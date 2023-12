¿Qué sucederá con los depósitos a plazo fijo el 10 de diciembre?

Javier Milei se convirtió en el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, hecho por el cual se plantean varios interrogantes, ya que se trata de un "outsider". Teniendo en cuenta sus dichos sobre la dolarización y su postura en contra de la regulación del estado en la economía surgen dudas sobre qué podría suceder con los depósitos a plazo fijo.

¿Podría ocurrir un Plan Bonex?

El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, con el objetivo de "incentivar" el ahorro en pesos, fue elevando considerablemente la tasa mínima de interés para depósitos a plazo fijo, generando que los bancos tengan que incrementar su tasa activa.

Teniendo en cuenta que la tasa nominal anual para depósitos a plazo fijo es del 133%, dicha cifra es la más baja que una entidad financiera puede cobrarle a sus cliente. Asimismo debe sumarle los costos de la entidad como salarios, impuestos, entre otros y su eventual ganancia, generando que el interés final sea exageradamente alto y, por ende, las personas físicas y jurídicas sean "reacias" a solicitar un préstamo.

En este contexto, muchos bancos utilizaron ese dinero y lo colocaron en Letras de Liquidez del Banco Central, mejor conocidas como Leliqs generando una "bomba de tiempo". Según Milei en declaraciones radiales, señaló que desarmar estas posiciones es su prioridad para abrir el cepo cambiario y la economía, aunque descartó la implementación de un Plan Bonex, tal como el llevado a cabo en el gobierno de Menem.

Si bien el economista no brindó detalles de cómo lo hará, aseguró que se hará vía "solución de mercado", sin vulnerar derechos, además de que recaerá en el sector público. Omar de Lucca, asesor financiero, explica a iProfesional que los ahorros de las personas no se verán afectados, pero si se harán canjes de las Leliqs de los bancos.

Milei descartó un Plan Bonex como el llevado a cabo durante la presidencia de Menem

¿El plazo fijo le pondrá presión al dólar?

El presidente electo ha manifestado, en diversas ocasiones, su rechazo a políticas intervencionistas, especialmente las que establecen precios mínimos y máximos. Teniendo en cuenta que la tasa para depósitos a plazo fijo está intervenida por el BCRA, no sería "extraño" que levante esa restricción al asumir.

En el caso que esto sucediese, muchas personas huirían del plazo fijo y se podría trasladar directamente al dólar. Abel Cuchietti, contador público y creador de ABC Herramientas financieras, señala que mucha gente contempla ese escenario, por lo que se renovaron muchos menos plazos fijos, migrando hacia fondos comunes money market y activos dollar linked.

Sin embargo, el experto señala que los depósitos a plazo fijo siguen siendo una opción para aquellos que necesitan el dinero para vivir, es decir, a muy corto plazo. "Para casos concretos como una persona que cobró una indemnización y necesita el dinero hasta conseguir un nuevo empleo, no veo mejor alternativa que esta", argumenta.

En esta línea, el contador argumenta que una recomendación para las personas que necesitan el dinero de forma "urgente" sería estimar cuánto dinero necesitarán y por cuanto tiempo. Luego, colocar el capital necesario para obtener esa rentabilidad mensual a plazo fijo y el resto en un fondo común de inversion dollar linked, los cuales podrían subir considerablemente de precio en el corto plazo.

Para las personas que necesitan el dinero de forma "urgente", el plazo fijo es una gran opción

Con respecto a las Leliqs, el especialista afirma que es muy probable que se haga algo ordenado, teniendo en cuenta el gran equipo que respalda al presidente electo. Además, el mayor miedo de los ahorristas era el Plan Bonex, el cual como mencionamos quedaría descartado, por lo que considera que será algo bien trabajado y consensuado con los bancos para que tengan liquidez, puedan pagar y hacer un correcto desarme.

¿Se dolarizará la economía?

Otro de los aspectos claves para los inversores es la promesa de campaña de Milei sobre dolarizar la economía, algo que, según los especialistas, quedó descartado o en segundo plano con la llegada de Luis Caputo al ministerio de economía.

Sin embargo, Milei ha declarado en diversas ocasiones que la dolarización y el cierre del Banco Central son cuestiones "no negociables", por lo que surgen las dudas sobre cuándo se llevaría a cabo. Para de Lucca, este escenario queda descartado en el corto plazo, por lo que recién se daría en el 2026 aproximadamente.

Esto se debe a que en la actualidad no están dadas las condiciones para dolarizar o al menos no sin pasar por una hiperinflación que pulverice al peso. Asimismo, el consultor señala a iProfesional que no todo sería negativo, ya que la "postergación" de la dolarización genera, de forma indirecta, que el peso tenga al menos cierto valor y tendrá una tasa de interés acorde a la inflación.

Una de las grandes promesas de campaña de Milei fue la dolarización

Plazo fijo: cuánto se ganará post asunción de Milei

Suponiendo que el presidente electo no modifique las tasas de interés, si decidís invertir, por ejemplo, $100.000 a 30 días en cualquier entidad bancaria obtendrás un interés del 10,9% aproximadamente, lo que se traduce en $10.900 de intereses.

Si a dicho resultado le sumás el capital inicial da como resultado $110.900. Sin embargo, a dicho resultado se le deberá descontar la inflación. Por ejemplo, suponiendo que esta sea del 10%, la ganancia "real" sería de un 0,9% aproximadamente, es decir, $900, ya que el resto del dinero sería necesario para mantener el poder de compra original de los $100.000.

Por otro lado, si se decide reinvertir el dinero cada 30 días, suponiendo que se mantiene la misma tasa de interés, la tasa efectiva anual que se obtendrá será del 286% aproximadamente, lo que se traduce a un rendimiento promedio mensual cercano al 23,83%. Al finalizar el período obtendrías $386.000 de los cuales $100.000 sería el capital inicial y los intereses acumulados de $286.000.