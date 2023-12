Dapena: "Con un plan creíble, la economía podría llegar a acomodarse más rápido de lo esperado"

El cambio de gobierno genera expectativas en el mercado respecto a que se tomen medidas para generar una normalización de la economía, que hoy está marcada por un precio de dólar oficial atrasado, cepo cambiario, una inflación descontrolada y distintos desfasajes financieros.

Para analizar qué puede pasar en los próximos meses, iProfesional dialogó con José Dapena, economista y director del Departamento de Finanzas de la UCEMA, universidad que tiene una mirada más liberal.

-Empieza un nuevo gobierno, ¿cómo evalúa la situación económica actual?

-Hay un refrán que dice que, si se sigue haciendo lo mismo, no se pueden esperar resultados diferentes. En este caso, la sociedad mayoritariamente se decidió por algo diferente, lo cual tiene sentido, a la luz de la brecha de tipo de cambio, la inflación acumulada, el nivel de pobreza y la falta de crecimiento. Así que genera una expectativa positiva, que debe ser confirmada en hechos.

El gran problema que tiene la economía argentina es que en 2018 perdió acceso al crédito externo voluntario, por ello, en la medida que la nueva administración pueda anunciar un plan creíble desde lo fiscal, conjugado con medidas monetarias que apunten a sanear la hoja de balance del Banco Central, la economía podría llegar a acomodarse, luego de un primer cimbronazo, más rápido de lo esperado.

-¿Qué puede ocurrir ahora con el precio del dólar?

-Los futuros de tipo de cambio, ahora en $755 para fines de este mes, pueden proporcionar una guía de las expectativas. Muestran para diciembre y enero una posibilidad de devaluación significativa, que luego se va acentuando respecto de su evolución. Sin embargo, esa expectativa de devaluación para estos primeros meses se ha ido morigerando en las últimas semanas, lo cual es un indicio favorable.

Lamentablemente, el tipo de cambio oficial ha estado reprimido artificialmente con el solo objetivo de llegar hasta las elecciones, lo cual es una meta de vencimiento específico. Entonces, si se logra convencer acerca de la viabilidad de un plan económico, eso puede generar un efecto positivo sobre la demanda de dinero, que contribuya a acentuar las expectativas de devaluación y, por extensión, el passthrough (traslado) a precios.

El precio que tenga el dólar oficial a partir del lunes, según Dapena, se ubicará a un valor inferior del billete libre.

-¿Se mantendrá la amplia brecha cambiaria entre el oficial y los dólares libres?

-La brecha responde al nivel de desconfianza, principalmente medida por el spread de riesgo país. Suponiendo que se pueda generar credibilidad, la brecha iría desapareciendo sola, hacia un nivel intermedio de tipo de cambio que, a valores actuales, se situaría en algún lugar entre el tipo de cambio oficial y el libre.

Entonces, la brecha es el producto de la desconfianza y de la falta de crédito en dólares por parte del Tesoro. De hecho, como contrapartida, puede verse que empresas emiten obligaciones negociables (ON) en dólares a tasas bajas en relación al riesgo país, lo cual muestra que el problema es la credibilidad del Tesoro. Así, la brecha le permite al Tesoro cazar en el zoológico con los ahorros internos en pesos, pero a costa del ahorrista.

Por ello, la previsibilidad fiscal, con un acomodamiento con diferentes instrumentos de los pasivos remunerados del Banco Central, deberían ir disipando la brecha hasta, eventualmente, hacerla desaparecer sin que nos demos cuenta.

El desafío es que, si funciona, se pueda evitar la apreciación del tipo real de cambio, que luego ante el mínimo signo de desconfianza vuelve a provocar los problemas que ya conocemos. Por ello, un Estado con menor injerencia en la economía es un activo muy valioso que permite ensayar con una expectativa de crecimiento genuina, evitando la dominancia fiscal.

-¿Qué puede suceder con los precios de la economía al subir el precio del dólar oficial?

-Si el camino elegido es de normalización, lo cual tiene sentido, ya que nuestra economía es anormal en varios aspectos y lo hemos internalizado, el acomodamiento de la distorsión de precios relativos requiere que haya un periodo de alta inflación hasta tanto los precios se vayan acomodando. Esto se debe a que, a veces, algunos precios, en lugar de bajar, deben subir a diferente ritmo para acomodarse.

Por ello, atento a la normalización del tipo de cambio, eso debería tener algún efecto significativo sobre el nivel de inflación en los primeros meses. Pero es esperable un tipo de cambio real entre medio del calculado con el dólar financiero y el dólar oficial, y ello se logra con acomodamiento del tipo de cambio nominal. O alternativamente con subas de precios, o una combinación de ambos.

Para Dapena, la clave para que a Milei le vaya bien es que construya confianza respecto a lo que ocurrirá en la economía.

-¿Qué perspectivas tiene para los primeros meses de la gestión de Javier Milei?

-Se abre un escenario de interrogantes, que, por el momento, han permitido generar una situación de evitar que la economía siga empeorando. Incluso, las acciones y los bonos han reaccionado de manera favorable por el momento, y el precio de los dólares financieros está razonablemente estabilizado alrededor de los $1.000.

Los próximos meses dependerán, primero, de las expectativas que generen los anuncios de la nueva administración, y luego que se produzcan las reacciones vinculadas a esas medidas.

Afortunadamente (y desafortunadamente a la vez) gran parte de los problemas económicos provienen de la falta de confianza, por ello el factor político es de suma importancia, lo que significa que acomodar la economía requiere de construir confianza. Quizá el aspecto más sensible es el social, ya que normalizar la economía requiere de medidas que no siempre serán simpáticas, y eso no se puede pasar por alto.-