Deuda en pesos: Massa enfrenta la última prueba antes del balotaje

El ministro de Economía Sergio Massa atravesará este viernes 27 de octubre la última licitación de deuda del Tesoro del mes, en la que buscará conseguir fondos para cubrir vencimientos por unos $505.271 millones.

Será el primer test tras la elección presidencial en primera vuelta que arrojó un resultado sorpresivo para el mercado al quedar el candidato oficial y ministro de Economía Sergio Massa en primer lugar para competir en un balotaje con el postulante de la Libertad Avanza, Javier Milei a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

La licitación se desarrollará en un clima de mayor calma cambiaria donde el dólar blue este jueves volvió a bajar por segunda rueda consecutiva al cerrar en $980, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP también exhiben una tendencia descendente, luego del overshooting (sobrerreacción) de la semana pasada en la previa electoral.

Los analistas prevén que el Tesoro no tendrá dificultades en renovar los vencimientos de esta semana dado el resultado electoral plantea "un clima más constructivo para la deuda en pesos" y que en el marco del cepo hay "demanda cautiva".

Deuda en pesos: ¿cuál es el menú?

Los analistas de PPI estiman que, tras el reciente canje de deuda de entes públicos, alrededor del 98,3% de los vencimientos se encuentran en manos privadas. Y para enfrentar esta licitación la secretaría de Finanzas elaboró un menú de 7 instrumentos de deuda, y todos ajustan por inflación o por el tipo de cambio oficial.

En la canasta ofrecida hay una Letra del Tesoro ajustada por CER (es decir que indexa por inflación) con vencimiento el 20 de febrero de 2024 (X20F4).

En esta licitación Economía debe conseguir fondos para cubrir vencimientos por $505.000 millones

Ofrece dos bonos dólar linked, o sea atado al tipo de cambio oficial, que vencen el 30 de abril de 2024 (TV24) y el 31 marzo de 2025 (TV25).

Contempla también un Bono Dual que ajusta por inflación o por tipo de cambio oficial, lo que rinda más a la fecha de vencimiento, que expira el 30 de junio de 2024 (TDJ24).

Y tres Bonos del Tesoro ajustados por CER (BONCER) que vencen el 20 de mayo de 2024 (T6X4), el 14 de octubre de 2024 (T4X4), y el 14 de febrero de 2025 (T2X5).

Con este menú, Economía pretende inicialmente conseguir $40.000 millones en títulos en moneda local y el equivalente a u$s150 millones. La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este viernes y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué expectativas tienen los analistas?

Pedro Siaba Serrate, estratega jefe de la administradora de fondos PPI, señaló que "Finanzas se encuentra en una situación completamente diferente a la de la última subasta" dado que "el nuevo panorama que se abrió después de las elecciones incrementa los incentivos a mantener el tipo de cambio oficial fijo (o un crawling peg por debajo de la inflación), al menos, hasta diciembre".

"El resultado plantea un clima más constructivo para la deuda en pesos, reduciendo la posibilidad de un escenario de nominalidad descontrolada y aumento en la probabilidad de pago", afirmó.

Analistas prevén buen resultado de licitación en un escenario con dólares paralelos calmos

En este contexto, el experto evaluó que "dentro de la deuda en pesos, al menos en el corto plazo, el escenario es relativamente más productivo en la parte CER" por lo que ve valor en la Lecer de febrero". También consideró que "aprovechando la baja de las últimas ruedas, y teniendo en cuenta que volveremos a ver demanda por cobertura antes del balotaje, no podemos descartar algo de demanda en dólar linked" por lo cual "el TV25 en una tasa superior a devaluación -2% puede ser una alternativa interesante".

Los analistas de Facimex Valores destacaron que "la prueba será la última antes del balotaje, por lo que para el Tesoro será clave conseguir abundante financiamiento ya que no habrá nuevas licitaciones por casi un mes en un contexto en el que los últimos datos fiscales mostraron que el déficit siguió creciendo en octubre".

Prevén un "buen resultado" ya que "los vencimientos son acotados y esta semana se observó una recuperación de los activos en pesos, con el tramo corto de la curva CER volviendo a rendir negativo". En términos de estrategia, en Facimex ven mayor atractivo en el bono Dual de junio de 2024 (TDJ24).

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler también estima que no habrá dificultades en la renovación de los vencimientos "teniendo en cuenta el escenario de un dólar más tranquilo" y porque el menú ofrecido "está en línea con lo que el mercado exige para cubrirse de inflación y cobertura cambiaria". Y alegó que "en la previa a las elecciones, no tuvieron problemas en colocar deuda incluso cuando el mercado estaba más complicado, no veo que vayan a tener dificultades ahora. Y además, tenés el cepo, y los inversores algo tienen que hacer con los pesos".

Asimismo, el analista Gustavo Ber opinó que "más allá del convulsionado contexto político, la licitación volvería a ofrecer un satisfactorio resultado, aun cuando pueda volver a otorgar menor financiamiento neto. Y sostuvo que "los inversores continuarían buscando cobertura a través de los instrumentos indexados, estimando en esta oportunidad mayor preferencia por los títulos Dual en el incierto escenario político y económico, e incluso mayor espacio para apuestas tácticas en títulos CER tras desinflarse post elecciones los dólares financieros".

A su vez, el economista Federico Glustein especuló que "que habrá un alto rollover pensando en el escenario electoral" y cree que habrá demanda "fuerte de las opciones CER y algo por el bono Dual, en un contexto de inflación en alza".