Máxima expectativa en el mercado: los dos escenarios que proyectan para el dólar hasta el 10 de diciembre

El domingo a la noche Argentina tendrá un nuevo presidente: será Sergio Massa o Javier Milei. A partir del martes, tras el feriado del lunes, el mercado cambiario vivirá 13 rondas de transición hasta la asunción del nuevo mandatario el 10 de diciembre. De acuerdo a la mirada de distintos analistas, el resultado de la elección influirá de manera decisiva en lo que venga después.

En diálogo con iProfesional, el Gerente Banca Empresas de Cocos Capital, Gabriel Menace, recordó que "luego de las elecciones generales de octubre, los dólares financieros (MEP y CCL) vieron una baja en su cotización por tres factores: a) menor demanda de cobertura por un escenario "más lejano" de dolarización dado el resultado electoral; b) mayor oferta de dólares ya que todo el universo exportador ahora pasó a liquidar el 30% de sus dólares en el mercado financiero; c) ambos candidatos han moderado sus discursos en cuanto a política cambiaria".

Y agregó que "en esta última semana la demanda de cobertura ha vuelto. El miércoles, por caso, entraron otros $18.000 millones a fondos dólar linked. No obstante, los montos son significativamente menores que antes de las PASO y de la primera vuelta".

Antes de las elecciones, la vuelta del crawling peg

El Gobierno retomó el miércoles pasado el crawling peg sobre el dólar mayorista, es decir el sistema de micro devaluaciones diarias. Sucedió tal como estaba acordado con el FMI y luego de que se cumplieran tres meses desde que se devaluó un 22% y se ancló el tipo de cambio en $350, el día posterior a las PASO. Lo que suceda con el dólar de acá en adelante dependerá en gran medida de quién resulte ganador el domingo.

¿Qué pasará con el dólar si gana Massa?

En declaraciones a iProfesional, el economista Juan Manuel Telechea, consideró que ante un eventual triunfo de Massa "no habrá grandes cambios porque el mercado ya lo tiene bastante asimilado y las correcciones grandes se han dado después de las PASO, cuando Milei dio la sorpresa".

En sintonía, el director de la consultora Sarandí, Sergio Chouza, imagina "un mercado cambiario mucho más calmo, posiblemente con una descompresión nominal de los precios de todas las cotizaciones libres del dólar. La informal lógicamente va a bajar porque va a cerrar muy alta esta semana, a niveles de pánico y de cobertura, pero también las cotizaciones financieras tenderán a descender".

El mercado cambiario espera un escenario de menor volatilidad, si gana Sergio Massa este domingo.

"Me parece que el mercado va a empezar a asimilar que la probabilidad de una devaluación se va a reducir, entonces es más probable que el sendero de normalización del mercado cambiario sea más gradual y, si no hay una mega devaluación, pagar por cobertura a casi 900 pesos no es barato, es una cobertura muy cara, con lo cual yo creo que va a descomprimir en términos nominales", agregó el economista.

En tanto, el analista Joel Lupieri, afirmó que "en caso de que Massa triunfe, es posible que veamos un mercado similar al actual, dado que la sensación es que él se alzará con la victoria. Es improbable que el candidato ganador, habiendo instaurado un régimen de crawling peg, devalúe apenas comience su gobierno. Sí creo que podría esperarse que, tras la victoria, Massa opte por designar a un nuevo ministro que comience a impulsar reformas poco simpáticas para la masa popular (reajuste de tarifas, subsidios, planes sociales)".

"Con respecto al tipo de cambio oficial, insisto en que no creo que haya grandes novedades al menos hasta comienzos del año que viene, excepto que Massa ya tenga algo preacordado con el FMI y que no se haya dado a conocer", añadió Lupieri.

Contrariamente, Gabriel Menace, de Cocos Capital indicó que "algo a tener en cuenta es que desde el 20 de octubre el dólar se ha mantenido relativamente estable en torno a los $860 y esto, dada la inflación mensual que tenemos, implica un atraso cambiario cercano al 10%. Por este motivo, creemos que post elecciones no vamos a ver descensos bruscos en términos nominales del tipo de cambio. En un escenario con triunfo de Massa es probable un dólar neutro o levemente positivo/negativo, lo que dependerá de las medidas que se tomen (como la continuidad o no del esquema de liquidación de los exportadores)".

Dólar al rojo vivo: turbulencias cambiarias, si gana Milei

El escenario de relativa "pax" cambiaria que vaticinan los analistas en caso de que Massa gane la presidencia, difiere notoriamente de lo que imaginan si Milei llega al poder el próximo domingo. Al respecto, Menace postuló que "en ese escenario, deberíamos ver incrementada la demanda por dolarización (de forma anticipatoria) lo que llevaría a un alza más pronunciada" de las cotizaciones en el mercado cambiario.

En consonancia, Telechea afirmó: "Si llegara a ganar Milei, veo muy probable que haya una presión bastante fuerte sobre los dólares financieros y sobre los depósitos. Porque bueno, obviamente él sigue insistiendo con la idea de dolarizar y la implementación de esa medida requiere un tipo de cambio más alto que el que hoy tiene el financiero. Y además hay que recordar cuando hizo el comentario sobre que el peso no sirve como moneda, eso también probablemente haga que mucha gente saque sus depósitos del banco o que los dolarice".

El mercado espera un salto en el precio del dólar si gana Milei, debido a su propuesta de dolarización.

Para Chouza, a partir de una victoria de La Libertad Avanza, "muy probablemente tengamos un salto de todas las cotizaciones libres". El especialista advirtió que los dólares financieros sufrirán un impulso al alza que difícilmente pueda ser contenido por el Banco Central, que tendrá poco poder de fuego y pocos incentivos para calmar las turbulencias.

Respecto a la cotización del tipo de cambio oficial, el economista imagina que su precio formará parte de las negociaciones del traspaso de mando y que será consensuado durante la transición al 10 de diciembre. "El mayor interrogante para mi no tiene que ver tanto con las magnitudes a las que saltarán los dólares financieros, sino si se puede generar una transición colaborativa donde haya un mínimo de coordinación de modo tal de darle consistencia a la política cambiaria del dólar oficial en función de la voluntad de la nueva administración", sentenció el titular de la consultora Sarandí.

Cotizaciones del dólar en el cierre semanal