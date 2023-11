En qué invertir el aguinaldo para protegerlo de la inflación y de un salto del dólar: 5 alternativas

A días de cobrar el medio aguinaldo salarial de fin de año, donde incluso varios trabajadores lo han percibido por adelantado en este contexto político y económico, los ahorristas se preguntan cuáles son los 5 instrumentos recomendados por los expertos para proteger los pesos frente a la elevada inflación y un precio de dólar en alza.

De esta manera, los analistas proponen volcarse a herramientas financieras que ajusten sus rendimientos en base al comportamiento del tipo de cambio y del ajuste de los precios de la economía.

"La preservación del capital es algo primordial en el actual contexto, donde la inflación va camino a cerrar el año en 180%", dice a iProfesional Roberto Geretto, economista y portfolio manager de FundCorp.

Al respecto, recomienda 5 alternativas para colocar e invertir los pesos "extras" del aguinaldo en este momento del país.

1. Dólar libre

La primera opción sugerida es la de dolarizar los pesos por medio de la compra de billetes verdes en el mercado libre, como el MEP.

"Un valor mayor a los $900 no es bajo, ya que en términos reales está en los mismos niveles que en la crisis del 2001, aunque se encuentra en términos reales en promedio de la actual gestión presidencial. Es decir, es un ´dólar de crisis´. Así, en un contexto de normalización económica, un dólar en torno a los $1.000 debería perder contra la inflación en el largo plazo", reflexiona Geretto.

Sin embargo, acota que desde una perspectiva de corto plazo, el dólar "sigue siendo un refugio de valor donde, en caso que se profundice la crisis, el billete puede tener recorrido al alza. Especialmente, en un escenario de hiperinflación, un blue en ese nivel puede ser un buen refugio", concluye este economista.

A la hora de invertir, las recomendaciones apuntan a protegerse frente a la inflación y del incremento del precio del dólar oficial.

2. Fondo común "dólar linked"

Volcarse a un fondo común de inversión (FCI) dólar linked es otra de las opciones para invertir los pesos del aguinaldo para quienes quieran dolarizar su dinero, ya que este instrumento paga en base al incremento del tipo de cambio oficial.

"Especialmente, lo ideal es tener la mayor participación de obligaciones negociables (ON), para no estar tan expuesto al riesgo del Tesoro. Al margen de ello, está también el riesgo de un atraso cambiario y de desdoblamiento. Sin embargo, ambos casos tienen sus atenuantes, porque ya sea que el Gobierno atrase el dólar oficial y/o lo desdoble, el nuevo gobierno va a tener que revertir estos hechos si quiere empezar a normalizar el mercado de cambios y la economía. En definitiva, todo lo que no se devalúe ahora se hará más adelante", resume Geretto.

3. Fondo común ajustable por inflación

El fondo común de inversión (FCI) de papeles que ajustan por CER es otra clásica alternativa para aquellos que deseen tener una cobertura respecto a la inflación.

"Si hay alguna certeza en cuanto al nuevo mandato presidencial, es que la inflación va a ser alta, al menos en los primeros meses. Esto se da porque todo lo referente a normalización de tarifas o tipo de cambio, trae aparejado una mayor inercia inflacionaria", puntualiza Geretto.

Al momento de los riesgos, al margen de la correcta medición de la inflación, se debe considerar que los FCI CER tienen casi en su totalidad títulos públicos. Por lo tanto, se advierte que el inversor debe estar dispuesto a tolerar el riesgo del Tesoro.

4. Obligaciones Negociables que ajustan por dólar oficial

Las obligaciones negociables (ON) puntuales que ajustan en base al tipo de cambio oficial (dólar linked) son otra de las propuestas atractivas para proteger los pesos extras del aguinaldo.

En especial, Geretto destaca ON particulares, como Telecom, Pan American Energy y Tecpetrol.

Se recomiendan bonos y fondos comunes de inversión que siguen instrumentos que ajustan en base al tipo de cambio y nominados en dólares.

"El lado negativo de comprar ON particulares, en vez de suscribir un fondo común de inversión, es que se tiene menos liquidez, debido a que se está sujeto al riesgo específico de la empresa. Además, los mejores créditos cotizan con retorno negativo respecto a la devaluación, por lo que no cubren la totalidad de una variación en el tipo de cambio", alerta Geretto.

5. Bonos soberanos en dólares

Finalmente, la alternativa de bonos soberanos nominados en dólares (hard) se presenta como la más volátil, aunque también con una potencialidad muy alta.

"A corto plazo puede verse afectado por el entorno volátil desde los político y económico, ya que depende a si el Gobierno vende bonos en dólares con ley local, y otros factores como la falta de reservas y la tasa de interés del exterior", indica Geretto.

Entonces, por su liquidez, considera que el bono con vencimiento 2030 (GD30) es una de las clásicas opciones.

En tanto, si se desea algo más de cupón y protección legal, el bono global que vence en 2038 (GD38) es "otra buena opción".

Finalmente, para aquellos que desean más riesgo, Geretto opina que el bono con vencimiento 2030 con ley local (AL30) es una de las opciones "más usuales", aunque esta opción es "solo para amantes del riesgo".-