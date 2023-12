Nuevo "dólar Milei" a $650: por qué expertos alertan que la devaluación puede quedar corta

La incógnita que desvela al mercado sobre el rumbo cambiario del dólar no es si habrá o no devaluación a partir del 10 de diciembre sino la magnitud que tendrá la corrección del tipo de cambio dado que es una medida que se ve inevitable en un contexto de reservas netas críticas en torno a u$s10.500 millones. En este contexto de incertidumbre, el futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, aseguró que un tipo de cambio oficial en torno a los $650 pesos sería razonable, pero algunos economistas discrepan y advierte los riesgos de que ese valor luzca barato.

"Cuando uno ve la historia del dólar y se fija de cómo partimos años atrás, podría estar en $600, $650; ese sería un valor razonable, pero no digo que vaya a ser ese", señaló Francos en diálogo con LN+.

De todos modos, Francos añadió que "lo digo no desde la visión de un economista, pero no veo un motivo por el que deba haber una disparada del dólar". Y aclaró que "no estoy diciendo que ese vaya a ser (el valor)".

En este contexto, algunos analistas alertaron que un dólar oficial a $650 es "algo bajo", tiene "sabor a poco" y se corre el riesgo de que la devaluación quede "corta" dado las proyecciones inflacionarias que prevén que el costo de vida se mantenga en dos dígitos en los próximos meses. Además, los especialistas plantean que la brecha cambiaria se mantendría en niveles altos, lo que dificultará acumular reservas.

Dólar a $650: ¿es razonable?

El dólar mayorista cerró el lunes a $362,45, lo que implica una suba de $1,35 respecto al viernes arriba de los valores registrados en el cierre del viernes pasado, y tras finalizar en noviembre a $360,50, con un alza mensual de 3% tal como lo había anunciado el ministerio de Economía cuando el 15 de noviembre retomó el esquema del crawling peg, en la primera rueda de este mes terminó en $361,10.

El analista financiero Christian Buteler juzgó que "Francos no debería haber dicho un valor porque no es su área, pero además falta información para saber si está bien o mal". Y es que alegó que "para saber si un dólar oficial a $650 es razonable o no, me tenés que decir con qué programa económico, bajo qué régimen monetario y cambiario, y después vemos si el precio del tipo de cambio está acorde a lo que está haciendo o no".

Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, dijo que un dólar entre $600 y $650 sería razonable

"No es lo mismo decir $650 y lo dejamos quieto, o $650 y hacemos un crawling peg de 1% diario o a $650 y lo dejamos flotar libre dentro de los que pueden hacer operaciones de comercio exterior. Necesito saber todo lo demás para saber si 650 está bien o mal. Hasta no conocer el programa, no se puede calcular el tipo de cambio", fundamentó.

De todos modos, el experto consideró que "con la foto de hoy, un dólar a $650 no está mal, no vas a encontrar a alguien que te diga que a $650 tiene problemas para exportar".

A su vez, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, afirmó que "a precios de hoy es un tipo de cambio razonable desde la partida de compra histórica, pero no parece adecuado dados todos los otros desequilibrios, con lo cual de la manera en que se encaren o corrijan van a ir dando sentido a esa cotización".

Asimismo, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, comentó que "el tipo de cambio que mencionó Francos a $650 suena razonable y está en línea con los valores que han mencionado otros economistas como Carlos Melconian, quien iba a ser ministro de economía en caso de un gobierno de Juntos por el Cambio".

"Por supuesto, este es un tipo de cambio final con lo cual hay que ajustarlo por inflación y eso será en función del porcentaje que tengamos en noviembre y en diciembre. Pero actualmente, es un tipo de cambio que está bastante en línea con el de fin del mandato de Macri, que ya tenía la sobrereacción o ya había sido ajustado por el mercado. Era un tipo de cambio libre, es decir, veníamos de los ajustes de los saltos cambiarios de 2018 y 2019 y se había estabilizado en aquel nivel. Eran los $60 que Alberto dijo que estaban bien antes de asumir", explicó.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño a través de su cuenta en la red social X, planteó que "por como se viene hablando, primero se define el sendero fiscal y de reformas, después lo monetario-cambiario" y sostuvo que "de la consistencia y credibilidad que genere lo primero, depende en buena parte los valores de arranque y la suerte del último".

Con aceleración inflacionaria entre 15 y 20% mensual, para analistgas dólar a $650 tiene sabor a poco

Un informe de Outlier, la consultora que dirige Caamaño, señaló que ese valor de $650 "es apenas superior al que surge del desdoblamiento 50/50 para las exportaciones, con lo cual Francos abonaría las versiones que indican que en una primera etapa no habría unificación cambiaria, sí simplificación del cepo y más que nada sinceramiento del tipo de cambio nominal oficial (reconociendo que hoy el mismo no es parámetro para la mayor parte de la economía)".

Dólar $650: ¿cuáles son los riesgos?

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, consideró que llevar el tipo de cambio oficial a $650 "para comenzar un programa de estabilización tiene sabor a poco".

Y justificó: "Actualmente, el dólar exportador está en un valor similar y no se revirtió la pérdida de reservas, y si además sumás que las tasas de inflación van a ser altas en noviembre/febrero, establecer un tipo de cambio apenas mejor al actual va a obligar a ajustes sucesivos importantes, corriendo el riesgo de siempre correrla de atrás". El economista añadió: "No digo que un dólar equivalente a lo que serían $650 pesos de hoy no sea un dólar adecuado en el mediano plazo una vez estabilizada la macro pero arrancar con eso, luce temerario".

En sintonía, Alejandro Giacoia, analista de EconViews, evaluó que "una devaluación de esa magnitud puede ayudar a descomprimir la situación actual" pero aseguró que "el riesgo es que con la aceleración inflacionaria que vamos a tener los próximos meses se quede corta (dado que la inflación puede comer rápidamente la mejora) y el tipo de cambio real no termine mejorando lo suficiente".

"Hoy en día, las reservas netas son negativas por más de u$s10.000 millones, entonces eso te obliga a darle a los exportadores los incentivos necesarios para liquidar divisas. En caso de que no sea suficiente podemos pensar en una nueva corrección del dólar oficial o que siga habiendo algún esquema de mix entre el dólar oficial y el CCL", esgrimió.

A su vez, Buteler previno que un dólar a $650 "va a implicar una fuerte inflación en los meses siguientes". Y enfatizó: "Si vas a gatillar una inflación que se va a ir a 20% mensual y un dólar a $650, no te resiste ni una semana. Lo tenés que empezar a mover a ese ritmo inflacionario, lo que puede provocarte, si no tenes un ancla, una espiralización inflacionaria".

Un dólar a $650 sería apenas un poco mejor que el dólar exportador 2 que no ayudó a acumular reservas, dicen analistas

De igual mirada, Baer previno que "con 15-20% de inflación mensual, ese nivel queda muy desdibujado de un mes a otro" por lo cual aseveró que "puede ser una primera medida para descomprimir algo, pero el tipo de cambio es el resultado de todo lo otro y se tiene que ir moviendo".

Dólar $650: ¿qué pasará con la brecha con los dólares paralelos?

El dólar blue cerró el lunes a $930 con lo cual bajó $25, en una jornada con gran volatilidad en la que llegó a estar en $970, con lo cual la brecha cambiaria con el dólar mayorista oficial se ubicó en 156,5%. En tanto que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP terminaron en $891,01 y $913,05, con brechas de 145,8 y 151,9%, respectivamente.

En este marco, un informe de la consultora FMyA destacó que "nosotros proyectábamos un nivel de $800 de oficial y una brecha menor, cercana a 25% (CCL de $1000)", y recalcó que "el costo es que menor devaluación implica convivir con más brecha y un Banco Central que le cuesta comprar".

"Si el Plan Caputo apunta a un dólar oficial similar al dólar exportador de $650, un nivel algo bajo, es posible que la brecha no caiga tanto como la esperada; y no descartamos un rebote (del CCL) a niveles de $1000 (brecha 50%)", vaticinó la consultora que consideró que "si sigue la sensación de dólar barato, es una pata que arranca débil".

De igual lectura, la consultora EconViews remarcó que "un dólar a $650 pesos implica un salto cambiario del 80%, y en este caso, la brecha es probable que quede algo más alta y no desaparezca al menos hasta que se elimine el impuesto PAIS", y subrayó que "la ganancia de competitividad sería menor, por lo que el incentivo a que se liquiden las exportaciones también".

"Entendemos que la justificación de una corrección cambiaria no tan alta viene por el lado de que de todos modos no se sacará el cepo" pero "lo que nosotros pensamos es que no necesariamente tienen que levantarse todas las restricciones, sino que con un tipo de cambio a $800 pesos podrían sacarse los controles sobre los flujos nuevos de importaciones o pagos de deuda siempre que se mantenga la obligación de liquidar las exportaciones".

Para algunos analistas, el dólar oficial debería corregirse en el nuevo gobierno en torno a $800

Repetto consideró que con un dólar a $650 "la brecha en el arranque puede ser del 50% pero si la inflación sigue corriendo a ritmo mensual de 2 dígitos el escenario es muy inestable". A su criterio, la corrección inicial del tipo de cambio debería ser llevarlo a $800 "para tener un margen de manejo posterior pero debería estar en un contexto de un plan integral de estabilización que por ahora no se menciona" y juzgó que "hasta ahora vemos bastante improvisación".

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, evaluó que un dólar a $650 "en términos históricos no es ni alto ni bajo, pero creo que en el contexto actual sería apropiado un dólar más alto de entre $700 y $800".

Consultado sobre qué pasará con los dólares paralelos y la brecha, Reschini planteó: "Dependería del programa que lo enmarque y eso aún no lo conocemos ni sabemos si vamos a un desdoblamiento o a una unificación, cuáles son las leyes que van a requerir y si van a conseguir que se las voten".

"Por eso, una vez que el programa se conozca, si el mercado lo recibe con buenos ojos la brecha puede disminuir. De lo contrario, seguiremos con una brecha alta", auguró.

Casabal coincidió en que "la duda es si este es un tipo de cambio que va a ser suficiente para que los exportadores quieran vender sus tenencias". Y justificó: "Si los exportadores perciben que en el futuro habrá nuevos ajustes de tipo de cambio o que la volatilidad del tipo del cambio permanece, posiblemente no estén dispuestos a vender a ese precio y prefieran mantener su posicionamiento en cereales el mayor tiempo posible".

"Lo que pasará con las reservas será en función de cuanto se confíe en este tipo de cambio y en función de eso veremos a donde va la brecha. Pero, a su vez, la brecha cambiaria también estará relacionada con la magnitud del ajuste y cuánto se confía que se puede mantener e implementar el ajuste fiscal, que es lo que está del otro lado de la demanda de dinero", concluyó.