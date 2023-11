Por qué el ingreso de Caputo al equipo de Milei implica dejar en suspenso el controvertido proyecto de dolarización

La elección de Luis "Toto" Caputo, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, como ministro de Economía de Javier Milei a partir del 10 de diciembre, y el rumor de que Demian Reidel conduciría el Banco Central, luego de que Emilio Ocampo se bajó de ese puesto, implica que el plan de dolarización quedará "postergado" y "archivado", según la lectura de los analistas consultados por iProfesional.

De hecho, la consultora Anker Latinoamérica que dirige Luis Caputo en un informe difundido el 21 de noviembre luego del triunfo electoral de Milei planteó: "Creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para la dinámica del mercado, y descartamos un escenario de dolarización a cualquier precio".

Los economistas coinciden que Caputo, a quien Macri tildaba como el ‘’Messi de las finanzas’, y Reidel, quien fue vicepresidente del BCRA durante la gestión de Federico Sturzenegger, darán prioridad a desarmar la bomba de las Leliqs para poder abrir el cepo. Concuerdan que el frente cambiario es el más complejo ante reservas netas negativas en torno a u$s10.300 millones, mientras que la deuda comercial por importaciones trepó a máximos, y la brecha cambiaria es récord, y el tipo de cambio oficial está atrasado".

Y los desafíos son "enormes" dado que Caputo recibirá la peor herencia económica desde las elecciones de 2003. La consultora FMyA planteó que la falta de dólares, el déficit fiscal, y la inflación que en noviembre retornará a los dos dígitos son las tres urgencias. .

¿Se avanzará con la dolarización?

El plan de dolarización que pregonó Milei durante la campaña y cuyo creador es Ocampo había sido criticado por varios economistas que esgrimen que no se puede llevar adelante por la falta de dólares y advertir que podría derivar en una hiperinflación.

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, evaluó que "el hecho de que Ocampo no esté en el BCRA me da la impresión que implica que el plan de dolarización por el momento quedó archivado y esperando para algún otro momento".

Milei eligió a Luis Caputo, ex funcionario en el gobierno de Mauricio Macri, para el ministerio de Economía

Javier Timerman, managing Partner de Adcap Grupo Financiero, consideró "Caputo tiene sobrada experiencia en el mercado financiero y puede ser un activo fundamental para conseguir financiamiento, y la salida de Ocampo probablemente significa un planteo diferente en lo cambiario, otra velocidad que requiera un Banco Central funcionando durante un tiempo más prolongado". Y acotó que "la mención de Demián Reidel para el BCRA tiene sentido, viene de la gestión de Sturzenegger, con experiencia en política monetaria, mientras que Ocampo tenía como misión cerrarlo lo más rápido posible",alegó.

A su criterio, esta dupla "nos remiten a un BCRA más al estilo de Juntos por el Cambio y por ende, más enfocado en corregir el déficit fiscal; no descartaría que en algún momento se busque dolarizar pero seguramente sea más adelante".

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, opinó queel hecho de que "llegue esta dupla implica que no hay plan de dolarización ni en el corto, ni en el mediano ni en el largo plazo. Y Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, concordó que "con la no llegada de Ocampo al BCRA, y el desembarco de Caputo-Reidel el plan de dolarización está prácticamente muerto, y eso es muy positivo para el mercado".

Nery Persichini, estratega de GMA Capital también juzgó que "con la salida de Ocampo, parecería que la estabilización es una prioridad más urgente que la dolarización sin reservas".

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, señaló que "todavía no conocemos sus planes, pero sí es cierto que la variante Ocampo para implementar la dolarización tenía problemas claros de inconsistencias, asi que si esto es pie a que se recalcule en ese sentido y se avance en algo más consistente, bienvenido sea"..Y añadió: "no me interesa discutir personas, me interesa los planes y nos lo conocemos. Es una oportunidad en ganar consistencia. Veremos si se aprovecha".

¿Qué pasará con las Leliqs y el cepo?

Milei dijo que los últimos días que antes de abrir el cepo hay que resolver el tema de las Leliqs, aludió a una buscar una solución de mercado y negó un plan Bonex.

Demián Reidel es el nombre que suena para la presidencia del Banco Central, ya fue vicepresidente de la entidad monetaria con la gestión de Sturzenegger

En ese sentido, Anselmi destacó que "Reidel es un experto en abrir el cepo, fue quien estuvo cuando se liberó el cepo en 2015, y la llegada de Caputo a Economía la veo como transitoria, no de largo plazo para los cuatro años, sino relacionada con conseguir fondos, hacer alguna colocación de deuda en el exterior, pueden hacer un bono para el mercado, o algún préstamo sindicado con bancos que le permita a la Argentina traer fondos para rescatar las Leliqs, y tener la tranquilidad para los bancos que pueden cancelar las Leliqs contra esos dólares".

De igual lectura, el analista Amilcar Collante manifestó que "la decisión de sacar a Ocampo del medio, implica que la dolarización se va a postergar y a buscar una solución para despesificar la economía". Y también cree "que el trabajo de Caputo va a ser transitorio, se va abocar al desarme de las Leliqs y ahí creo que va a hacer un arreglo con los bancos para darle un canje de esas leliqs por dólares que los va a conseguir afuera con algún financiamiento externo. Y esa va a ser la tarea de Caputo para después organizar un poco más la macro, que no se a cargo de quien va a estar pero creo que Caputo tiene un rol más financiero, monetario y cambiario".

Asimismo, remarcó que "Reidel fue uno de los que estuvo en el equipo de Sturzenegger que abrió el cepo rápidamente". Según su visión, los pasos serían "Caputo para dar una solución a las Leliqs con dólares prestados o financiamiento, y después abrir el cepo". Y especuló: "Carolina Píparo fuera de Anses, creo va en línea con la decisión de Caputo que necesita el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para usar esos recursos como garantía del préstamo que va a tomar, , o directamente va usar ese fondo".

A su vez, el analista financiero Franco Tealdi, aseveró que "la prioridad para el comienzo de gestión es el desarme de Leliqs, y la única forma es mediante financiamiento, y la búsqueda de financiamiento es una tarea que Caputo conoce muy bien".

Los desafios más urgentes

El frente cambiario es uno de los más complejo por la escasez de reservas, por lo cual es crucial acumular divisas,. Al respecto, Menescaldi prevé que "habrá un salto en el tipo de cambio pero más leve y una brecha más baja en torno 30-40% de manera inicial". A su criterio, "lo fiscal será lo prioritario para después ir arreglando lo monetario y cambiario".

Repetto aseveró que "los desafíos son enormes por el desastre que se heredará, están desalineados todos los precios relativos, el tipo de cambio que lo tenes que corregir, hay que corregir tarifas, el precio de combustibles, tenemos que esperar un fogonazo bastante significativo por los menos el primer trimestre del año que viene por una corrección de los desequilibrios". Avizora en que la dupla Caputo-Reidel optará por "devaluación y desdoblamiento porque no parece que vayan a sacar el cepo de entrada"

Con reservas netas negativas en u$s10.300 millones, el frente cambiario es uno de los desafíos más complejos que tendrán Caputo-Reidel

Para Persichini, "en materia monetaria, es más probable que vayamos hacia una unificación cambiaria con competencia de monedas" y remarcó que "los desafíos en Economía son muy múltiples y complejos por la herencia: un déficit primario de 3% del PIB, el atraso y desajuste de precios relativos (dólar, tarifas y combustibles) y la deuda en pesos, entre otros".

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, vislumbra que "van devaluar e intentar resolver todo rápido lo de las Leliqs".

¿Cómo van a reaccionar los mercados?

Los analistas aseguran que la noticia de esta dupla será bien recibida por los mercados. Anselmi prevé que este viernes "el mercado va a reaccionar muy bien y vamos a ver una fuerte suba de los activos argentinos y una baja del CCL, porque está muriendo el plan de dolarización"

Tealdi opinó que la "dupla Caputo-Reidel son dos personas con mucha experiencia y conocimiento de los mercados financieros, no se trata sólo de académicos sino personas que han trabajado en fondos de inversión, y en bancos del exterior". El analista dijo que con los rumores de ambos nombre el jueves "ya se ha visto cierta reacción con suba de acciones y bonos, bajo mi punto de vista son buenas noticias para el mercado".

Persichini coincidió: "Tengo la sensación de que el mercado está haciendo una lectura positiva de estos eventuales designados; a pesar del feriado en Estados Unidos, este jueves hubo movimientos alcistas en bonos y acciones que se consolidaron a medida que los rumores ganaban fuerza". Y recalcó que "se trata de profesionales con experiencia, amplio conocimiento del rubro y equipos comprobados".

Caamaño planteó que "se deja de lado una implmenetación cuyas inconsistencias habían sido archi discutidas, eso el mercado lo va a recibir bien, incluso puede hacer que afloje la brecha y se calme un poco el tema de demanda liquidez, pero habrá que ver cual es el nuevo plan para que eso se profundice".