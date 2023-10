¿Cómo hago para abrir una caja de ahorro en dólares?

Abrir una caja de ahorro en dólares es cada vez más sencillo, ya que no solo se puede hacer de forma presencial, sino también existe la posibilidad de hacerlo totalmente online. Desde iProfesional te contamos todos los detalles.

¿Que documentación se necesita para abrir una caja de ahorro en dólares?

Según el BCRA es suficiente presentar el DNI para acreditar domicilio, nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento. Sin embargo, el banco puede llegar a solicitarte requisitos adicionales, por lo que según con el banco que operes, estos pueden variar levemente.

Por ejemplo, en el caso del Banco Francés son los siguientes:

Ser mayor de 18 años

Presentar tu DNI (Documento Nacional de Identidad)

Tener una constancia de tu domicilio

Firmar el Contrato de Adhesión

En el caso del Banco Provincia, solicita los siguientes datos:

Ser titular de una cuenta en pesos

Presentar un documento de identidad (DNI, LC, LE y Pasaporte o CI para extranjeros). Documento original y fotocopia de la primera y segunda hoja, y otras donde figuren los cambios de domicilio

Constancia de domicilio (fotocopia de un impuesto o servicio a nombre del solicitante, o en su defecto constancia expedida por autoridad policial)

Constancia de inscripción ante la AFIP (constancia de CUIT, CUIL o CDI)

¿Cómo tener una caja de ahorro en dólares en Argentina?

Para tener una caja de ahorro en dólares deberás presentar la documentación solicitada por el banco. En cuanto al procedimiento, dependerá si es presencial u online. En el caso de que sea presencial, deberás juntar la respectiva documentación y acercarte a la sucursal más cercana, solicitando atención con un oficial de cuentas.

Podés obtener una caja de ahorro en dólares tanto de forma online como presencial

En el caos de que sea online, el procedimiento variará según con el banco que operes. Por ejemplo, en el caso del Banco Santander, deberás entrar en la sección "Personas" y luego en "Paquetes y cuentas". Allí podrás hacer la respectiva solicitud online y, si cumplís con los requisitos, podrás tener tu caja de ahorro en dólares.

¿Cuánto cuesta una caja de ahorro en dólares en Banco Nación?

Si cobrás tus haberes a través de una cuenta sueldo en el Banco Nación, bonifican el 100% de la comisión de mantenimiento mensual de la caja de ahorro en dólares. Por el contrario, si no contás con esta bonificación, el mantenimiento es de u$s 6 más IVA el cual se paga a tipo de cambio oficial sin ningún tipo de recargo.

¿Qué se necesita para abrir una cuenta en dólares en Argentina?

Como mencionamos anteriormente, para abrir una cuenta en dólares básicamente necesitás contar con tu DNI, ser mayor de edad y presentar una constancia de tu domicilio. Además, deberás tener ingresos demostrables tanto para tener una cuenta en dólares como para poder comprarlos.

En este último caso no deberás estar incluido en alguno de los siguientes grupos:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas que no tienen ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo como también aquellos que trabajan de manera informal/en negro

Cotitulares de cuentas bancarias

Personas que trabajan en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP. En este último caso el gobierno ha comunicado que levantaría esta restricción debido a que no es un "beneficio" activo que esté otorgando el estado, aunque no hubo un comunicado oficial

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Quienes reciban algún subsidio del estado como, por ejemplo, a la energía eléctrica

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como Cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

Jubilados que hayan accedido a los créditos bonificados por ANSES

Personas que hayan accedido a planes de pago de deuda previsional

Actualmente muy pocas personas pueden acceder al dólar ahorro

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se haya debitado directamente los dólares de la cuenta o se haya pagado el resumen en dólares, se les descontará del cupo total y, en el caso de superarlo, se le descontará del mes próximo.

Por ejemplo, si tuviste gastos por u$s 300 y pagás el resumen en pesos, no podrás comprar dólares por ese mes y el siguiente únicamente podrás comprar u$s 100. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción de Netflix u aquellas realizadas en el exterior.