fuerte para proteger su poder adquisitivo"

"Tampoco veo calma en los financieros, que subieron pese a las restricciones, y eso es porque cada vez que hay menos oferta y hay demanda suben los precios. Creo que el CCL puede superar los $1.000 y el MEP cruzar los $900", pronosticó.

Para el analista financiero Gustavo Ber "más allá del respiro" que tuvo el jueves el blue "en el actual contexto electoral y económico, creo que se reanudará el reacomodamiento alcista de la mano de la sostenida dolarización y la elevada inflación que empuja de fondo, así como la caída en la demanda de dinero". Según su visión, el valor del blue y de los dólares financieros se aproximará "hacia la zona de los $ 1.000 antes de las elecciones".

Buteler vislumbra "volatilidad, no se puede dar por superada la corrida, la incertidumbre va a seguir, y con el precio puede pasar cualquier cosa, es difícil saber si ya se vio el techo porque si en los últimos cuatro días antes de las elecciones tenés una declaración incorrecta, lo que un ves como valor tope puede no serlo".

"No veo es ninguna medida que el gobierno haya tomado hasta ahora que pueda calmar por si la situación ni para el blue, ni para el MEP ni para el CCL", concluyó.