El "Dólar Milei" y una novedosa idea para reducir la demanda de divisas

En recientes declaraciones, que no cayeron bien en el equipo económico, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó que sería razonable que el dólar valga entre 600 y 650 pesos pero no está claro todavía en cuánto fijará el el próximo gobierno el valor del dólar oficial que actualmente cotiza en 365 pesos.

De acuerdo a lo que pudo saber Iprofesional el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, y el futuro presidente del BCRA, Santiago Bausili, por ahora solo trabajan en algunas alternativas pero no está claro cuál será el valor del dólar oficial desde el próximo lunes 11 de diciembre y si habrá o no un desdoblamiento cambiario.

Extraño caso el del presidente del BCRA, que debe ser muy tenido en cuenta como los dos primeros traspiés del futuro Gobierno antes de asumir. El primer candidato era Emilio Ocampo, quien se presentó hace dos meses como el futuro encargado de dinamitar el organismo con su plan de dolarización y el dinamitado fue él porque su plan no convenció a Javier Milei. En particular porque los casi 30.000 millones de dólares para eliminar las Leliqs no estaban.

Luego apareció como candidato el físico matemático Demian Reidel, pero se fue muy enojado porque uno de los futuros funcionarios más cercanos a Milei le quiso explicar cómo había que hacer para eliminar las Leliqs y terminar con el cepo cambiario. Reidel explotó y se fue a Nueva York.

Dudas en el equipo económico de Caputo por el valor del tipo de cambio

En el equipo económico que rodea a Caputo hay muchas dudas en relación a la fijación del valor del tipo de cambio oficial. Con este nivel de inflación del 150 % anual hay que arrancar con un tipo de cambio alto y competitivo para que no se lo devore la inflación.

La Secretaría de Política Económica dio a conocer que la inflación de la primera semana tras las elecciones presidenciales (del 20 al 26 de noviembre) fue del 3,1% s/s, con un avance importante en carnes, verduras y productos de almacén.

En el acumulado de las cuatro semanas previas, la suba de precios trepa al 10,8%, por lo que se espera que el dato de inflación de noviembre, que se dará a conocer el 13 de diciembre, muestre una aceleración con respecto a octubre.

Los aumentos, en muchos casos, tienen un carácter preventivo ante el nuevo escenario que se abrirá el 10 de diciembre. Pero la gran duda es a qué dólar están fijados los precios en la Argentina. De cara a los próximos meses, las expectativas de inflación son altas, y el presidente electo adelantó que la Argentina atravesará un período de estanflación, es decir, un período de alta inflación con recesión.

A esto hay que sumarle que el valor del dólar futuro del Matba ROFEX a fin de año está en unos 740 pesos lo que muestra que los operadores del mercado local apuestan a una suba del 100 % del tipo de cambio oficial siempre y cuando no haya un desdoblamiento cambiario con un dólar comercial y un dólar financiero que maneje el BCRA.

Reducir la emisión de pesos del BCRA para financiar el déficit fiscal

El plan de Ocampo tenía como primer objetivo reducir la emisión de pesos del BCRA para financiar el déficit fiscal del Tesoro para luego cerrar definitivamente el BCRA y lograr que el dólar reemplace al peso como unidad de cuenta y reserva de valor. Pero otro de los objetivos de ese plan era tratar de reducir la demanda de dólares para pagar importaciones y para pagar deuda del sector privado.

La idea para lograr que esta demanda de dólares del sector privado se reduzca es que las empresas importadoras o los individuos en lugar de pedirle esos dólares al BCRA a un tipo de cambio oficial en el llamado mercado único y libre de cambios (MULC) directamente utilicen dólares propios o los busquen en el mercado de dólares financieros alternativos y no acudan al BCRA para que les provea esos dólares.

Lo mismo ocurriría con aquellos individuos o empresas que deban pagar deudas comerciales en dólares con empresas del exterior como ocurre por ejemplo con empresas que se endeudaron en el exterior con sus casas matrices para poder importar insumos o productos finales.

El nuevo esquema cambiario en el que trabaja Caputo también plantearía que el sector exportador no tendría la obligación de pasar por la ventanilla del BCRA para liquidar sus dólares y cambiarlos por pesos sino que podría disponer libremente de esos dólares y en caso de necesitar pesos se los podría vender al BCRA.

El "Dólar Milei", entre los 600 y 800 pesos. ¿Se podrá un reducir la demanda de divisas en el futuro?

Un mercado cambiario donde el BCRA no intervenga

Por lo tanto, lo que podría plantear el próximo gobierno es un mercado cambiario donde el BCRA no intervenga en la compra y venta de dólares que sería una operación del sector privado.

En ese aspecto conviene señalar que desde su aparición en los medios el futuro presidente Javier Milei siempre manifestó su idea que el BCRA no tendría que intervenir en las compras y ventas de dólares porque de esa manera el superávit comercial se lo quedaría directamente el sector privado y no habría ninguna injerencia del BCRA o del Tesoro.

Al respecto el economista Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI explicó a Iprofesional que "si bien en un primer momento lo mejor sería un mercado cambiario desdoblado con un dólar para pagar importaciones más barato y un dólar para liquidar exportaciones más caro al final sería muy óptimo lograr que los dólares que demandan los importadores o los privados para pagar deuda no los provea el BCRA".

Hay varios informes que circulan en la city porteña acerca de cuánto puede costar el dólar oficial luego de que asuma Javier Milei el 10 de diciembre próximo y van de un rango de 600 a 800 pesos. Como ejemplo se puede analizar que con datos al 27 de noviembre la base monetaria suma $ 8,0 billones, mientras que los pasivos remunerados del BCRA llegan a unos $ 25 billones, en tanto que las reservas internacionales brutas del organismo llega a unos 21.000 millones de dólares lo que nos daría un dólar de convertibilidad de aproximadamente 1190 pesos.

Eliminar los desequilibrios tanto fiscal, como monetario y cambiario

Pero frente a esta situación el gobierno deberá eliminar los desequilibrios en el aspecto fiscal , monetario y cambiario. Para lograrlo, el especialista Salvador Di Stefano propone que en primer lugar se debe conseguir tener superávit fiscal, para lograr tener reputación y que los títulos argentinos en el mercado pasen a tener un precio mayor a los actuales.

Esto implica que el AL30 que hoy cotiza en torno de los u$s33, puede valer como mínimo u$s45, esto le abriría a Argentina la posibilidad de conseguir financiamiento sin tener que recurrir a organismos internacionales, a la vez que mostraría un balance del Banco Central con más capital genuino.

En segundo lugar, debería lograr disminuir o cancelar el stock de leliqs, una forma de realizarlo es consiguiendo dólares en el exterior para cancelar la deuda de los importadores. Los que ingresaron mercadería del exterior, no la han pagado, y están empachados de pesos en el sistema financiero.

Pagar esta deuda, hará que los importadores se saquen estos pesos de encima y el Banco Central debería proceder a esterilizar estos pesos lo que disminuiría los pasivos remunerados. Sería un hecho histórico que el BCRA rompa y destruya pesos, para que caiga la oferta monetaria en el mercado.

En tercer lugar, sería necesario que el gobierno lleve adelante un blanqueo de capitales con un premio para los que ingresen al mismo, sería un bono con beneficios impositivos para quien se adhiera y traiga dólares a la Argentina.

A su vez, CIARA-CEC informó que la liquidación de divisas del agro alcanzó los u$s1.003 M, lo cual representa una caída del 41% interanual. Si el análisis se extiende al periodo enero-noviembre, el sector cerealero y oleaginoso perdió u$s18.200 M en ventas al exterior en la comparativa interanual, lo que representa un 50% menos.