Nuevo dólar oficial a $800: qué impacto prevé el mercado sobre inflación, reservas y brecha

El anuncio del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, respecto a que el tipo de cambio oficial será de $800 generó un impacto en el mercado, y se estima que generará 4 impactos que cambiarán en escenario económico.

Cabe recordar que las proyecciones previas a conocer las medidas de este martes estimaban en que el dólar oficial se iba a ubicar en torno a los $650 o $700, tal como había expresado días atrás el actual ministro del Interior, Guillermo Francos. Por lo que la devaluación anunciada es mayor a la prevista.

Más allá de eso, se considera en la City que un tipo de cambio de $800 genera un sinceramiento respecto al precio que tiene el billete estadounidense en la plaza libre, ya que el blue y el Mep (Bolsa) se ubican en torno a los $1.000.

La coincidencia generalizada del mercado es que se deben esperar detalles sobre los anuncios, y conocer si el nuevo tipo de cambio ser irá ajustando en sintonía a los precios de la economía para que no quede "licuado" en pocos meses.

Estos son los principales impactos en el mercado tras el anuncio oficial:

1. Aceleración inflacionaria

Uno de los primeros impactos que tendrá la escalada del dólar oficial desde los $366 que marcó el martes hasta los anunciados $800 que tendrá ahora será en los precios de bienes y servicios que están atados a la divisa norteamericana. De esta manera, analistas prevén que la inflación puede superar el 20% en el mes.

"En principio, vamos a ver una rápida evolución inflacionaria, ya en los últimos días la medición de alta frecuencia de los precios anticipó el salto, más allá que esta cotización está por encima de las proyecciones", dice a iProfesional Isaías Marini, economista de Consultatio.

El dólar oficial ahora pasará a valer $800, los impactos irán por suba de precios e ingresos de divisas.

Y agrega: "Este traslado a los precios dependerá de otras medidas, como la tasa de interés que se fije, ya que sin una suba de la misma se puede generar que el impacto sobre los precios sea mayor".

Por su parte, Salvador Vitelli, economista de Romano Group, coincide: "Esta suba de la cotización del tipo de cambio oficial va a derivar en una mayor inflación, ya que repercutirá en los precios de la nafta, alimentos y otros bienes y servicios atados al dólar. El tema que ese valor deberá moverse en línea a los precios de la economía para no atrasarse".

2. Sinceramiento mercado de cambio

Con este fuerte aumento del tipo de cambio oficial cercano al 100% hasta los $800, la brecha con el dólar libre se achicó hasta "tan sólo" el 34%, debido a que el blue cerró el martes en los $1.070. Por lo que es desfasaje de las referencias no es tan grande.

"Puede haber menor tensión cambiaria y un blue puede estar algo más cómodo, pero, a mi juicio, faltan detalles, letra chica, entre otras cuestiones respecto a qué pasa con la compra de dólares para atesoramiento, por ejemplo. Hay que esperar la reacción del mercado", detalla a iProfesional Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, acota: "Los dólares financieros no deberían alejarse mucho y hay que ver cuánto liquidan las cerealeras. Falta información respecto a lo que pase".

3. Ingreso de dólares y más reservas

Al valer más el dólar oficial, el impacto positivo de la medida es que incentivará a que los exportadores liquiden divisas.

"En primer lugar, pienso que era una medida completamente necesaria e inevitable. Con esto la competitividad del país va a mejorar, se incentivan las exportaciones y el Banco Central debería volver a acumular reservas. Si bien no hubo mayores detalles sobre las restricciones del mercado cambiario, la devaluación va a servir para descomprimir mucho la situación actual y de acá a unos meses podemos empezar a pensar en que se normalice", afirma a iProfesional Alejandro Giacoia, economista de Econviews.

El precio del tipo de cambio oficial se acerca ahora a las referencias del mercado libre.

Por su parte, Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios, acota: "Van a empezar a ingresar dólares porque a los exportadores les conviene vender a $800, porque me parece que es un buen número para ellos. El tema es que se vaya actualizando con inflación para que no se atrase y que no quede en los próximos meses al mismo tipo de cambio que hoy".

4. Importaciones a precio de mercado

Por el lado de las importaciones, se estima que con la inclusión del Impuesto País pasará a convalidarse un tipo de cambio de $1040 para este fin. Por ende, se elimina el "dólar barato" para los productos y servicios importados, por lo que equilibra su precio con el del resto del mercado cambiario.

"Es positivo el anuncio vinculado a un reordenamiento del mercado de cambios. Las tremendas trabas existentes no solo estaban asfixiando a las empresas directamente vinculadas al comercio exterior, sino que derramaban sus perniciosos efectos sobre toda la actividad económica. Por eso resulta alentador que se haya encarado esta cuestión de forma decidida", dice Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).-