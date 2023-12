Dólar y inflación: ventajas y desventajas de las nuevas medidas del Gobierno, según experto

Tras la primera semana de gestión del gobierno encabezado por Javier Milei, los analistas ponen en foco las medidas anunciadas y los problemas principales que afronta el país, qué ocurrirá con el precio del dólar, más los otros desafíos a resolver.

Al respecto, iProfesional entrevistó a Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco Go, que advierte que se afronta "una de las peores herencias recibidas" y explica las medidas anunciadas que afectan al tipo de cambio y al funcionamiento del país, donde sentencia que "no todo el ajuste es de la ´casta´".

-Comenzó un nuevo gobierno, ¿cuál es la situación que debe afrontar?

-El inicio del gobierno de Milei se caracteriza por ser una de las peores herencias recibidas, con fuertes desbalances macroeconómicos que se agravaron a lo largo del último año por la contienda electoral. Si bien los niveles de actividad y empleo son elevados, esto se logró solamente por un abuso a lo largo del año del uso de las reservas internacionales. De hecho, las reservas netas negativas son u$s11.400 millones y el endeudamiento del sector privado, generando una costosa campaña electoral, es de casi u$s34.000 millones.

De esta manera, se dejó desde la anterior gestión a la inflación mensual corriendo al 13%, una brecha cambiaria que estaba en el 170%, y una grosera distorsión de precios relativos: bienes ridículamente caros, tarifas ridículamente baratas, y salarios y jubilaciones que se vienen pulverizando contra la inflación desde que arrancó la crisis en 2018.

-Ante esta situación, ¿qué puede ocurrir con el precio del dólar con las nuevas medidas, como la de llevar al oficial a $800?

-El Gobierno dio puntapié a una primera parte del programa, que podríamos caracterizar como "evitando la hiper". El programa tiene dos patas: una cambiaria/monetaria y una fiscal, que buscan reducir el desbalance externo, monetario y fiscal.

En lo cambiario incluyó una pérdida del valor del peso frente al dólar de 54% seguido por un crawling peg (devaluación lenta) del 2% mensual. La medida busca restablecer el mercado cambiario, roto como consecuencia del manoseo a los exportadores con los sucesivos valores especiales de dólar, y el cierre del acceso al mismo a los importadores. Estas nuevas medidas vuelven a atraer las liquidaciones, a pesar de las nuevas imposiciones de derechos de exportación, mientras que busca bajar la demanda de dólares al encarecer su valor, revirtiendo la lógica del gobierno anterior de comprar caro y vender barato.

El precio del tipo de cambio oficial se acomodó a un nivel cercano al que tiene el dólar libre, y la brecha se achicó considerablemente.

De manera adicional, con la emisión de un bono en dólares del Banco Central, busca reducir el excedente de pesos en la economía que surgió de la deuda comercial y que es la contracara de las Leliqs/Ledivs. De ser exitoso, la medida podría reducir el problema monetario, aunque recostándose en una mayor emisión de deuda en moneda extranjera.

-¿Y cómo analiza las otras medidas del programa anunciado?

-La otra parte del programa es el eje fiscal, donde esperando que el bono reduzca el déficit cuasifical, se ha concentrado en el déficit financiero. A pesar de lo anunciado inicialmente por Milei en la campaña, la solución reside en un incremento de impuestos y una reducción del gasto. Entonces, no todo el ajuste es de la "casta".

En efecto, el 40% del mismo reside en la imposición de nuevos impuestos al comercio exterior, como es el incremento del impuesto PAIS y la suba de los derechos de exportación a los productos no soja, a lo que se le sumaría la restitución de Ganancias y los efectos de un nuevo blanqueo.

El 60% restante corresponde a una baja del gasto, impulsada por la reducción de las obras públicas, paralización de las transferencias a provincias, la reducción de subsidios energéticos y de transporte, así como menores desembolsos por jubilaciones y pensiones y ahorro por la reducción de los gastos de funcionamiento.

-En resumen, ¿qué opina de las primeras iniciativas?

-Si bien el paquete de medidas va en el sentido correcto, como la reducción del déficit, inicio de la normalización del sistema cambiario y la idea de hacer reformas estructurales, aún restan definiciones claves que garanticen que el plan no es más que un conjunto de medidas voluntaristas.

Para ello será importante que el Gobierno logre una transición desde el ancla cambiaria hacia un programa monetario que incluya un programa fiscal, que no esté sólo basado en impuestos extraordinarios en un nuevo blanqueo y/o en una megalicuación de las jubilaciones exagerada, que no se sostiene si no se cambia la indexación. Y que haga un programa financiero que no puede estar basado sólo en recircular hacia el Tesoro los pesos acorralados sin perpetuar el perverso status quo del cepo.

Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco Go -En cuanto al dólar, se achicó la brecha cambiaria entre el oficial y los dólares libres…

-Tras las medidas, la brecha cambiaria se ha reducido de manera significativa, dando cuenta del salto cambiario y de una mayor confianza en el programa económico, a diferencia de lo sucedido en agosto pasado donde volvió a los niveles previos rápidamente. Pero este comportamiento, salvado en parte por la continuidad de las medidas que no permiten el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), va a depender de la confianza que sostenga el programa en los próximos meses.

Hoy la posibilidad de realizar carry trade (aprovechar la tasa alta en pesos y un dólar estable) en el corto plazo es la que sostiene la brecha en valores bajos, pero un traspié en el camino del plan puede hacer que rápidamente estos valores vuelvan a elevarse.

-¿Y qué puede suceder con la suba de los precios de la economía por todas estas medidas?

-Claramente, el primer efecto es inflacionario, al desatar un fuerte ajuste en los precios de los productos importados, y en menor medida de los productos de exportación, dado que la suba comparada contra el dólar de exportación es menor y es atenuada por las nuevas retenciones. También de otros bienes relacionados, como el costo de la energía.

En resumen, eso llevaría a que el alza de los precios sea superior al 25% en el mes de diciembre, donde el año termina con un incremento de 210% aproximadamente, y con subas que todavía seguirían siendo elevadas en los meses posteriores. El problema va a ser que los ingresos, lamentablemente, no van a poder seguir este ritmo, provocando una importante caída de los niveles de actividad.

-¿Se puede pronosticar qué puede pasar en los próximos meses con este rumbo?

-Hoy todavía es demasiado temprano para hacer un pronóstico. Estamos en el inicio de un proceso que busca corregir los desbalances económicos, pero que parte de una situación que es extremadamente frágil. Las señales iniciales fueron positivas pero es necesario que se consolide el proceso de cambio.

Por el bien de todos, ojalá haya menos dificultades de las que aparecen a la vista entre un gabinete en extremo corporativo, una licuación de los ingresos peligrosa y la necesaria agenda de reformas.