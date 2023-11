¿Cómo saber cuántos CBU tengo a mi nombre?

Cuando das de alta a una cuenta bancaria se crea, de forma automática, un CBU y un alias los cuales son necesarios para, entre otras cosas, recibir transferencias de dinero. En este sentido, es probable que si creaste muchas cuentas, especialmente las gratuitas, pierdas la cuenta sobre cuantas cuentas tenés a tu nombre.

¿Dónde puedo ver todos mis CBU?

Lamentablemente como tal no existe una forma de ver todos tus CBU asociados a tus cuentas, ya que cada uno es considerado un dato personal y está asociado a una cuenta en particular. Sin embargo, para saber cuántos CBU existen a tu nombre podrás realizar la consulta con el BCRA, informándole tu situación particular.

Otra de las formas de conocer todas las cuentas bancarias a tu nombre es a través de empresas que brindan informes detallados como Mi Nosis, aunque puede que algunos datos no aparezcan.

¿Cómo saber si tengo CBU con mi DNI?

Para saber si tenés un CBU con tu DNI simplemente podés hacer la consulta a un organismo encargado de realizar informes financieros, como la mencionada empresa Mi Nosis o Dateas, entre otras, como también hacer una solicitud al BCRA.

En el caso del BCRA no solo deberás ingresar tu DNI, sino también todos los datos necesarios, como CUIL/CUIT, nombre y apellido completo, entre otros, para obtener la información requerida.

Solicitando un informe financiero podés conocer tus cuentas bancarias

¿Cómo averiguar un número de CBU?

Para averiguar un número de CBU simplemente deberás iniciar sesión en tu homebanking. Al hacerlo, te solicitará tu nombre de usuario, número de documento y la clave asociada. Si es la primera vez que iniciás sesión, por lo general, deberás sacar un "token" a través de un cajero automático.

Luego, deberás dirigirte a la sección "Mi CBU", "CBU" o "Datos Personales" (varía según el banco) y podrás visualizar no solo tu CBU, sino también el alias. Cabe recordar que si querés obtener el CBU de un tercero, este deberá pasártelo voluntariamente.

¿Cómo saber si hay una cuenta bancaria a mi nombre?

Como mencionamos a lo largo de la nota, la forma más sencilla de saber si tenés una cuenta bancaria a tu nombre es realizar una consulta con el BCRA o pedir un informe crediticio. Sin embargo, si tu duda es acerca de una entidad financiera específica, podés hacer la solicitud directamente al banco y este deberá darte una respuesta.

¿Cómo sacar el CBU con el DNI?

Existen distintas formas de obtener un CBU con el DNI. Por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece la posibilidad de abrir una Cuenta DNI. Por este motivo, el usuario debe descargar la aplicación en su teléfono celular y seguir los pasos indicados en su página web.

Otra de las formas de obtener una cuenta únicamente con DNI, además de la creación de una cuenta a través de internet, es solicitar de forma presencial una Cuenta Gratuita Universal, en la que entregarás tu DNI y obtendrás el CBU al momento.

La Cuenta Gratuita Universal es considerada un derecho esencial para aquellos que no tienen acceso a otro tipo de cuenta

Este tipo de cuenta es considerada un derecho "básico" de todos los habitantes, según el Banco Central de la República Argentina, y no tiene costos asociados a su apertura ni mantenimiento, siendo una gran opción para aquellas personas que no puedan afrontar el pago de una cuenta corriente.

Actualmente todos los bancos del país está obligados a ofrecer este servicio. Por ejemplo, en el caso del Banco Nación, se puede tramitar desde el teléfono celular a través de la aplicación BNA+. En el caso de que no tengas un teléfono celular propio (smartphone) podrás concurrir a cualquier sucursal con tu documento y te otorgarán en el momento el CBU. Además, la apertura incluye una tarjeta de débito.

Sin embargo, cabe recordar que, para acceder a esta cuenta, no tenés que contar con ninguna otra cuenta en cualquiera de las entidades financieras del país.

¿Cuál es la diferencia entre CBU y alias?

El CBU es una clave bancaria uniforme compuesta por 22 dígitos separados en dos bloques. Los primeros 3 dígitos corresponden al número de entidad, los 4 siguientes al número de sucursal y un dígito verificador. Por otra parte, el segundo bloque se conforma de 13 dígitos propios de cada cuenta y un último número verificador.

En cuanto al alias, este consiste en un nombre asociado a una cuenta bancaria y funciona como una alternativa al número del CBU al momento de realizar transferencias. Este debe contar con una longitud entre 6 y 20 caracteres alfanuméricos y su principal ventaja es no tener que informar y/o recordar el número de CBU. Además, se puede asignar un alias a cada una de nuestras cuentas bancarias.

Este viene por defecto y podés cambiarlo en cualquier momento a través de los canales electrónicos del banco en el que tengas la cuenta. Cabe recordar que el formato por defecto, según el BCRA, es una combinación al azar de tres palabras breves y de uso frecuente en español.

En cuanto al procedimiento para modificarlo, varía según la entidad financiera, por lo que es importante que consultes los pasos a seguir según la entidad financiera con la que operes. Por ejemplo, en el caso del Banco Galicia, deberás ingresar a online banking, luego a "Opciones Personales" y finalmente a "Gestión de ALIAS CBU".